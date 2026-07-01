Sports on TV for July 6 – 12

ADV04-05
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, July 6
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
MLBN — Houston at Washington (6:45 p.m.)
9:30 p.m.
FS1 — Arizona at San Diego (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
7 p.m.
ESPN — Summer League: TBA, Salt Lake City
9 p.m.
ESPN — Summer League: TBA, Salt Lake City
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Round of 16, Arlington, Texas
8 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Round of 16, Seattle
SOFTBALL
7 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Volts at Bandits
TENNIS
6 a.m.
ESPN2 — ATP/WTA: Wimbledon, Round of 16, London
8 a.m.
ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Round of 16, London
WNBA BASKETBALL
10 p.m.
USA — Seattle at Los Angeles
_____
Tuesday, July 7
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
TBS — N.Y. Yankees at Tampa Bay (6:40 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Colorado at L.A. Dodgers (10:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
7 p.m.
ESPNU — Summer League: TBA, Salt Lake City
9 p.m.
ESPNU — Summer League: TBA, Salt Lake City
SOCCER (MEN’S)
Noon
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Round of 16, Atlanta
4 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Round of 16, Vancouver, British Columbia
SOFTBALL
8 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Blaze at Cascade
TENNIS
8 a.m.
ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Quarterfinals, London
ESPN2 — ATP/WTA: Wimbledon, Quarterfinals, London
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
ESPN — Dallas at New York
_____
Wednesday, July 8
GOLF
6 a.m. (Thursday)
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, First Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
MLB BASEBALL
6:40 p.m.
PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Tampa Bay
7 p.m.
ESPN — Philadelphia at Cincinnati
10 p.m.
ESPN — Arizona at San Diego
SOFTBALL
8 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Blaze at Cascade
TENNIS
8 a.m.
ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Quarterfinals, London
ESPN2 — ATP/WTA: Wimbledon, Quarterfinals, London
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
USA — Minnesota at Connecticut
10 p.m.
CNBC — Indiana at Los Angeles
USA — Indiana at Los Angeles
_____
Thursday, July 9
GOLF
6 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, First Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
11 a.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, First Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland
2 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, First Round, Firestone CC, Akron, Ohio
4 p.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, First Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.
6 a.m. (Friday)
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Second Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
MLB BASEBALL
1 p.m.
MLBN — Regional Coverage: N.Y. Yankees at Tampa Bay (1:10 p.m.) OR Atlanta at Pittsburgh (joined in progress) (12:35 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Philadelphia at Cincinnati (7:10 p.m.) OR Seattle at Miami (joined in progress) (6:40 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Arizona at San Diego (joined in progress) (9:40 p.m.)
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Minnesota vs. New Orleans, Las Vegas
4:30 p.m.
ESPN2 — Summer League: San Antonio vs. Atlanta, Las Vegas
5:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Detroit vs. Philadelphia, Las Vegas
7 p.m.
ESPN — Summer League: Golden State vs. Dallas, Las Vegas
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Charlotte vs. Orlando, Las Vegas
9 p.m.
ESPN — Summer League: Utah vs. Washington, Las Vegas
11 p.m.
ESPN — Summer League: Sacramento vs. L.A. Clippers, Las Vegas
SOFTBALL
8 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Talons at Spark
SOCCER (MEN’S)
4 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Quarterfinal, Foxborough, Mass.
TENNIS
8 a.m.
ESPN — WTA: Wimbledon, Semifinals, London
1 p.m.
ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, Mixed Doubles Championship, London
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
PRIME VIDEO — Seattle at Atlanta
10 p.m.
PRIME VIDEO — Indiana at Phoenix
_____
Friday, July 10
GOLF
6 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Second Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
11 a.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Second Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland
2 p.m.
GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, Second Round, Firestone CC, Akron, Ohio
4 p.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, Second Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.
4 a.m. (Saturday)
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Third Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
LACROSSE (MEN’S)
9 p.m.
ESPN2 — PLL: Utah vs. New York, Chicago
MLB BASEBALL
7 p.m.
MLBN — 2026 HBCU Swingman Classic: A.L. vs. N.L., Philadelphia
7:10 p.m.
APPLE TV — Boston at N.Y. Mets
8:15 p.m.
APPLE TV — Atlanta at St. Louis
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Toronto at San Diego (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Colorado at San Francisco (10:15 p.m.)
NBA BASKETBALL
4 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Milwaukee vs. Miami, Las Vegas
4:30 p.m.
ESPN2 — Summer League: Cleveland vs. Indiana, Las Vegas
6 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Brooklyn vs. New York, Las Vegas
6:30 p.m.
ESPN2 — Summer League: Houston vs. Denver, Las Vegas
8 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Chicago vs. Memphis, Las Vegas
9 p.m.
ESPN — Summer League: Boston vs. Toronto, Las Vegas
10 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Oklahoma City vs. L.A. Lakers, Las Vegas
11 p.m.
ESPNU — Summer League: Portland vs. Phoenix, Las Vegas
SOCCER (MEN’S)
4 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Quarterfinal, Inglewood, Calif.
SOFTBALL
7 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Blaze at Volts
9:30 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Bandits at Cascade
TENNIS
8 a.m.
ESPN — ATP: Wimbledon, Semifinals, London
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
ION — TBA
10 p.m.
ION — Chicago at Los Angeles
_____
Saturday, July 11
AUTO RACING
1 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: LiUNA 150, Lime Rock Park, Lakeville, Conn.
7 p.m.
CW — NASCAR O’Reilly Auto Parts Series: Focused Health 250, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.
CYCLING
8 a.m.
NBC — UCI: Tour de France
GOLF
4 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Third Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
10 a.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Third Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland
Noon
CBS — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Third Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland
GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, Third Round, Firestone CC, Akron, Ohio
4 p.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, Third Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.
4 a.m. (Sunday)
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Final Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
HIGH SCHOOL BASKETBALL (GIRL’S)
Noon
ESPN2 — Run 4 Roses Classic: TBD, Portland, Ore.
2 p.m.
ESPN2 — Run 4 Roses Classic: TBD, Portland, Ore.
MLB BASEBALL
2:30 p.m.
MLBN — 2026 MLB Draft: First Round, Philadelphia
4 p.m.
FS1 — Boston at N.Y. Mets (4:10 p.m.)
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Atlanta at St. Louis (7:15 p.m.) OR Kansas City at Baltimore (7:05 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Arizona at at L.A. Dodgers (joined in progress) (9:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
3:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Miami vs. Orlando, Las Vegas
4 p.m.
ESPN — Summer League: New Orleans vs. Charlotte, Las Vegas
5:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Indiana vs. Philadelphia, Las Vegas
6 p.m.
ESPN — Summer League: New York vs. San Antonio, Las Vegas
7:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Denver vs. Minnesota, Las Vegas
8 p.m.
ESPN — Summer League: Atlanta vs. Brooklyn, Las Vegas
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Houston vs. Toronto, Las Vegas
10 p.m.
ESPN — Summer League: L.A. Lakers vs. Dallas, Las Vegas
SOCCER (MEN’S)
5 p.m.
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Quarterfinal, Miami Gardens, Fla.
9 p.m.
ESPN2 — USL Cup Group Stage: Chattanooga at San Antonio, Group C
FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Quarterfinal, Kansas City, Mo.
SOFTBALL
2 p.m.
ESPN — Athletes Unlimited: Blaze at Volts
5 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Bandits at Cascade
TENNIS
8 a.m.
ESPN — ATP: Wimbledon, Doubles Championship, London
11 a.m.
ESPN — WTA: Wimbledon, Championship, London
3 p.m.
ABC — WTA: Wimbledon, Championship, London (taped)
WNBA BASKETBALL
1 p.m.
ABC — New York at Minnesota
4 p.m.
CBS — Portland at Atlanta
6 p.m.
NBCSN — Phoenix at Los Angeles
PEACOCK — Phoenix at Los Angeles
_____
Sunday, July 12
AUTO RACING
7 p.m.
TNT — NASCAR Cup Series: Quaker State 400 Available at Walmart, In-Season Challenge – Round 3, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.
TRUTV — NASCAR Cup Series: Quaker State 400 Available at Walmart, In-Season Challenge – Round 3, EchoPark Speedway, Hampton, Ga.
BIG3 BASKETBALL
4 p.m.
CBS — Week 4: Miami 305 vs. Houston Rig Hands, LA Riot vs.. Detroit Amps, DMV Trilogy vs. Dallas Power, Chicago Triplets vs. Boston Ball Hogs, Los Angeles
GOLF
4 a.m.
GOLF — LPGA Tour: The Amundi Evian Championship, Final Round, Evian Resort Golf Club, Evian-les-Bains, France
10 a.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Final Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland
Noon
CBS — DP World/PGA Tour: Genesis Scottish Open, Final Round, The Renaissance Club, North Berwick, Scotland
GOLF — PGA Tour Champions: Kaulig Companies Championship, Final Round, Firestone CC, Akron, Ohio
4 p.m.
GOLF — DP World/PGA Tour: ISCO Championship, Final Round, Hurstbourne Country Club, Louisville, Ky.
MLB BASEBALL
Noon
NBC — 2026 MLB All-Star Futures Games: A.L. vs. N.L., Philadelphia
12:15 p.m.
PEACOCK — Milwaukee at Pittsburgh
4 p.m.
MLBN — Toronto at San Diego (4:10 p.m.)
NBA BASKETBALL
3 p.m.
ESPN2 — Summer League: Phoenix vs. New Orleans, Las Vegas
4 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Cleveland vs. Detroit, Las Vegas
5 p.m.
ESPN2 — Summer League: Charlotte vs. Boston, Las Vegas
6 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Oklahoma City vs. Golden State, Las Vegas
7 p.m.
ESPNU — Summer League: Orlando vs. Portland, Las Vegas
8 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: Sacramento vs. Washington, Las Vegas
9 p.m.
ESPN — Summer League: San Antonio vs. Milwaukee, Las Vegas
10 p.m.
PRIME VIDEO — Summer League: L.A. Clippers vs Utah, Las Vegas
SOCCER (WOMEN’S)
4 p.m.
ESPN — NWSL: Portland at Seattle
SOFTBALL
3 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Bandits at Cascade
8 p.m.
MLBN — Athletes Unlimited: Talons at Spark
TENNIS
8 a.m.
ESPN — WTA: Wimbledon, Doubles Championship, London
11 a.m.
ESPN — ATP: Wimbledon, Championship, London
3 p.m.
ABC — ATP: Wimbledon, Championship, London (taped)
WNBA BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — New York at Toronto
7 p.m.
ESPN — Chicago at Dallas
9 p.m.
NBC — Indiana at Las Vegas
PEACOCK — Indiana at Las Vegas
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.