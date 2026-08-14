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Danish Golf Championship Scores

The Associated Press

August 14, 2026, 1:46 PM

Friday

At Great Northern

Kerteminde

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,314; Par: 72

Second Round

Cameron Adam, Scotland 70-63—133
Antoine Rozner, France 69-64—133
Ewen Ferguson, Scotland 69-65—134
Matthew Jordan, England 68-67—135
Romain Langasque, France 69-66—135
Julian Perico, Peru 69-66—135
Brandon Stone, South Africa 66-69—135
Caleb Surratt, United States 69-66—135
Bubba Watson, United States 68-68—136
Yanhan Zhou, China 69-67—136
Filippo Celli, Italy 67-70—137
Todd Clements, England 69-68—137
Rasmus Højgaard, Denmark 70-67—137
Freddy Schott, Germany 67-70—137
Marcus Armitage, England 70-68—138
Sam Bairstow, England 72-66—138
Alejandro Del Rey, Spain 70-68—138
Ricardo Gouveia, Portugal 69-69—138
Marcus Helligkilde, Denmark 70-68—138
Oliver Lindell, Finland 67-71—138
Per Längfors, Sweden 71-67—138
Jack Senior, England 70-68—138
Marcel Siem, Germany 70-68—138
Jeff Winther, Denmark 71-67—138
Angel Ayora Fanegas, Spain 69-70—139
Dan Bradbury, England 69-70—139
Joe Dean, England 68-71—139
Mats Ege, Norway 73-66—139
Julien Guerrier, France 69-70—139
Oihan Guillamoundeguy, France 70-69—139
David Horsey, England 68-71—139
Francesco Laporta, Italy 67-72—139
Zander Lombard, South Africa 70-69—139
Félix Mory, France 65-74—139
Jacob Skov Olesen, Denmark 70-69—139
Yannik Paul, Germany 71-68—139
Ryan Peake, Australia 72-67—139
Bernd Wiesberger, Austria 68-71—139
Lucas Bjerregaard, Denmark 66-74—140
Jack Buchanan, Australia 68-72—140
Wenyi Ding, China 67-73—140
Joel Girrbach, Switzerland 72-68—140
Jordan Gumberg, United States 73-67—140
Scott Jamieson, Scotland 70-70—140
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 73-67—140
Matteo Manassero, Italy 74-66—140
Jason Scrivener, Australia 70-70—140
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-70—140
Jack Yule, England 69-71—140
Jacob Worm Agerschou, Denmark 74-67—141
Gregorio De Leo, Italy 70-71—141
Calum Hill, Scotland 73-68—141
Ryggs Johnston, United States 70-71—141
David Law, Scotland 69-72—141
Joost Luiten, Netherlands 70-71—141
Thorbjørn Olesen, Denmark 69-72—141
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-69—141
Renato Paratore, Italy 72-69—141
David Ravetto, France 70-71—141
Darius Van Driel, Netherlands 72-69—141
Robin Williams, South Africa 69-72—141
Andrew Wilson, England 70-71—141
Anton Albers, Germany 73-69—142
Fred Biondi, Brazil 71-71—142
Clement Charmasson, France 73-69—142
Jens Dantorp, Sweden 72-70—142
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 71-71—142
Benjamin Hebert, France 74-68—142
Sadom Kaewkanjana, Thailand 72-70—142
Jeong-Weon Ko, France 75-67—142
Frederic Lacroix, France 74-68—142
Kyoung-Hoon Lee, South Korea 73-69—142
Niklas Lemke, Sweden 72-70—142
Mikael Lindberg, Sweden 71-71—142
Connor McKinney, Australia 71-71—142
Michael Mjaaseth, Norway 68-74—142
Lukas Nemecz, Austria 72-70—142
Yurav Premlall, South Africa 74-68—142
Anthony Quayle, Australia 71-71—142
Benjamin Schmidt, England 70-72—142
Martin Simonsen, Denmark 69-73—142
Richard Sterne, South Africa 73-69—142
Sean Crocker, United States 75-WD

Missed Cut

Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-73—143
Joshua Berry, England 69-74—143
Dylan Frittelli, South Africa 68-75—143
Angel Hidalgo, Spain 74-69—143
Nathan Kimsey, England 71-72—143
Yuvraj Sandhu, India 72-71—143
Sebastian Soderberg, Sweden 72-71—143
Andy Sullivan, England 71-72—143
Quim Vidal, Spain 72-71—143
John Axelsen, Denmark 70-74—144
Jonas Baumgartner, Germany 72-72—144
MJ Daffue, South Africa 70-74—144
Quentin Debove, France 70-74—144
August Thor Host, Denmark 73-71—144
Rocco Repetto Taylor, Spain 75-69—144
Maximilian Steinlechner, Austria 73-71—144
Adri Arnaus, Spain 73-72—145
Matthew Baldwin, England 73-72—145
Ross Fisher, England 72-73—145
Daniel Gavins, England 73-72—145
Kristian Krogh Johannessen, Norway 71-74—145
James Morrison, England 71-74—145
Brandon Robinson-Thompson, England 70-75—145
Daniel Rodrigues, Portugal 71-74—145
Herman Wibe Sekne, Norway 72-73—145
Euan Walker, Scotland 73-72—145
Paul Waring, England 74-71—145
Simon Forsström, Sweden 72-74—146
Johannes Veerman, United States 76-70—146
Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-75—146
Tobias Jonsson, Sweden 71-76—147
Alexander Levy, France 75-72—147
Edoardo Molinari, Italy 72-75—147
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 72-75—147
Niklas Nørgaard Møller, Denmark 71-76—147
Eddie Pepperell, England 76-71—147
Marcel Schneider, Germany 73-74—147
Henrik Stenson, Sweden 74-73—147
Daniel Young, Scotland 72-75—147
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-78—148
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 77-71—148
Oliver Hundebøll Jørgensen, Denmark 75-73—148
Palmer Jackson, United States 72-76—148
Christian Jacobsen, Denmark 75-73—148
Junghwan Lee, South Korea 73-75—148
Albin Bergstrom, Sweden 72-77—149
Alexander Björk, Sweden 72-77—149
Hamish Brown, Denmark 77-72—149
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 72-77—149
Andreas Halvorsen, Norway 75-74—149
David Micheluzzi, Australia 79-70—149
Tatsunori Shogenji, Japan 75-74—149
Mike Toorop, Netherlands 73-76—149
Hugo Townsend, Sweden 77-72—149
Daniel Van Tonder, South Africa 78-71—149
Andres Gallegos, Argentina 74-76—150
Shubhankar Sharma, India 74-76—150
Callum Tarren, England 72-78—150
Anders Emil Ejlersen, Denmark 73-78—151
Dylan Naidoo, South Africa 77-76—153
Gavin Green, Malaysia 77-78—155

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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