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Tour de France Results

The Associated Press

July 23, 2026, 12:08 PM

Thursday, July 23

Stage 18

A 115-mile ride from Voiron to Orcières-Merlette

Stage Results:

1. Richard Carapaz, Ecuador, EF Education-EasyPost, 04:26:21.

2. Mauro Schmid, Switzerland, Team Jayco AlUla, 04:27:06.

3. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 04:27:06.

4. Valentin Paret-Peintre, France, Soudal Quick-Step, 04:27:35.

5. Tobias Johannessen, Norway, Uno-X Mobility, 04:28:18.

6. Raúl García Pierna, Spain, Movistar Team, 04:28:33.

7. Pablo Castrillo, Spain, Movistar Team, 04:30:51.

8. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, 04:30:56.

9. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, same time.

10. Tom Pidcock, United Kingdom, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, same time.

Also:

3. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 04:27:06.

18. Matthew Riccitello, United States, Decathlon CMA CGM Team, 04:30:56.

25. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 04:32:12.

44. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 04:40:04.

62. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 04:43:32.

Overall Standings:

1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 64:35:13.

2. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 64:39:45.

3. Isaac Del Toro Romero, Mexico, UAE Team Emirates XRG, 64:42:04.

4. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 64:42:24.

5. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 64:44:35.

6. Mattias Skjelmose, Denmark, Lidl-Trek, 64:45:27.

7. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, 64:48:03.

8. Tom Pidcock, United Kingdom, Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, 64:48:11.

9. Jordan Jegat, France, TotalEnergies, 64:49:17.

10. Richard Carapaz, Ecuador, EF Education-EasyPost, 64:56:13.

Also:

16. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 65:35:50.

20. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 65:54:36.

21. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 65:55:08.

25. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 66:11:44.

33. Matthew Riccitello, United States, Decathlon CMA CGM Team, 66:36:55.

Withdrew Stage 18

Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates XRG, 60:57:21.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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