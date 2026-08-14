Danish Golf Championship Par Scores

Friday At Great Northern Kerteminde Purse: $2.8 million Yardage: 7,314; Par: 72 Second Round Cameron Adam, Scotland 70-63—133 -11 Antoine…
Friday
At Great Northern
Kerteminde
Purse: $2.8 million
Yardage: 7,314; Par: 72
Second Round
|Cameron Adam, Scotland
|70-63—133
|-11
|Antoine Rozner, France
|69-64—133
|-11
|Ewen Ferguson, Scotland
|69-65—134
|-10
|Matthew Jordan, England
|68-67—135
|-9
|Romain Langasque, France
|69-66—135
|-9
|Julian Perico, Peru
|69-66—135
|-9
|Brandon Stone, South Africa
|66-69—135
|-9
|Caleb Surratt, United States
|69-66—135
|-9
|Bubba Watson, United States
|68-68—136
|-8
|Yanhan Zhou, China
|69-67—136
|-8
|Filippo Celli, Italy
|67-70—137
|-7
|Todd Clements, England
|69-68—137
|-7
|Rasmus Højgaard, Denmark
|70-67—137
|-7
|Freddy Schott, Germany
|67-70—137
|-7
|Marcus Armitage, England
|70-68—138
|-6
|Sam Bairstow, England
|72-66—138
|-6
|Alejandro Del Rey, Spain
|70-68—138
|-6
|Ricardo Gouveia, Portugal
|69-69—138
|-6
|Marcus Helligkilde, Denmark
|70-68—138
|-6
|Oliver Lindell, Finland
|67-71—138
|-6
|Per Längfors, Sweden
|71-67—138
|-6
|Jack Senior, England
|70-68—138
|-6
|Marcel Siem, Germany
|70-68—138
|-6
|Jeff Winther, Denmark
|71-67—138
|-6
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|69-70—139
|-5
|Dan Bradbury, England
|69-70—139
|-5
|Joe Dean, England
|68-71—139
|-5
|Mats Ege, Norway
|73-66—139
|-5
|Julien Guerrier, France
|69-70—139
|-5
|Oihan Guillamoundeguy, France
|70-69—139
|-5
|David Horsey, England
|68-71—139
|-5
|Francesco Laporta, Italy
|67-72—139
|-5
|Zander Lombard, South Africa
|70-69—139
|-5
|Félix Mory, France
|65-74—139
|-5
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|70-69—139
|-5
|Yannik Paul, Germany
|71-68—139
|-5
|Ryan Peake, Australia
|72-67—139
|-5
|Bernd Wiesberger, Austria
|68-71—139
|-5
|Lucas Bjerregaard, Denmark
|66-74—140
|-4
|Jack Buchanan, Australia
|68-72—140
|-4
|Wenyi Ding, China
|67-73—140
|-4
|Joel Girrbach, Switzerland
|72-68—140
|-4
|Jordan Gumberg, United States
|73-67—140
|-4
|Scott Jamieson, Scotland
|70-70—140
|-4
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|73-67—140
|-4
|Matteo Manassero, Italy
|74-66—140
|-4
|Jason Scrivener, Australia
|70-70—140
|-4
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|70-70—140
|-4
|Jack Yule, England
|69-71—140
|-4
|Jacob Worm Agerschou, Denmark
|74-67—141
|-3
|Gregorio De Leo, Italy
|70-71—141
|-3
|Calum Hill, Scotland
|73-68—141
|-3
|Ryggs Johnston, United States
|70-71—141
|-3
|David Law, Scotland
|69-72—141
|-3
|Joost Luiten, Netherlands
|70-71—141
|-3
|Thorbjørn Olesen, Denmark
|69-72—141
|-3
|Adrian Otaegui, United Arab Emirates
|72-69—141
|-3
|Renato Paratore, Italy
|72-69—141
|-3
|David Ravetto, France
|70-71—141
|-3
|Darius Van Driel, Netherlands
|72-69—141
|-3
|Robin Williams, South Africa
|69-72—141
|-3
|Andrew Wilson, England
|70-71—141
|-3
|Anton Albers, Germany
|73-69—142
|-2
|Fred Biondi, Brazil
|71-71—142
|-2
|Clement Charmasson, France
|73-69—142
|-2
|Jens Dantorp, Sweden
|72-70—142
|-2
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|71-71—142
|-2
|Benjamin Hebert, France
|74-68—142
|-2
|Sadom Kaewkanjana, Thailand
|72-70—142
|-2
|Jeong-Weon Ko, France
|75-67—142
|-2
|Frederic Lacroix, France
|74-68—142
|-2
|Kyoung-Hoon Lee, South Korea
|73-69—142
|-2
|Niklas Lemke, Sweden
|72-70—142
|-2
|Mikael Lindberg, Sweden
|71-71—142
|-2
|Connor McKinney, Australia
|71-71—142
|-2
|Michael Mjaaseth, Norway
|68-74—142
|-2
|Lukas Nemecz, Austria
|72-70—142
|-2
|Yurav Premlall, South Africa
|74-68—142
|-2
|Anthony Quayle, Australia
|71-71—142
|-2
|Benjamin Schmidt, England
|70-72—142
|-2
|Martin Simonsen, Denmark
|69-73—142
|-2
|Richard Sterne, South Africa
|73-69—142
|-2
|Sean Crocker, United States
|75-WD
|
Missed Cut
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|70-73—143
|-1
|Joshua Berry, England
|69-74—143
|-1
|Dylan Frittelli, South Africa
|68-75—143
|-1
|Angel Hidalgo, Spain
|74-69—143
|-1
|Nathan Kimsey, England
|71-72—143
|-1
|Yuvraj Sandhu, India
|72-71—143
|-1
|Sebastian Soderberg, Sweden
|72-71—143
|-1
|Andy Sullivan, England
|71-72—143
|-1
|Quim Vidal, Spain
|72-71—143
|-1
|John Axelsen, Denmark
|70-74—144
|E
|Jonas Baumgartner, Germany
|72-72—144
|E
|MJ Daffue, South Africa
|70-74—144
|E
|Quentin Debove, France
|70-74—144
|E
|August Thor Host, Denmark
|73-71—144
|E
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|75-69—144
|E
|Maximilian Steinlechner, Austria
|73-71—144
|E
|Adri Arnaus, Spain
|73-72—145
|+1
|Matthew Baldwin, England
|73-72—145
|+1
|Ross Fisher, England
|72-73—145
|+1
|Daniel Gavins, England
|73-72—145
|+1
|Kristian Krogh Johannessen, Norway
|71-74—145
|+1
|James Morrison, England
|71-74—145
|+1
|Brandon Robinson-Thompson, England
|70-75—145
|+1
|Daniel Rodrigues, Portugal
|71-74—145
|+1
|Herman Wibe Sekne, Norway
|72-73—145
|+1
|Euan Walker, Scotland
|73-72—145
|+1
|Paul Waring, England
|74-71—145
|+1
|Simon Forsström, Sweden
|72-74—146
|+2
|Johannes Veerman, United States
|76-70—146
|+2
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|71-75—146
|+2
|Tobias Jonsson, Sweden
|71-76—147
|+3
|Alexander Levy, France
|75-72—147
|+3
|Edoardo Molinari, Italy
|72-75—147
|+3
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|72-75—147
|+3
|Niklas Nørgaard Møller, Denmark
|71-76—147
|+3
|Eddie Pepperell, England
|76-71—147
|+3
|Marcel Schneider, Germany
|73-74—147
|+3
|Henrik Stenson, Sweden
|74-73—147
|+3
|Daniel Young, Scotland
|72-75—147
|+3
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|70-78—148
|+4
|Ivan Cantero Gutierrez, Spain
|77-71—148
|+4
|Oliver Hundebøll Jørgensen, Denmark
|75-73—148
|+4
|Palmer Jackson, United States
|72-76—148
|+4
|Christian Jacobsen, Denmark
|75-73—148
|+4
|Junghwan Lee, South Korea
|73-75—148
|+4
|Albin Bergstrom, Sweden
|72-77—149
|+5
|Alexander Björk, Sweden
|72-77—149
|+5
|Hamish Brown, Denmark
|77-72—149
|+5
|Alfredo Garcia-Heredia, Spain
|72-77—149
|+5
|Andreas Halvorsen, Norway
|75-74—149
|+5
|David Micheluzzi, Australia
|79-70—149
|+5
|Tatsunori Shogenji, Japan
|75-74—149
|+5
|Mike Toorop, Netherlands
|73-76—149
|+5
|Hugo Townsend, Sweden
|77-72—149
|+5
|Daniel Van Tonder, South Africa
|78-71—149
|+5
|Andres Gallegos, Argentina
|74-76—150
|+6
|Shubhankar Sharma, India
|74-76—150
|+6
|Callum Tarren, England
|72-78—150
|+6
|Anders Emil Ejlersen, Denmark
|73-78—151
|+7
|Dylan Naidoo, South Africa
|77-76—153
|+9
|Gavin Green, Malaysia
|77-78—155
|+11
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