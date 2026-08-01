x-first half winner
All Times EDT
Thursday’s Games
Hillsboro 13, Everett 3
Eugene 13, Tri-City 2
Spokane 9, Vancouver 7
Friday’s Games
Spokane 7, Vancouver 5, 10 innings
Hillsboro 3, Everett 2
Tri-City 3, Eugene 2
Saturday’s Games
Everett at Hillsboro, 8:03 p.m.
Tri-City at Eugene, 8:05 p.m.
Spokane at Vancouver, 8:05 p.m.
Sunday’s Games
Everett at Hillsboro, 4:05 p.m.
Spokane at Vancouver, 4:05 p.m.
Tri-City at Eugene, 7:05 p.m.
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