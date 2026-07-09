The Amundi Evian Championship Par Scores

Thursday
At Evian Resort Golf Club
Evian-les-Bains, France
Purse: $9.1 million
Yardage: 6,479; Par: 71
First Round
|Aki Iwai
|32-31—63
|-8
|Perrine Delacour
|34-31—65
|-6
|Charley Hull
|35-31—66
|-5
|Jin Hee Im
|31-35—66
|-5
|Hae-Ran Ryu
|34-32—66
|-5
|Mao Saigo
|32-34—66
|-5
|Maja Stark
|33-33—66
|-5
|Cara Gainer
|32-35—67
|-4
|Erika Hara
|35-32—67
|-4
|Brooke Henderson
|32-35—67
|-4
|MinJi Kang
|35-32—67
|-4
|Lottie Woad
|34-33—67
|-4
|Jing Yan
|33-34—67
|-4
|Ruoning Yin
|33-34—67
|-4
|Chella Choi
|33-35—68
|-3
|Ayaka Furue
|34-34—68
|-3
|Somi Lee
|36-32—68
|-3
|Nastasia Nadaud
|33-35—68
|-3
|Farah O’Keefe
|34-34—68
|-3
|Kajsa Arwefjall
|36-33—69
|-2
|Jodi Ewart Shadoff
|35-34—69
|-2
|Linn Grant
|34-35—69
|-2
|Wei-Ling Hsu
|34-35—69
|-2
|Sei Young Kim
|35-34—69
|-2
|Hyo Joo Kim
|33-36—69
|-2
|Lydia Ko
|35-34—69
|-2
|Jennifer Kupcho
|35-34—69
|-2
|Alison Lee
|33-36—69
|-2
|Anna Nordqvist
|34-35—69
|-2
|Ryann O’Toole
|34-35—69
|-2
|Cassie Porter
|35-34—69
|-2
|Hinako Shibuno
|33-36—69
|-2
|Shannon Tan
|32-37—69
|-2
|Ina Yoon
|35-34—69
|-2
|Aditi Ashok
|35-35—70
|-1
|Karis Davidson
|35-35—70
|-1
|Hannah Green
|37-33—70
|-1
|Nataliya Guseva
|35-35—70
|-1
|Anna Huang
|34-36—70
|-1
|Chizzy Iwai
|34-36—70
|-1
|Ariya Jutanugarn
|34-36—70
|-1
|Minami Katsu
|34-36—70
|-1
|Auston Kim
|35-35—70
|-1
|Lauren Kim
|36-34—70
|-1
|Shiho Kuwaki
|35-35—70
|-1
|Andrea Lee
|36-34—70
|-1
|Mary Liu
|34-36—70
|-1
|Yuna Nishimura
|31-39—70
|-1
|Alexa Pano
|35-35—70
|-1
|Shuri Sakuma
|36-34—70
|-1
|Asterisk Talley
|35-35—70
|-1
|Patty Tavatanakit
|35-35—70
|-1
|Miyu Yamashita
|34-36—70
|-1
|Amy Yang
|35-35—70
|-1
|Arpichaya Yubol
|35-35—70
|-1
|Weiwei Zhang
|36-34—70
|-1
|Rose Zhang
|33-37—70
|-1
|Hye Jin Choi
|36-35—71
|E
|Lauren Coughlin
|34-37—71
|E
|Alexandra Forsterling
|37-34—71
|E
|Melanie Green
|38-33—71
|E
|Megan Khang
|36-35—71
|E
|A Lim Kim
|35-36—71
|E
|Mi Hyang Lee
|36-35—71
|E
|Leona Maguire
|34-37—71
|E
|Sayaka Takahashi
|34-37—71
|E
|Chiara Tamburlini
|34-37—71
|E
|Dewi Weber
|35-36—71
|E
|Carlota Ciganda
|35-37—72
|+1
|Allisen Corpuz
|36-36—72
|+1
|Aphrodite Deng
|36-36—72
|+1
|Brianna Do
|33-39—72
|+1
|Amanda Doherty
|36-36—72
|+1
|Esther Henseleit
|34-38—72
|+1
|You Min Hwang
|36-36—72
|+1
|Soo Bin Joo
|35-37—72
|+1
|Nanna Koerstz Madsen
|35-37—72
|+1
|Sara Kouskova
|35-37—72
|+1
|Julia Lopez Ramirez
|39-33—72
|+1
|Brooke Matthews
|38-34—72
|+1
|Yealimi Noh
|39-33—72
|+1
|Yuka Saso
|35-37—72
|+1
|Rio Takeda
|36-36—72
|+1
|Jeeno Thitikul
|35-37—72
|+1
|Lilia Vu
|36-36—72
|+1
|Yunseo Yang
|37-35—72
|+1
|Casandra Alexander
|34-39—73
|+2
|Pajaree Anannarukarn
|36-37—73
|+2
|Helen Briem
|38-35—73
|+2
|Robyn Choi
|35-38—73
|+2
|Lindy Duncan
|38-35—73
|+2
|Isi Gabsa
|37-36—73
|+2
|Leonie Harm
|36-37—73
|+2
|Jiwon Jeon
|33-40—73
|+2
|Grace Kim
|34-39—73
|+2
|Frida Kinhult
|35-38—73
|+2
|Agathe Laisne
|39-34—73
|+2
|Gaby Lopez
|37-36—73
|+2
|Carla Tejedo Mulet
|37-36—73
|+2
|Lauren Walsh
|36-37—73
|+2
|Yuri Yoshida
|37-36—73
|+2
|Ana Belac
|36-38—74
|+3
|Kelsey Bennett
|39-35—74
|+3
|Manon De Roey
|35-39—74
|+3
|Jin Young Ko
|36-38—74
|+3
|Nelly Korda
|38-36—74
|+3
|Lucy Li
|35-39—74
|+3
|Yu Liu
|37-37—74
|+3
|Polly Mack
|38-36—74
|+3
|Maria Marin
|37-37—74
|+3
|Kiara Romero
|38-36—74
|+3
|Pauline Roussin-Bouchard
|33-41—74
|+3
|Kyorim Seo
|32-42—74
|+3
|Hyunjo Yoo
|38-36—74
|+3
|Ashleigh Buhai
|36-39—75
|+4
|Gina Kim
|37-38—75
|+4
|Jenny Shin
|40-35—75
|+4
|Jenny Bae
|36-40—76
|+5
|Celine Boutier
|37-39—76
|+5
|Pornanong Phatlum
|37-39—76
|+5
|Mimi Rhodes
|37-39—76
|+5
|Suvichaya Vinijchaitham
|36-40—76
|+5
|Na Rin An
|39-38—77
|+6
|Alice Hewson
|36-41—77
|+6
|Minjee Lee
|38-39—77
|+6
|Yan Liu
|40-37—77
|+6
|Miranda Wang
|38-39—77
|+6
|Ingrid Lindblad
|34-44—78
|+7
|Gabriela Ruffels
|37-41—78
|+7
|Chanettee Wannasaen
|37-41—78
|+7
|Esme Hamilton
|40-40—80
|+9
|Nasa Hataoka
|41-39—80
|+9
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