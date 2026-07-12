Sports on TV for Monday, July 13

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, July 13
MLB BASEBALL
8 p.m.
NETFLIX — 2026 Home Run Derby: From Philadelphia
NBA BASKETBALL
4 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Detroit vs New York, Las Vegas
4:30 p.m.
ESPN2 — Summer League: Toronto vs. Indiana, Las Vegas
6 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Atlanta vs. Boston, Las Vegas
7 p.m.
ESPN — Summer League: Dallas vs. Memphis, Las Vegas
8 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Miami vs. Cleveland, Las Vegas
9 p.m.
ESPN — Summer League: Chicago vs. Utah, Las Vegas
10 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Phoenix vs. Milwaukee, Las Vegas
11 p.m.
ESPN2 — Summer League: Minnesota vs. Portland, Las Vegas
RUGBY (MEN’S)
9:55 a.m.
CBSSN — 2026 World Junior Championships: France vs. New Zealand, Semifinal, Tbilisi, Georgia
12:25 p.m.
CBSSN — 2026 World Junior Championships: South Africa vs. Wales, Semifinal, Tbilisi, Georgia
SOFTBALL
7 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Chicago at Texas
TENNIS
4:30 a.m.
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
3:30 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
6 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
USA — Los Angeles at Atlanta
9 p.m.
NBCSN — Phoenix at Minnesota
PEACOCK — Phoenix at Minnesota
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