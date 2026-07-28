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Sports on TV for Wednesday, July 29

The Associated Press

July 28, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, July 29

GOLF

4 a.m. (Thursday)

GOLF — LPGA Tour: AIG Women’s Open, First Round, Royal Lytham & St. Annes Golf Club, Lytham St Annes, Lancashire, England

HORSE RACING

1 p.m.

FS2 — Saratoga Live

9 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Atlanta at N.Y. Mets (1:10 p.m.) OR Toronto at Washington (1:05 p.m.)

4 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at San Francisco (joined in progress) (3:45 p.m.) OR Colorado at San Diego (4:10 p.m.)

7:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Chicago White Sox (7:40 p.m.) OR Kansas City at Minnesota (7:40 p.m.)

7:40 p.m.

PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Chicago White Sox

10:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Seattle at L.A. Dodgers (joined in progress) (10:10 p.m.) OR Boston at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.)

RUGBY (MEN’S)

5:45 a.m. (Thursday)

FS2 — NRL: Sydney at North Queensland

SOCCER (MEN’S)

7:30 p.m.

ESPN — Club Friendly: Wrexham AFC vs. Liverpool, New York

8:50 p.m.

FS2 — CONCACAF U20 Championship Group Stage: Canada vs. Honduras, Group C, Puebla, Mexico

SOCCER (WOMEN’S)

8 p.m.

CBSSN — NWSL: Louisville at Kansas City

10 p.m.

CBSSN — NWSL: NJ/NY Gotham at Bay

SWIMMING

7:30 p.m.

NBCSN — USAS: 2026 Toyota National Championships, Irvine, Calif.

TBT BASKETBALL

7 p.m.

FS1 — TBT: JHX Hoops at La Familia, Alumni Championship

TENNIS

11 a.m.

TENNIS CHANNEL — Washington D.C. – ATP/WTA Early Rounds

10 p.m.

TENNIS CHANNEL — Los Cabos-ATP Early Rounds

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

USA — Atlanta at Dallas

10 p.m.

CNBC — Golden State at Phoenix

USA — Golden State at Phoenix

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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