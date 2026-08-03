x-first half winner
All Times EDT
Sunday’s Games
Hillsboro 9, Everett 3
Vancouver 14, Spokane 0
Tri-City 6, Eugene 3
Tuesday’s Games
Eugene at Spokane, 9:35 p.m.
Vancouver at Everett, 10:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.
Wednesday’s Games
Eugene at Spokane, 9:35 p.m.
Vancouver at Everett, 10:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.
Thursday’s Games
Eugene at Spokane, 9:35 p.m.
Vancouver at Everett, 10:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.
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