Sports on TV for Wednesday, July 8

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, July 8
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:55 a.m. (Thursday)
FS2 — AFL: Sydney at Fremantle
CYCLING
7 a.m.
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 5
6 a.m. (Thursday)
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 6
GOLF
1 p.m.
GOLF — USGA Tournament: 2026 U.S. Adaptive Open Championship, Final Round, Woodmont Country Club (South Course), Rockville, Md.
6 a.m. (Thursday)
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, First Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
MLB BASEBALL
6:40 p.m.
PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Tampa Bay
7 p.m.
ESPN — Philadelphia at Cincinnati
10 p.m.
ESPN — Arizona at San Diego
RUGBY (MEN’S)
6 a.m.
FS2 — State of Origin: Queensland vs. New South Wales, Final, Brisbane, Australia
SOCCER (MEN’S)
7 p.m.
FS2 — Canadian Championship: Atletico Ottawa at FC Supra du Québec, Quarterfinal – Leg 1
10:30 p.m.
FS2 — Canadian Championship: Cavalry FC at Vancouver Whitecaps, Quarterfinal – Leg 1
SOFTBALL
8 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Blaze at Cascade
TENNIS
8 a.m.
ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Quarterfinals, London
ESPN2 — ATP/WTA: Wimbledon, Quarterfinals, London
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Newport-ATP/WTA Challenger Early Rounds
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
USA — Minnesota at Connecticut
10 p.m.
CNBC — Indiana at Los Angeles
USA — Indiana at Los Angeles
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