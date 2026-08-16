x-first half winner
All Times EDT
Friday’s Games
Tri-City 5, Vancouver 4
Eugene 6, Hillsboro 5
Everett 3, Spokane 2
Saturday’s Games
Vancouver 5, Tri-City 3
Eugene 8, Hillsboro 4
Spokane 9, Everett 2
Sunday’s Games
Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.
Hillsboro at Eugene, 7:05 p.m.
Spokane at Everett, 7:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.
Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.
Everett at Tri-City, 10:05 p.m.
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