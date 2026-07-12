Live Radio
Home » Sports » The Amundi Evian Championship Scores

The Amundi Evian Championship Scores

The Associated Press

July 12, 2026, 9:56 AM

Sunday

At Evian Resort Golf Club

Evian-les-Bains, France

Purse: $9.1 million

Yardage: 6,479; Par: 71

Final Round

Brooke Henderson 67-70-64-64—265
Hae-Ran Ryu 66-68-60-71—265
Aki Iwai 63-69-65-69—266
Jin Hee Im 66-71-67-65—269
Mao Saigo 66-68-67-68—269
Miyu Yamashita 70-66-67-66—269
Lydia Ko 69-69-69-64—271
Anna Nordqvist 69-68-68-66—271
Auston Kim 70-67-68-67—272
Casandra Alexander 73-66-63-71—273
Somi Lee 68-70-71-64—273
Maja Stark 66-71-69-67—273
Jeeno Thitikul 72-64-67-70—273
Erika Hara 67-70-70-67—274
Amy Yang 70-68-68-69—275
Charley Hull 66-70-71-69—276
Ariya Jutanugarn 70-68-69-69—276
Jennifer Kupcho 69-70-69-68—276
Hinako Shibuno 69-68-68-71—276
Shannon Tan 69-72-67-68—276
Lottie Woad 67-64-72-73—276
Anna Huang 70-71-66-70—277
Sei Young Kim 69-70-73-65—277
Andrea Lee 70-70-70-67—277
Nastasia Nadaud 68-68-74-67—277
Karis Davidson 70-71-66-71—278
Nataliya Guseva 70-69-72-67—278
Minami Katsu 70-68-69-71—278
A Lim Kim 71-69-69-69—278
Hyo Joo Kim 69-73-69-67—278
Mary Liu 70-69-68-71—278
Cassie Porter 69-72-68-69—278
Patty Tavatanakit 70-69-71-68—278
Ruoning Yin 67-73-71-67—278
Pajaree Anannarukarn 73-67-68-71—279
Jodi Ewart Shadoff 69-70-69-71—279
MinJi Kang 67-74-66-72—279
Farah O’Keefe 68-74-68-69—279
Shuri Sakuma 70-67-71-71—279
Jing Yan 67-72-75-65—279
Kajsa Arwefjall 69-70-70-71—280
Jenny Bae 76-66-69-69—280
Cara Gainer 67-72-66-75—280
Soo Bin Joo 72-67-69-72—280
Shiho Kuwaki 70-69-71-70—280
Alison Lee 69-71-73-67—280
Yunseo Yang 72-70-68-70—280
Arpichaya Yubol 70-72-66-72—280
Rose Zhang 70-72-69-69—280
Perrine Delacour 65-72-70-74—281
Wei-Ling Hsu 69-72-70-70—281
Pauline Roussin-Bouchard 74-68-68-71—281
Chella Choi 68-72-71-71—282
Ayaka Furue 68-73-68-73—282
Ina Yoon 69-70-73-70—282
Aditi Ashok 70-70-69-74—283
Sara Kouskova 72-67-72-73—284
Maria Marin 74-66-71-73—284
Melanie Green 71-70-68-76—285
Nanna Koerstz Madsen 72-69-71-73—285
Linn Grant 69-73-74-70—286
Chiara Tamburlini 71-70-72-73—286
Ryann O’Toole 69-73-70-75—287
Lauren Kim 70-71-76-72—289
Brianna Do 72-70-78-72—292
Yuka Saso 72-67-77-76—292

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up