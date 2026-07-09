Live Radio
Home » Sports » The Amundi Evian Championship…

The Amundi Evian Championship Par Scores

The Associated Press

July 9, 2026, 1:28 PM

Thursday

At Evian Resort Golf Club

Evian-les-Bains, France

Purse: $9.1 million

Yardage: 6,479; Par: 71

First Round

Aki Iwai 32-31—63 -8
Perrine Delacour 34-31—65 -6
Charley Hull 35-31—66 -5
Jin Hee Im 31-35—66 -5
Hae-Ran Ryu 34-32—66 -5
Mao Saigo 32-34—66 -5
Maja Stark 33-33—66 -5
Cara Gainer 32-35—67 -4
Erika Hara 35-32—67 -4
Brooke Henderson 32-35—67 -4
MinJi Kang 35-32—67 -4
Lottie Woad 34-33—67 -4
Jing Yan 33-34—67 -4
Ruoning Yin 33-34—67 -4
Chella Choi 33-35—68 -3
Ayaka Furue 34-34—68 -3
Somi Lee 36-32—68 -3
Nastasia Nadaud 33-35—68 -3
Farah O’Keefe 34-34—68 -3
Kajsa Arwefjall 36-33—69 -2
Jodi Ewart Shadoff 35-34—69 -2
Linn Grant 34-35—69 -2
Wei-Ling Hsu 34-35—69 -2
Sei Young Kim 35-34—69 -2
Hyo Joo Kim 33-36—69 -2
Lydia Ko 35-34—69 -2
Jennifer Kupcho 35-34—69 -2
Alison Lee 33-36—69 -2
Anna Nordqvist 34-35—69 -2
Ryann O’Toole 34-35—69 -2
Cassie Porter 35-34—69 -2
Hinako Shibuno 33-36—69 -2
Shannon Tan 32-37—69 -2
Ina Yoon 35-34—69 -2
Aditi Ashok 35-35—70 -1
Karis Davidson 35-35—70 -1
Hannah Green 37-33—70 -1
Nataliya Guseva 35-35—70 -1
Anna Huang 34-36—70 -1
Chizzy Iwai 34-36—70 -1
Ariya Jutanugarn 34-36—70 -1
Minami Katsu 34-36—70 -1
Auston Kim 35-35—70 -1
Lauren Kim 36-34—70 -1
Shiho Kuwaki 35-35—70 -1
Andrea Lee 36-34—70 -1
Mary Liu 34-36—70 -1
Yuna Nishimura 31-39—70 -1
Alexa Pano 35-35—70 -1
Shuri Sakuma 36-34—70 -1
Asterisk Talley 35-35—70 -1
Patty Tavatanakit 35-35—70 -1
Miyu Yamashita 34-36—70 -1
Amy Yang 35-35—70 -1
Arpichaya Yubol 35-35—70 -1
Weiwei Zhang 36-34—70 -1
Rose Zhang 33-37—70 -1
Hye Jin Choi 36-35—71 E
Lauren Coughlin 34-37—71 E
Alexandra Forsterling 37-34—71 E
Melanie Green 38-33—71 E
Megan Khang 36-35—71 E
A Lim Kim 35-36—71 E
Mi Hyang Lee 36-35—71 E
Leona Maguire 34-37—71 E
Sayaka Takahashi 34-37—71 E
Chiara Tamburlini 34-37—71 E
Dewi Weber 35-36—71 E
Carlota Ciganda 35-37—72 +1
Allisen Corpuz 36-36—72 +1
Aphrodite Deng 36-36—72 +1
Brianna Do 33-39—72 +1
Amanda Doherty 36-36—72 +1
Esther Henseleit 34-38—72 +1
You Min Hwang 36-36—72 +1
Soo Bin Joo 35-37—72 +1
Nanna Koerstz Madsen 35-37—72 +1
Sara Kouskova 35-37—72 +1
Julia Lopez Ramirez 39-33—72 +1
Brooke Matthews 38-34—72 +1
Yealimi Noh 39-33—72 +1
Yuka Saso 35-37—72 +1
Rio Takeda 36-36—72 +1
Jeeno Thitikul 35-37—72 +1
Lilia Vu 36-36—72 +1
Yunseo Yang 37-35—72 +1
Casandra Alexander 34-39—73 +2
Pajaree Anannarukarn 36-37—73 +2
Helen Briem 38-35—73 +2
Robyn Choi 35-38—73 +2
Lindy Duncan 38-35—73 +2
Isi Gabsa 37-36—73 +2
Leonie Harm 36-37—73 +2
Jiwon Jeon 33-40—73 +2
Grace Kim 34-39—73 +2
Frida Kinhult 35-38—73 +2
Agathe Laisne 39-34—73 +2
Gaby Lopez 37-36—73 +2
Carla Tejedo Mulet 37-36—73 +2
Lauren Walsh 36-37—73 +2
Yuri Yoshida 37-36—73 +2
Ana Belac 36-38—74 +3
Kelsey Bennett 39-35—74 +3
Manon De Roey 35-39—74 +3
Jin Young Ko 36-38—74 +3
Nelly Korda 38-36—74 +3
Lucy Li 35-39—74 +3
Yu Liu 37-37—74 +3
Polly Mack 38-36—74 +3
Maria Marin 37-37—74 +3
Kiara Romero 38-36—74 +3
Pauline Roussin-Bouchard 33-41—74 +3
Kyorim Seo 32-42—74 +3
Hyunjo Yoo 38-36—74 +3
Ashleigh Buhai 36-39—75 +4
Gina Kim 37-38—75 +4
Jenny Shin 40-35—75 +4
Jenny Bae 36-40—76 +5
Celine Boutier 37-39—76 +5
Pornanong Phatlum 37-39—76 +5
Mimi Rhodes 37-39—76 +5
Suvichaya Vinijchaitham 36-40—76 +5
Na Rin An 39-38—77 +6
Alice Hewson 36-41—77 +6
Minjee Lee 38-39—77 +6
Yan Liu 40-37—77 +6
Miranda Wang 38-39—77 +6
Ingrid Lindblad 34-44—78 +7
Gabriela Ruffels 37-41—78 +7
Chanettee Wannasaen 37-41—78 +7
Esme Hamilton 40-40—80 +9
Nasa Hataoka 41-39—80 +9

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up