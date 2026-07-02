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Spain 3, Austria 0

The Associated Press

July 2, 2026, 5:07 PM

Austria 0 0 0
Spain 1 2 3

First Half_1, Spain, Oyarzabal, (Cucurella), 36th minute.

Second Half_2, Spain, Porro, (Baena), 66th; 3, Spain, Oyarzabal, (Cucurella), 89th.

Goalies_Austria, Alexander Schlager, Florian Wiegele, Patrick Pentz; Spain, Unai Simon, David Raya, Joan Garcia.

Yellow Cards_Posch, Austria, 83rd.

Referee_Glenn Nyberg. Assistant Referees_Mahbod Beigi, Andreas Soderkvist, Tomasz Kwiatkowski. 4th Official_Beida Dahane.

A_70,492.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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