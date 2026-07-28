Sports on TV for Wednesday, July 29

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, July 29
GOLF
4 a.m. (Thursday)
GOLF — LPGA Tour: AIG Women’s Open, First Round, Royal Lytham & St. Annes Golf Club, Lytham St Annes, Lancashire, England
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — Saratoga Live
9 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Atlanta at N.Y. Mets (1:10 p.m.) OR Toronto at Washington (1:05 p.m.)
4 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at San Francisco (joined in progress) (3:45 p.m.) OR Colorado at San Diego (4:10 p.m.)
7:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Chicago White Sox (7:40 p.m.) OR Kansas City at Minnesota (7:40 p.m.)
7:40 p.m.
PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Chicago White Sox
10:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Seattle at L.A. Dodgers (joined in progress) (10:10 p.m.) OR Boston at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.)
RUGBY (MEN’S)
5:45 a.m. (Thursday)
FS2 — NRL: Sydney at North Queensland
SOCCER (MEN’S)
7:30 p.m.
ESPN — Club Friendly: Wrexham AFC vs. Liverpool, New York
8:50 p.m.
FS2 — CONCACAF U20 Championship Group Stage: Canada vs. Honduras, Group C, Puebla, Mexico
SOCCER (WOMEN’S)
8 p.m.
CBSSN — NWSL: Louisville at Kansas City
10 p.m.
CBSSN — NWSL: NJ/NY Gotham at Bay
SWIMMING
7:30 p.m.
NBCSN — USAS: 2026 Toyota National Championships, Irvine, Calif.
TBT BASKETBALL
7 p.m.
FS1 — TBT: JHX Hoops at La Familia, Alumni Championship
TENNIS
11 a.m.
TENNIS CHANNEL — Washington D.C. – ATP/WTA Early Rounds
10 p.m.
TENNIS CHANNEL — Los Cabos-ATP Early Rounds
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
USA — Atlanta at Dallas
10 p.m.
CNBC — Golden State at Phoenix
USA — Golden State at Phoenix
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