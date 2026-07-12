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Sports on TV for Monday, July 13

The Associated Press

July 12, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, July 13

MLB BASEBALL

8 p.m.

NETFLIX — 2026 Home Run Derby: From Philadelphia

NBA BASKETBALL

4 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Detroit vs New York, Las Vegas

4:30 p.m.

ESPN2 — Summer League: Toronto vs. Indiana, Las Vegas

6 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Atlanta vs. Boston, Las Vegas

7 p.m.

ESPN — Summer League: Dallas vs. Memphis, Las Vegas

8 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Miami vs. Cleveland, Las Vegas

9 p.m.

ESPN — Summer League: Chicago vs. Utah, Las Vegas

10 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Phoenix vs. Milwaukee, Las Vegas

11 p.m.

ESPN2 — Summer League: Minnesota vs. Portland, Las Vegas

RUGBY (MEN’S)

9:55 a.m.

CBSSN — 2026 World Junior Championships: France vs. New Zealand, Semifinal, Tbilisi, Georgia

12:25 p.m.

CBSSN — 2026 World Junior Championships: South Africa vs. Wales, Semifinal, Tbilisi, Georgia

SOFTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Chicago at Texas

TENNIS

4:30 a.m.

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

3:30 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — Umag-ATP, Gstaad-ATP, Bastad-ATP, Athens-WTA & Iasi-WTA Early Rounds

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

USA — Los Angeles at Atlanta

9 p.m.

NBCSN — Phoenix at Minnesota

PEACOCK — Phoenix at Minnesota

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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