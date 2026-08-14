Danish Golf Championship Scores

Friday At Great Northern Kerteminde Purse: $2.8 million Yardage: 7,314; Par: 72 Second Round Cameron Adam, Scotland 70-63—133 Antoine Rozner,…
Friday
At Great Northern
Kerteminde
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,314; Par: 72
Second Round
|Cameron Adam, Scotland
|70-63—133
|Antoine Rozner, France
|69-64—133
|Ewen Ferguson, Scotland
|69-65—134
|Matthew Jordan, England
|68-67—135
|Romain Langasque, France
|69-66—135
|Julian Perico, Peru
|69-66—135
|Brandon Stone, South Africa
|66-69—135
|Caleb Surratt, United States
|69-66—135
|Bubba Watson, United States
|68-68—136
|Yanhan Zhou, China
|69-67—136
|Filippo Celli, Italy
|67-70—137
|Todd Clements, England
|69-68—137
|Rasmus Højgaard, Denmark
|70-67—137
|Freddy Schott, Germany
|67-70—137
|Marcus Armitage, England
|70-68—138
|Sam Bairstow, England
|72-66—138
|Alejandro Del Rey, Spain
|70-68—138
|Ricardo Gouveia, Portugal
|69-69—138
|Marcus Helligkilde, Denmark
|70-68—138
|Oliver Lindell, Finland
|67-71—138
|Per Längfors, Sweden
|71-67—138
|Jack Senior, England
|70-68—138
|Marcel Siem, Germany
|70-68—138
|Jeff Winther, Denmark
|71-67—138
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|69-70—139
|Dan Bradbury, England
|69-70—139
|Joe Dean, England
|68-71—139
|Mats Ege, Norway
|73-66—139
|Julien Guerrier, France
|69-70—139
|Oihan Guillamoundeguy, France
|70-69—139
|David Horsey, England
|68-71—139
|Francesco Laporta, Italy
|67-72—139
|Zander Lombard, South Africa
|70-69—139
|Félix Mory, France
|65-74—139
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|70-69—139
|Yannik Paul, Germany
|71-68—139
|Ryan Peake, Australia
|72-67—139
|Bernd Wiesberger, Austria
|68-71—139
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|66-74—140
|Jack Buchanan, Australia
|68-72—140
|Wenyi Ding, China
|67-73—140
|Joel Girrbach, Switzerland
|72-68—140
|Jordan Gumberg, United States
|73-67—140
|Scott Jamieson, Scotland
|70-70—140
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|73-67—140
|Matteo Manassero, Italy
|74-66—140
|Jason Scrivener, Australia
|70-70—140
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|70-70—140
|Jack Yule, England
|69-71—140
|Jacob Worm Agerschou, Denmark
|74-67—141
|Gregorio De Leo, Italy
|70-71—141
|Calum Hill, Scotland
|73-68—141
|Ryggs Johnston, United States
|70-71—141
|David Law, Scotland
|69-72—141
|Joost Luiten, Netherlands
|70-71—141
|Thorbjørn Olesen, Denmark
|69-72—141
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|72-69—141
|Renato Paratore, Italy
|72-69—141
|David Ravetto, France
|70-71—141
|Darius Van Driel, Netherlands
|72-69—141
|Robin Williams, South Africa
|69-72—141
|Andrew Wilson, England
|70-71—141
|Anton Albers, Germany
|73-69—142
|Fred Biondi, Brazil
|71-71—142
|Clement Charmasson, France
|73-69—142
|Jens Dantorp, Sweden
|72-70—142
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|71-71—142
|Benjamin Hebert, France
|74-68—142
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|72-70—142
|Jeong-Weon Ko, France
|75-67—142
|Frederic Lacroix, France
|74-68—142
|Kyoung-Hoon Lee, South Korea
|73-69—142
|Niklas Lemke, Sweden
|72-70—142
|Mikael Lindberg, Sweden
|71-71—142
|Connor McKinney, Australia
|71-71—142
|Michael Mjaaseth, Norway
|68-74—142
|Lukas Nemecz, Austria
|72-70—142
|Yurav Premlall, South Africa
|74-68—142
|Anthony Quayle, Australia
|71-71—142
|Benjamin Schmidt, England
|70-72—142
|Martin Simonsen, Denmark
|69-73—142
|Richard Sterne, South Africa
|73-69—142
|Sean Crocker, United States
|75-WD
Missed Cut
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|70-73—143
|Joshua Berry, England
|69-74—143
|Dylan Frittelli, South Africa
|68-75—143
|Angel Hidalgo, Spain
|74-69—143
|Nathan Kimsey, England
|71-72—143
|Yuvraj Sandhu, India
|72-71—143
|Sebastian Soderberg, Sweden
|72-71—143
|Andy Sullivan, England
|71-72—143
|Quim Vidal, Spain
|72-71—143
|John Axelsen, Denmark
|70-74—144
|Jonas Baumgartner, Germany
|72-72—144
|MJ Daffue, South Africa
|70-74—144
|Quentin Debove, France
|70-74—144
|August Thor Host, Denmark
|73-71—144
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|75-69—144
|Maximilian Steinlechner, Austria
|73-71—144
|Adri Arnaus, Spain
|73-72—145
|Matthew Baldwin, England
|73-72—145
|Ross Fisher, England
|72-73—145
|Daniel Gavins, England
|73-72—145
|Kristian Krogh Johannessen, Norway
|71-74—145
|James Morrison, England
|71-74—145
|Brandon Robinson-Thompson, England
|70-75—145
|Daniel Rodrigues, Portugal
|71-74—145
|Herman Wibe Sekne, Norway
|72-73—145
|Euan Walker, Scotland
|73-72—145
|Paul Waring, England
|74-71—145
|Simon Forsström, Sweden
|72-74—146
|Johannes Veerman, United States
|76-70—146
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|71-75—146
|Tobias Jonsson, Sweden
|71-76—147
|Alexander Levy, France
|75-72—147
|Edoardo Molinari, Italy
|72-75—147
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|72-75—147
|Niklas Nørgaard Møller, Denmark
|71-76—147
|Eddie Pepperell, England
|76-71—147
|Marcel Schneider, Germany
|73-74—147
|Henrik Stenson, Sweden
|74-73—147
|Daniel Young, Scotland
|72-75—147
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|70-78—148
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|77-71—148
|Oliver Hundebøll Jørgensen, Denmark
|75-73—148
|Palmer Jackson, United States
|72-76—148
|Christian Jacobsen, Denmark
|75-73—148
|Junghwan Lee, South Korea
|73-75—148
|Albin Bergstrom, Sweden
|72-77—149
|Alexander Björk, Sweden
|72-77—149
|Hamish Brown, Denmark
|77-72—149
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|72-77—149
|Andreas Halvorsen, Norway
|75-74—149
|David Micheluzzi, Australia
|79-70—149
|Tatsunori Shogenji, Japan
|75-74—149
|Mike Toorop, Netherlands
|73-76—149
|Hugo Townsend, Sweden
|77-72—149
|Daniel Van Tonder, South Africa
|78-71—149
|Andres Gallegos, Argentina
|74-76—150
|Shubhankar Sharma, India
|74-76—150
|Callum Tarren, England
|72-78—150
|Anders Emil Ejlersen, Denmark
|73-78—151
|Dylan Naidoo, South Africa
|77-76—153
|Gavin Green, Malaysia
|77-78—155
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