Live Radio
Home » Sports » The Amundi Evian Championship…

The Amundi Evian Championship Par Scores

The Associated Press

July 12, 2026, 9:56 AM

Sunday

At Evian Resort Golf Club

Evian-les-Bains, France

Purse: $9.1 million

Yardage: 6,479; Par: 71

Final Round

Brooke Henderson 67-70-64-64—265 -19
Hae-Ran Ryu 66-68-60-71—265 -19
Aki Iwai 63-69-65-69—266 -18
Jin Hee Im 66-71-67-65—269 -15
Mao Saigo 66-68-67-68—269 -15
Miyu Yamashita 70-66-67-66—269 -15
Lydia Ko 69-69-69-64—271 -13
Anna Nordqvist 69-68-68-66—271 -13
Auston Kim 70-67-68-67—272 -12
Casandra Alexander 73-66-63-71—273 -11
Somi Lee 68-70-71-64—273 -11
Maja Stark 66-71-69-67—273 -11
Jeeno Thitikul 72-64-67-70—273 -11
Erika Hara 67-70-70-67—274 -10
Amy Yang 70-68-68-69—275 -9
Charley Hull 66-70-71-69—276 -8
Ariya Jutanugarn 70-68-69-69—276 -8
Jennifer Kupcho 69-70-69-68—276 -8
Hinako Shibuno 69-68-68-71—276 -8
Shannon Tan 69-72-67-68—276 -8
Lottie Woad 67-64-72-73—276 -8
Anna Huang 70-71-66-70—277 -7
Sei Young Kim 69-70-73-65—277 -7
Andrea Lee 70-70-70-67—277 -7
Nastasia Nadaud 68-68-74-67—277 -7
Karis Davidson 70-71-66-71—278 -6
Nataliya Guseva 70-69-72-67—278 -6
Minami Katsu 70-68-69-71—278 -6
A Lim Kim 71-69-69-69—278 -6
Hyo Joo Kim 69-73-69-67—278 -6
Mary Liu 70-69-68-71—278 -6
Cassie Porter 69-72-68-69—278 -6
Patty Tavatanakit 70-69-71-68—278 -6
Ruoning Yin 67-73-71-67—278 -6
Pajaree Anannarukarn 73-67-68-71—279 -5
Jodi Ewart Shadoff 69-70-69-71—279 -5
MinJi Kang 67-74-66-72—279 -5
Farah O’Keefe 68-74-68-69—279 -5
Shuri Sakuma 70-67-71-71—279 -5
Jing Yan 67-72-75-65—279 -5
Kajsa Arwefjall 69-70-70-71—280 -4
Jenny Bae 76-66-69-69—280 -4
Cara Gainer 67-72-66-75—280 -4
Soo Bin Joo 72-67-69-72—280 -4
Shiho Kuwaki 70-69-71-70—280 -4
Alison Lee 69-71-73-67—280 -4
Yunseo Yang 72-70-68-70—280 -4
Arpichaya Yubol 70-72-66-72—280 -4
Rose Zhang 70-72-69-69—280 -4
Perrine Delacour 65-72-70-74—281 -3
Wei-Ling Hsu 69-72-70-70—281 -3
Pauline Roussin-Bouchard 74-68-68-71—281 -3
Chella Choi 68-72-71-71—282 -2
Ayaka Furue 68-73-68-73—282 -2
Ina Yoon 69-70-73-70—282 -2
Aditi Ashok 70-70-69-74—283 -1
Sara Kouskova 72-67-72-73—284 E
Maria Marin 74-66-71-73—284 E
Melanie Green 71-70-68-76—285 +1
Nanna Koerstz Madsen 72-69-71-73—285 +1
Linn Grant 69-73-74-70—286 +2
Chiara Tamburlini 71-70-72-73—286 +2
Ryann O’Toole 69-73-70-75—287 +3
Lauren Kim 70-71-76-72—289 +5
Brianna Do 72-70-78-72—292 +8
Yuka Saso 72-67-77-76—292 +8

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up