x-first half winner All Times EDT Sunday’s Games Hillsboro 9, Everett 3 Vancouver 14, Spokane 0 Tri-City 6, Eugene 3…

x-first half winner

All Times EDT

Sunday’s Games

Hillsboro 9, Everett 3

Vancouver 14, Spokane 0

Tri-City 6, Eugene 3

Tuesday’s Games

Eugene at Spokane, 9:35 p.m.

Vancouver at Everett, 10:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

Wednesday’s Games

Eugene at Spokane, 9:35 p.m.

Vancouver at Everett, 10:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

Thursday’s Games

Eugene at Spokane, 9:35 p.m.

Vancouver at Everett, 10:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

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