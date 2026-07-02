Spain 3, Austria 0

|Austria
|0
|0
|—
|0
|Spain
|1
|2
|—
|3
First Half_1, Spain, Oyarzabal, (Cucurella), 36th minute.
Second Half_2, Spain, Porro, (Baena), 66th; 3, Spain, Oyarzabal, (Cucurella), 89th.
Goalies_Austria, Alexander Schlager, Florian Wiegele, Patrick Pentz; Spain, Unai Simon, David Raya, Joan Garcia.
Yellow Cards_Posch, Austria, 83rd.
Referee_Glenn Nyberg. Assistant Referees_Mahbod Beigi, Andreas Soderkvist, Tomasz Kwiatkowski. 4th Official_Beida Dahane.
A_70,492.
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