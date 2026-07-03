Wimbledon Results

Friday
At All England Lawn Tennis and Croquet Club
London
Purse: £30,060,000
Surface: Grass
LONDON (AP) _ Results Friday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):
Men’s Singles
Third Round
Roman Safiullin, Russia, def. Joao Fonseca (24), Brazil, 6-3, 6-3, 6-3.
Women’s Singles
Third Round
Belinda Bencic (11), Switzerland, def. Anna Kalinskaya (19), Russia, 6-4, 4-6, 7-6 (6).
Naomi Osaka (14), Japan, def. Daria Kasatkina, Russia, 6-1, 6-3.
Men’s Doubles
First Round
Jesper De Jong, Netherlands, and Valentin Royer, France, def. Andrey Golubev and Aleksandr Nedovyesov, Kazakhstan, 6-3, 6-4.
Men’s Doubles
Second Round
Christian Harrison, United States, and Neal Skupski (5), Britain, def. Jakub Paul, Switzerland, and Ryan Seggerman, United States, 7-6 (4), 7-6 (5).
Lucas Miedler, Austria, and Francisco Cabral (11), Portugal, def. Marco Trungelliti, Argentina, and Ignacio Buse, Peru, 4-6, 6-4, 6-1.
Lloyd Glasspool and Julian Cash (3), Britain, def. Corentin Moutet and Arthur Reymond, France, 4-6, 6-4, 6-4.
Mate Pavic, Croatia, and Marcelo Arevalo (6), El Salvador, def. Marcus Willis and David Stevenson, Britain, 6-1, 6-7 (4), 6-4.
Harri Heliovaara, Finland, and Henry Patten (1), Britain, def. Mac Kiger and Patrik Trhac, United States, 7-6 (5), 6-7 (3), 7-6 (7).
Kevin Krawietz and Tim Putz (7), Germany, def. Thiago Agustin Tirante and Roman Andres Burruchaga, Argentina, 5-7, 7-6 (5), 6-3.
Adam Pavlasek and Patrik Rikl, Czechia, def. Marc Polmans and Rinky Hijikata, Australia, 6-3, 6-4.
Nikola Mektic, Croatia, and Austin Krajicek (14), United States, def. Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico, and Ivan Liutarevich, Belarus, 6-7 (5), 7-6 (4), 7-6 (10).
Women’s Doubles
First Round
Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (2), Brazil, def. Alicja Rosolska, Poland, and Alexa Guarachi, Chile, 6-2, 6-2.
Asia Muhammad, United States, and Fanny Stollar (16), Hungary, def. Nadiia Kichenok, Ukraine, and Makoto Ninomiya, Japan, 7-5, 6-2.
Irina Khromacheva, Russia, and Anastasia Detiuc, Czechia, def. McCartney Kessler, United States, and Diana Shnaider, Russia, 7-6 (2), 4-6, 6-2.
Elena-Gabriela Ruse, Romania, and Marta Kostyuk, Ukraine, def. Nicole Melichar-Martinez, United States, and Erin Routliffe (5), New Zealand, 6-3, 6-4.
Mixed Doubles
Second Round
Anna Danilina, Kazakhstan, and James Tracy (8), United States, def. Luke Johnson and Emily Appleton, Britain, 7-5, 6-4.
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