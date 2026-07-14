Sports on TV for Wednesday, July 15

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, July 15
AWARDS SHOW
8 p.m.
ABC — The 2026 ESPY Awards: From New York
CYCLING
7 a.m.
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 11
GOLF
4 a.m. (Thursday)
USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, First Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
3 p.m.
NBAVT — EYBL Peach Jam: TBD, Augusta, S.C.
4:30 p.m.
NBAVT — EYBL Peach Jam: TBD, Augusta, S.C.
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Indiana vs. Minnesota, Las Vegas
4 p.m.
ESPNU — Summer League: Orlando vs. Philadelphia, Las Vegas
5:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: New Orleans vs. Cleveland, Las Vegas
6 p.m.
ESPNU — Summer League: Phoenix vs. Detroit, Las Vegas
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Milwaukee vs. Charlotte, Las Vegas
8 p.m.
ESPN2 — Summer League: Boston vs. Sacramento, Las Vegas
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Utah vs. San Antonio, Las Vegas
10:30 p.m.
ESPN — Summer League: Washington vs. L.A. Clippers, Las Vegas
RUGBY (MEN’S)
5:45 a.m. (Thursday)
FS2 — NRL: Brisbane at Penrith
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: England vs. Argentina, Semifinal, Atlanta
7:30 p.m.
CBSSN — USL Championship: Pittsburgh at Sporting JAX
SOCCER (WOMEN’S)
8 p.m.
ESPN — NWSL: Washington at NJ/NY Gotham FC
SOFTBALL
8 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Oklahoma City at Texas
10 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Utah at Portland
TENNIS
3:30 a.m.
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
3:30 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Quarterfinals; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
6 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP Quarterfinals; Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
USA — Golden State at Indiana
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