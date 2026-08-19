x-first half winner All Times EDT Sunday’s Games Vancouver 4, Tri-City 2 Eugene 5, Hillsboro 3 Spokane 8, Everett 7…

x-first half winner

All Times EDT

Sunday’s Games

Vancouver 4, Tri-City 2

Eugene 5, Hillsboro 3

Spokane 8, Everett 7

Tuesday’s Games

Vancouver 10, Eugene 5

Spokane 12, Hillsboro 10

Tri-City 12, Everett 9

Wednesday’s Games

Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.

Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.

Everett at Tri-City, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.

Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.

Everett at Tri-City, 10:05 p.m.

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