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Sports on TV for Wednesday, July 15

The Associated Press

July 14, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, July 15

AWARDS SHOW

8 p.m.

ABC — The 2026 ESPY Awards: From New York

CYCLING

7 a.m.

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 11

GOLF

4 a.m. (Thursday)

USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, First Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

3 p.m.

NBAVT — EYBL Peach Jam: TBD, Augusta, S.C.

4:30 p.m.

NBAVT — EYBL Peach Jam: TBD, Augusta, S.C.

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Indiana vs. Minnesota, Las Vegas

4 p.m.

ESPNU — Summer League: Orlando vs. Philadelphia, Las Vegas

5:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: New Orleans vs. Cleveland, Las Vegas

6 p.m.

ESPNU — Summer League: Phoenix vs. Detroit, Las Vegas

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Milwaukee vs. Charlotte, Las Vegas

8 p.m.

ESPN2 — Summer League: Boston vs. Sacramento, Las Vegas

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Utah vs. San Antonio, Las Vegas

10:30 p.m.

ESPN — Summer League: Washington vs. L.A. Clippers, Las Vegas

RUGBY (MEN’S)

5:45 a.m. (Thursday)

FS2 — NRL: Brisbane at Penrith

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: England vs. Argentina, Semifinal, Atlanta

7:30 p.m.

CBSSN — USL Championship: Pittsburgh at Sporting JAX

SOCCER (WOMEN’S)

8 p.m.

ESPN — NWSL: Washington at NJ/NY Gotham FC

SOFTBALL

8 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Oklahoma City at Texas

10 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Utah at Portland

TENNIS

3:30 a.m.

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

3:30 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Quarterfinals; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

6 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Quarterfinals; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

USA — Golden State at Indiana

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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