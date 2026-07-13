Sports on TV for Tuesday, July 14

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, July 14
CYCLING
6:30 a.m.
NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 10
MLB BASEBALL
8 p.m.
FOX — 2026 MLB All-Star Game: American League vs. National League, Philadelphia
NBA BASKETBALL
4 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Philadelphia vs. Houston, Las Vegas
6 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Sacramento vs. Brooklyn, Las Vegas
7 p.m.
ESPN — Summer League: Memphis vs. Golden State, Las Vegas
8 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Washington vs. Chicago, Las Vegas
9 p.m.
ESPN — Summer League: Denver vs. Oklahoma City, Las Vegas
10 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: L.A. Clippers vs. L.A. Lakers, Las Vegas
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: France vs. Spain, Semifinal, Arlington, Texas
SOFTBALL
7 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Oklahoma City at Texas
TENNIS
3:30 a.m.
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
3:30 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
6 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
NBATV — Washington at Toronto
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