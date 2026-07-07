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Sports on TV for Wednesday, July 8

The Associated Press

July 7, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, July 8

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:55 a.m. (Thursday)

FS2 — AFL: Sydney at Fremantle

CYCLING

7 a.m.

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 5

6 a.m. (Thursday)

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 6

GOLF

1 p.m.

GOLF — USGA Tournament: 2026 U.S. Adaptive Open Championship, Final Round, Woodmont Country Club (South Course), Rockville, Md.

6 a.m. (Thursday)

GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, First Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France

MLB BASEBALL

6:40 p.m.

PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Tampa Bay

7 p.m.

ESPN — Philadelphia at Cincinnati

10 p.m.

ESPN — Arizona at San Diego

RUGBY (MEN’S)

6 a.m.

FS2 — State of Origin: Queensland vs. New South Wales, Final, Brisbane, Australia

SOCCER (MEN’S)

7 p.m.

FS2 — Canadian Championship: Atletico Ottawa at FC Supra du Québec, Quarterfinal – Leg 1

10:30 p.m.

FS2 — Canadian Championship: Cavalry FC at Vancouver Whitecaps, Quarterfinal – Leg 1

SOFTBALL

8 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Blaze at Cascade

TENNIS

8 a.m.

ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Quarterfinals, London

ESPN2 — ATP/WTA: Wimbledon, Quarterfinals, London

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Newport-ATP/WTA Challenger Early Rounds

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

USA — Minnesota at Connecticut

10 p.m.

CNBC — Indiana at Los Angeles

USA — Indiana at Los Angeles

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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