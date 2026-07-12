The Amundi Evian Championship Scores

Sunday
At Evian Resort Golf Club
Evian-les-Bains, France
Purse: $9.1 million
Yardage: 6,479; Par: 71
Final Round
|Brooke Henderson
|67-70-64-64—265
|Hae-Ran Ryu
|66-68-60-71—265
|Aki Iwai
|63-69-65-69—266
|Jin Hee Im
|66-71-67-65—269
|Mao Saigo
|66-68-67-68—269
|Miyu Yamashita
|70-66-67-66—269
|Lydia Ko
|69-69-69-64—271
|Anna Nordqvist
|69-68-68-66—271
|Auston Kim
|70-67-68-67—272
|Casandra Alexander
|73-66-63-71—273
|Somi Lee
|68-70-71-64—273
|Maja Stark
|66-71-69-67—273
|Jeeno Thitikul
|72-64-67-70—273
|Erika Hara
|67-70-70-67—274
|Amy Yang
|70-68-68-69—275
|Charley Hull
|66-70-71-69—276
|Ariya Jutanugarn
|70-68-69-69—276
|Jennifer Kupcho
|69-70-69-68—276
|Hinako Shibuno
|69-68-68-71—276
|Shannon Tan
|69-72-67-68—276
|Lottie Woad
|67-64-72-73—276
|Anna Huang
|70-71-66-70—277
|Sei Young Kim
|69-70-73-65—277
|Andrea Lee
|70-70-70-67—277
|Nastasia Nadaud
|68-68-74-67—277
|Karis Davidson
|70-71-66-71—278
|Nataliya Guseva
|70-69-72-67—278
|Minami Katsu
|70-68-69-71—278
|A Lim Kim
|71-69-69-69—278
|Hyo Joo Kim
|69-73-69-67—278
|Mary Liu
|70-69-68-71—278
|Cassie Porter
|69-72-68-69—278
|Patty Tavatanakit
|70-69-71-68—278
|Ruoning Yin
|67-73-71-67—278
|Pajaree Anannarukarn
|73-67-68-71—279
|Jodi Ewart Shadoff
|69-70-69-71—279
|MinJi Kang
|67-74-66-72—279
|Farah O’Keefe
|68-74-68-69—279
|Shuri Sakuma
|70-67-71-71—279
|Jing Yan
|67-72-75-65—279
|Kajsa Arwefjall
|69-70-70-71—280
|Jenny Bae
|76-66-69-69—280
|Cara Gainer
|67-72-66-75—280
|Soo Bin Joo
|72-67-69-72—280
|Shiho Kuwaki
|70-69-71-70—280
|Alison Lee
|69-71-73-67—280
|Yunseo Yang
|72-70-68-70—280
|Arpichaya Yubol
|70-72-66-72—280
|Rose Zhang
|70-72-69-69—280
|Perrine Delacour
|65-72-70-74—281
|Wei-Ling Hsu
|69-72-70-70—281
|Pauline Roussin-Bouchard
|74-68-68-71—281
|Chella Choi
|68-72-71-71—282
|Ayaka Furue
|68-73-68-73—282
|Ina Yoon
|69-70-73-70—282
|Aditi Ashok
|70-70-69-74—283
|Sara Kouskova
|72-67-72-73—284
|Maria Marin
|74-66-71-73—284
|Melanie Green
|71-70-68-76—285
|Nanna Koerstz Madsen
|72-69-71-73—285
|Linn Grant
|69-73-74-70—286
|Chiara Tamburlini
|71-70-72-73—286
|Ryann O’Toole
|69-73-70-75—287
|Lauren Kim
|70-71-76-72—289
|Brianna Do
|72-70-78-72—292
|Yuka Saso
|72-67-77-76—292
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.