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Sports on TV for July 13 – 19

The Associated Press

July 8, 2026, 10:06 AM

ADV11-12

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, July 13

MLB BASEBALL

8 p.m.

NETFLIX — 2026 Home Run Derby: From Philadelphia

NBA BASKETBALL

4 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Detroit vs New York, Las Vegas

4:30 p.m.

ESPN2 — Summer League: Toronto vs. Indiana, Las Vegas

6 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Atlanta vs. Boston, Las Vegas

7 p.m.

ESPN — Summer League: Dallas vs. Memphis, Las Vegas

8 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Miami vs. Cleveland, Las Vegas

9 p.m.

ESPN — Summer League: Chicago vs. Utah, Las Vegas

10 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Phoenix vs. Milwaukee, Las Vegas

11 p.m.

ESPN2 — Summer League: Minnesota vs. Portland, Las Vegas

SOFTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Blaze at Volts

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

USA — Los Angeles at Atlanta

9 p.m.

NBCSN — Phoenix at Minnesota

PEACOCK — Phoenix at Minnesota

_____

Tuesday, July 14

MLB BASEBALL

8 p.m.

FOX — 2026 MLB All-Star Game: American League vs. National League, Philadelphia

NBA BASKETBALL

4 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Philadelphia vs. Houston, Las Vegas

6 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Sacramento vs. Brooklyn, Las Vegas

7 p.m.

ESPN — Summer League: Memphis vs. Golden State, Las Vegas

8 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Washington vs. Chicago, Las Vegas

9 p.m.

ESPN — Summer League: Denver vs. Oklahoma City, Las Vegas

10 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: L.A. Clippers vs. L.A. Lakers, Las Vegas

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Semifinal, Arlington, Texas

SOFTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Volts

_____

Wednesday, July 15

AWARDS SHOW

8 p.m.

ABC — The 2026 ESPY Awards: From New York

GOLF

4 a.m. (Thursday)

USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, First Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

NBA BASKETBALL

3:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Indiana vs. Minnesota, Las Vegas

4 p.m.

ESPNU — Summer League: Orlando vs. Philadelphia, Las Vegas

5:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: New Orleans vs. Cleveland, Las Vegas

6 p.m.

ESPNU — Summer League: Phoenix vs. Detroit, Las Vegas

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Milwaukee vs. Charlotte, Las Vegas

8 p.m.

ESPN2 — Summer League: Boston vs. Sacramento, Las Vegas

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Utah vs. San Antonio, Las Vegas

10:30 p.m.

ESPN — Summer League: Washington vs. L.A. Clippers, Las Vegas

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: TBD, Semifinal, Atlanta

SOCCER (WOMEN’S)

8 p.m.

ESPN — NWSL: Washington at NJ/NY Gotham FC

SOFTBALL

8 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Spark at Volts

10 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Talons at Cascade

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

USA — Golden State at Indiana

_____

Thursday, July 16

GOLF

4 a.m.

USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, First Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

Noon

GOLF — DP World/PGA Tour: Corales Puntacana Championship, First Round, Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Dominican Republic

4 a.m. (Friday)

USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Second Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

MLB BASEBALL

7 p.m.

ESPN — N.Y. Mets at Philadelphia

NBA BASKETBALL

4 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Dallas vs. Oklahoma City, Las Vegas

4:30 p.m.

ESPNU — Summer League: Brooklyn vs. Houston, Las Vegas

6 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: L.A. Lakers vs. Chicago, Las Vegas

7 p.m.

ESPN2 — Summer League: Golden State vs. New York, Las Vegas

8 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Memphis vs. Atlanta, Las Vegas

9 p.m.

ESPN2 — Summer League: Toronto vs. Miami, Las Vegas

10 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League: Portland vs. Denver, Las Vegas

SOFTBALL

7 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Bandits at Blaze

10 p.m.

MLBN — Talons at Cascade

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

NBATV — Portland at Chicago

9 p.m.

PRIME VIDEO — New York at Dallas

_____

Friday, July 17

AUTO RACING

7:30 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium

11 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium

6:30 a.m. (Saturday)

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium

GOLF

4 a.m.

USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Second Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

Noon

GOLF — DP World/PGA Tour: Corales Puntacana Championship, Second Round, Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Dominican Republic

5 a.m. (Saturday)

USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Third Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

MLB BASEBALL

1 p.m.

MLBN — Tampa Bay at Boston (1:35 p.m.)

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: L.A. Dodgers at N.Y. Yankees (7:05 p.m.) OR Pittsburgh at Cleveland (7:10 p.m.)

7:07 p.m.

APPLE TV — Chicago White Sox at Toronto

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: St. Louis at Arizona (joined in progress) (9:40 p.m.) OR Washington at Athletics (joined in progress) (9:40 p.m.)

NBA BASKETBALL

6:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas

7 p.m.

ESPN — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas

8:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas

9 p.m.

ESPN — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas

10:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas

11 p.m.

ESPN — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas

SOFTBALL

8 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Volts at Cascade

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

ION — TBA

10 p.m.

ION — Connecticut at Phoenix

_____

Saturday, July 18

AUTO RACING

6 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Practice, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium

10 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Qualifying, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium

FS1 — NTT IndyCar Series: Practice, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn

11:30 a.m.

FS1 — INDY NXT Series: Practice, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn

12:30 p.m.

FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Faith Fest 250, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.

3 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Qualifying, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn

4:30 p.m.

FS2 — INDY NXT Series: Qualifying, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn

6 p.m.

FS2 — NTT IndyCar Series: Final Practice, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn

GOLF

5 a.m.

USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Third Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

7 a.m.

NBC — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Third Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

Noon

GOLF — DP World/PGA Tour: Corales Puntacana Championship, Third Round, Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Dominican Republic

4 a.m. (Sunday)

USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Final Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

LACROSSE (MEN’S)

2 p.m.

ABC — PLL: Carolina vs. Denver, Fairfield, Conn.

MIXED MARTIAL ARTS

8 p.m.

ESPN2 — PFL: Main Card, Austin, Texas

MLB BASEBALL

2 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Minnesota at Chicago Cubs (2:20 p.m.) OR Miami at Milwaukee (4:10 p.m.)

5:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Texas at Atlanta (joined in progress) (4:10 p.m.) OR Miami at Milwaukee (joined in progress) (4:10 p.m.)

8 p.m.

FOX — Regional Coverage: L.A. Dodgers at N.Y. Yankees (8:08 p.m.) OR San Francisco at Seattle (8:08 p.m.)

NBA BASKETBALL

4:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas

5 p.m.

ESPN — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas

6:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas

7 p.m.

ESPN — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas

8:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas

9 p.m.

ESPN — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas

10:30 p.m.

PRIME VIDEO — Summer League Playoffs: TBD, Round Robin, Las Vegas

SOCCER (MEN’S)

Noon

CBS — USL Championship: TBA

5 p.m.

FOX — FIFA World Cup: TBD, Third-Place Match, Miami Gardens, Fla.

SOCCER (WOMEN’S)

Noon

ABC — NWSL: Seattle at NJ/NY Gotham FC

2 p.m.

CBS — NWSL: Portland at Denver

4 p.m.

NWSL: North Carolina at Bay FC

SOFTBALL

4 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Talons at Bandits

6 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Spark at Blaze

10 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Volts at Cascade

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

CBS — New York at Indiana

_____

Sunday, July 19

AUTO RACING

9 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Moët & Chandon Belgian Grand Prix, Circuit de Spa-Francorchamps, Stavelot, Belgium

1 p.m.

FS1 — INDY NXT Series: Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn

5:30 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Borchetta Bourbon Music City Grand Prix, Nashville Superspeedway, Lebanon, Tenn

7 p.m.

TNT — NASCAR Cup Series: Window World 450, In-Season Challenge – Round 4, North Wilkesboro Speedway, North Wilkesboro, N.C.

BEACH VOLLEYBALL

1 p.m.

CBS — AVP: League Week 6, New York

BIG3 BASKETBALL

2 p.m.

CBS — Week 5: Detroit Amps vs. Houston Rig Hands, Chicago Triplets vs. LA Riot, DMV Trilogy vs. Boston Ball Hogs, Dallas Power vs. Miami 305, Chicago

GOLF

4 a.m.

USA — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Final Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

7 a.m.

NBC — DP World/PGA Tour: The Open Championship, Final Round, Royal Birkdale Golf Club, Southport, England

4 p.m.

GOLF — DP World/PGA Tour: Corales Puntacana Championship, Final Round, Puntacana Resort & Club (Corales Golf Course), Punta Cana, Dominican Republic

LACROSSE (MEN’S)

3 p.m.

ABC — PLL: New York vs. Boston, Fairfield, Conn.

MLB BASEBALL

12:15 p.m.

PEACOCK — Chicago White Sox at Toronto

4 p.m.

MLBN — Regional Coverage: St. Louis at Arizona (4:10 p.m.) OR Detroit at L.A. Angels (4:07 p.m.)

7 p.m.

NBC — L.A. Dodgers at N.Y. Yankees (7:20 p.m.)

PEACOCK — L.A. Dodgers at N.Y. Yankees (7:20 p.m.)

NBA BASKETBALL

9 p.m.

ESPN — Summer League Playoffs: TBD, Championship, Las Vegas

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup: TBD, Final, East Rutherford, N.J.

SOFTBALL

Noon

ESPN2 — Athletes Unlimited: Spark at Blaze

8 p.m.

MLBN — Athletes Unlimited: Talons at Bandits

WNBA BASKETBALL

1 p.m.

ABC — Los Angeles at Dallas

4 p.m.

CBS — Chicago at Atlanta

7 p.m.

ESPN — Connecticut at Phoenix

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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