Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Tuesday, July 14

The Associated Press

July 13, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, July 14

CYCLING

6:30 a.m.

NBCSN — UCI: Tour de France, Stage 10

MLB BASEBALL

8 p.m.

FOX — 2026 MLB All-Star Game: American League vs. National League, Philadelphia

NBA BASKETBALL

4 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Philadelphia vs. Houston, Las Vegas

6 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Sacramento vs. Brooklyn, Las Vegas

7 p.m.

ESPN — Summer League: Memphis vs. Golden State, Las Vegas

8 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Washington vs. Chicago, Las Vegas

9 p.m.

ESPN — Summer League: Denver vs. Oklahoma City, Las Vegas

10 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: L.A. Clippers vs. L.A. Lakers, Las Vegas

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: France vs. Spain, Semifinal, Arlington, Texas

SOFTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Oklahoma City at Texas

TENNIS

3:30 a.m.

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

3:30 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

NBATV — Washington at Toronto

_____

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up