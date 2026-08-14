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Danish Golf Championship Par Scores

The Associated Press

August 14, 2026, 1:46 PM

Friday

At Great Northern

Kerteminde

Purse: $2.8 million

Yardage: 7,314; Par: 72

Second Round

Cameron Adam, Scotland 70-63—133 -11
Antoine Rozner, France 69-64—133 -11
Ewen Ferguson, Scotland 69-65—134 -10
Matthew Jordan, England 68-67—135 -9
Romain Langasque, France 69-66—135 -9
Julian Perico, Peru 69-66—135 -9
Brandon Stone, South Africa 66-69—135 -9
Caleb Surratt, United States 69-66—135 -9
Bubba Watson, United States 68-68—136 -8
Yanhan Zhou, China 69-67—136 -8
Filippo Celli, Italy 67-70—137 -7
Todd Clements, England 69-68—137 -7
Rasmus Højgaard, Denmark 70-67—137 -7
Freddy Schott, Germany 67-70—137 -7
Marcus Armitage, England 70-68—138 -6
Sam Bairstow, England 72-66—138 -6
Alejandro Del Rey, Spain 70-68—138 -6
Ricardo Gouveia, Portugal 69-69—138 -6
Marcus Helligkilde, Denmark 70-68—138 -6
Oliver Lindell, Finland 67-71—138 -6
Per Längfors, Sweden 71-67—138 -6
Jack Senior, England 70-68—138 -6
Marcel Siem, Germany 70-68—138 -6
Jeff Winther, Denmark 71-67—138 -6
Angel Ayora Fanegas, Spain 69-70—139 -5
Dan Bradbury, England 69-70—139 -5
Joe Dean, England 68-71—139 -5
Mats Ege, Norway 73-66—139 -5
Julien Guerrier, France 69-70—139 -5
Oihan Guillamoundeguy, France 70-69—139 -5
David Horsey, England 68-71—139 -5
Francesco Laporta, Italy 67-72—139 -5
Zander Lombard, South Africa 70-69—139 -5
Félix Mory, France 65-74—139 -5
Jacob Skov Olesen, Denmark 70-69—139 -5
Yannik Paul, Germany 71-68—139 -5
Ryan Peake, Australia 72-67—139 -5
Bernd Wiesberger, Austria 68-71—139 -5
Lucas Bjerregaard, Denmark 66-74—140 -4
Jack Buchanan, Australia 68-72—140 -4
Wenyi Ding, China 67-73—140 -4
Joel Girrbach, Switzerland 72-68—140 -4
Jordan Gumberg, United States 73-67—140 -4
Scott Jamieson, Scotland 70-70—140 -4
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 73-67—140 -4
Matteo Manassero, Italy 74-66—140 -4
Jason Scrivener, Australia 70-70—140 -4
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-70—140 -4
Jack Yule, England 69-71—140 -4
Jacob Worm Agerschou, Denmark 74-67—141 -3
Gregorio De Leo, Italy 70-71—141 -3
Calum Hill, Scotland 73-68—141 -3
Ryggs Johnston, United States 70-71—141 -3
David Law, Scotland 69-72—141 -3
Joost Luiten, Netherlands 70-71—141 -3
Thorbjørn Olesen, Denmark 69-72—141 -3
Adrian Otaegui, United Arab Emirates 72-69—141 -3
Renato Paratore, Italy 72-69—141 -3
David Ravetto, France 70-71—141 -3
Darius Van Driel, Netherlands 72-69—141 -3
Robin Williams, South Africa 69-72—141 -3
Andrew Wilson, England 70-71—141 -3
Anton Albers, Germany 73-69—142 -2
Fred Biondi, Brazil 71-71—142 -2
Clement Charmasson, France 73-69—142 -2
Jens Dantorp, Sweden 72-70—142 -2
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 71-71—142 -2
Benjamin Hebert, France 74-68—142 -2
Sadom Kaewkanjana, Thailand 72-70—142 -2
Jeong-Weon Ko, France 75-67—142 -2
Frederic Lacroix, France 74-68—142 -2
Kyoung-Hoon Lee, South Korea 73-69—142 -2
Niklas Lemke, Sweden 72-70—142 -2
Mikael Lindberg, Sweden 71-71—142 -2
Connor McKinney, Australia 71-71—142 -2
Michael Mjaaseth, Norway 68-74—142 -2
Lukas Nemecz, Austria 72-70—142 -2
Yurav Premlall, South Africa 74-68—142 -2
Anthony Quayle, Australia 71-71—142 -2
Benjamin Schmidt, England 70-72—142 -2
Martin Simonsen, Denmark 69-73—142 -2
Richard Sterne, South Africa 73-69—142 -2
Sean Crocker, United States 75-WD

Missed Cut

Kiradech Aphibarnrat, Thailand 70-73—143 -1
Joshua Berry, England 69-74—143 -1
Dylan Frittelli, South Africa 68-75—143 -1
Angel Hidalgo, Spain 74-69—143 -1
Nathan Kimsey, England 71-72—143 -1
Yuvraj Sandhu, India 72-71—143 -1
Sebastian Soderberg, Sweden 72-71—143 -1
Andy Sullivan, England 71-72—143 -1
Quim Vidal, Spain 72-71—143 -1
John Axelsen, Denmark 70-74—144 E
Jonas Baumgartner, Germany 72-72—144 E
MJ Daffue, South Africa 70-74—144 E
Quentin Debove, France 70-74—144 E
August Thor Host, Denmark 73-71—144 E
Rocco Repetto Taylor, Spain 75-69—144 E
Maximilian Steinlechner, Austria 73-71—144 E
Adri Arnaus, Spain 73-72—145 +1
Matthew Baldwin, England 73-72—145 +1
Ross Fisher, England 72-73—145 +1
Daniel Gavins, England 73-72—145 +1
Kristian Krogh Johannessen, Norway 71-74—145 +1
James Morrison, England 71-74—145 +1
Brandon Robinson-Thompson, England 70-75—145 +1
Daniel Rodrigues, Portugal 71-74—145 +1
Herman Wibe Sekne, Norway 72-73—145 +1
Euan Walker, Scotland 73-72—145 +1
Paul Waring, England 74-71—145 +1
Simon Forsström, Sweden 72-74—146 +2
Johannes Veerman, United States 76-70—146 +2
Fabrizio Zanotti, Paraguay 71-75—146 +2
Tobias Jonsson, Sweden 71-76—147 +3
Alexander Levy, France 75-72—147 +3
Edoardo Molinari, Italy 72-75—147 +3
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 72-75—147 +3
Niklas Nørgaard Møller, Denmark 71-76—147 +3
Eddie Pepperell, England 76-71—147 +3
Marcel Schneider, Germany 73-74—147 +3
Henrik Stenson, Sweden 74-73—147 +3
Daniel Young, Scotland 72-75—147 +3
Rafa Cabrera Bello, Spain 70-78—148 +4
Ivan Cantero Gutierrez, Spain 77-71—148 +4
Oliver Hundebøll Jørgensen, Denmark 75-73—148 +4
Palmer Jackson, United States 72-76—148 +4
Christian Jacobsen, Denmark 75-73—148 +4
Junghwan Lee, South Korea 73-75—148 +4
Albin Bergstrom, Sweden 72-77—149 +5
Alexander Björk, Sweden 72-77—149 +5
Hamish Brown, Denmark 77-72—149 +5
Alfredo Garcia-Heredia, Spain 72-77—149 +5
Andreas Halvorsen, Norway 75-74—149 +5
David Micheluzzi, Australia 79-70—149 +5
Tatsunori Shogenji, Japan 75-74—149 +5
Mike Toorop, Netherlands 73-76—149 +5
Hugo Townsend, Sweden 77-72—149 +5
Daniel Van Tonder, South Africa 78-71—149 +5
Andres Gallegos, Argentina 74-76—150 +6
Shubhankar Sharma, India 74-76—150 +6
Callum Tarren, England 72-78—150 +6
Anders Emil Ejlersen, Denmark 73-78—151 +7
Dylan Naidoo, South Africa 77-76—153 +9
Gavin Green, Malaysia 77-78—155 +11

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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