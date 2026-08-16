x-first half winner All Times EDT Friday’s Games Tri-City 5, Vancouver 4 Eugene 6, Hillsboro 5 Everett 3, Spokane 2…

x-first half winner

All Times EDT

Friday’s Games

Tri-City 5, Vancouver 4

Eugene 6, Hillsboro 5

Everett 3, Spokane 2

Saturday’s Games

Vancouver 5, Tri-City 3

Eugene 8, Hillsboro 4

Spokane 9, Everett 2

Sunday’s Games

Tri-City at Vancouver, 4:05 p.m.

Hillsboro at Eugene, 7:05 p.m.

Spokane at Everett, 7:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Vancouver at Eugene, 9:35 p.m.

Hillsboro at Spokane, 9:35 p.m.

Everett at Tri-City, 10:05 p.m.

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.