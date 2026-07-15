Tour de France Results

Wednesday, July 15
Stage 11
A 100.2-mile ride from Vichy to Nevers
Stage Results:
1. Søren Wærenskjold, Norway, Uno-X Mobility, 03:10:06.
2. Olav Kooij, Netherlands, Decathlon CMA CGM Team, same time.
3. Jasper Philipsen, Belgium, Alpecin-Premier Tech, same time.
4. Milan Fretin, Belgium, Cofidis, same time.
5. Henri Artz, Netherlands, Lotto Intermarché, same time.
6. Biniam Girmay, Eritrea, NSN Cycling Team, same time.
7. Anthony Turgis, France, TotalEnergies, same time.
8. Clément Russo, France, Groupama-FDJ United, same time.
9. Fernando Gaviria, Colombia, Caja Rural-Seguros RGA, same time.
10. Pascal Ackermann, Germany, Team Jayco AlUla, same time.
Also:
41. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates-XRG, same time.
87. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, same time.
90. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, same time.
93. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, same time.
164. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 3:12:18.
Overall Standings:
1. Tadej Pogacar, Slovenia, UAE Team Emirates XRG, 39:25:08.
2. Jonas Vingegaard Hansen, Denmark, Team Visma ‘ Lease a Bike, 39:28:44.
3. Remco Evenepoel, Belgium, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 39:29:14.
4. Juan Ayuso, Spain, Lidl-Trek, 39:29:30.
5. Paul Seixas, France, Decathlon CMA CGM Team, 39:29:43.
6. Florian Lipowitz, Germany, Red Bull – Bora – Hansgrohe, 39:29:52.
7. Isaac del Toro, Mexico, UAE Team Emirates XRG, 39:30:16.
8. Mattias Skjelmose, Denmark, Lidl-Trek, 39:30:53.
9. Lenny Martinez, France, Bahrain Victorious, 39:31:42.
10. Tom Pidcock, Great Britain, Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, 39:36:57.
Also:
15. Sean Quinn, United States, EF Education-EasyPost, 39:40:16.
22. Sepp Kuss, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 39:46:00.
23. Brandon McNulty, United States, UAE Team Emirates XRG, 39:51:09.
28. Matteo Jorgenson, United States, Team Visma ‘ Lease a Bike, 40:13:10.
37. Quinn Simmons, United States, Lidl-Trek, 40:34:19.
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