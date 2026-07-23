Tour de France Results

Thursday, July 23
Stage 18
A 115-mile ride from Voiron to Orcières-Merlette
Stage Results:
1. Richard Carapaz, Ecuador, EF Education-EasyPost, 04:26:21.
2. Mauro Schmid, Switzerland, Team Jayco AlUla, 04:27:06.
3. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 04:27:06.
4. Valentin Paret-Peintre, France, Soudal Quick-Step, 04:27:35.
5. Tobias Johannessen, Norway, Uno-X Mobility, 04:28:18.
6. Raúl García Pierna, Spain, Movistar Team, 04:28:33.
7. Pablo Castrillo, Spain, Movistar Team, 04:30:51.
8. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, 04:30:56.
9. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, same time.
10. Tom Pidcock, United Kingdom, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, same time.
Also:
3. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 04:27:06.
18. Matthew Riccitello, United States, Decathlon CMA CGM Team, 04:30:56.
25. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 04:32:12.
44. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 04:40:04.
62. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 04:43:32.
Overall Standings:
1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 64:35:13.
2. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 64:39:45.
3. Isaac Del Toro Romero, Mexico, UAE Team Emirates XRG, 64:42:04.
4. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 64:42:24.
5. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 64:44:35.
6. Mattias Skjelmose, Denmark, Lidl-Trek, 64:45:27.
7. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, 64:48:03.
8. Tom Pidcock, United Kingdom, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, 64:48:11.
9. Jordan Jegat, France, TotalEnergies, 64:49:17.
10. Richard Carapaz, Ecuador, EF Education-EasyPost, 64:56:13.
Also:
16. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 65:35:50.
20. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 65:54:36.
21. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 65:55:08.
25. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 66:11:44.
33. Matthew Riccitello, United States, Decathlon CMA CGM Team, 66:36:55.
Withdrew Stage 18
Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates XRG, 60:57:21.
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