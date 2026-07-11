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MLB All-Star Roster List

The Associated Press

July 11, 2026, 4:01 PM

Tuesday, July 14

At Citizens Bank Park in Philadelphia

American League

Starters

Catcher: Shea Langeliers, Athletics

First base: i-Vladimir Guerrero Jr., Blue Jays

Second base: Ernie Clement, Blue Jays

Third base: Junior Caminero, Rays

Shortstop: Bobby Witt Jr., Royals

Outfield: Mike Trout, Angels, i-Byron Buxton, Twins, i-Aaron Judge, Yankees

Designated hitter: Yordan Alvarez, Astros

Pitchers — Cam Schlittler, Yankees, Dylan Cease, Blue Jays, Drew Rasmussen, Rays, Parker Messick, Guardians, Joe Ryan, Twins, Louis Varland, Blue Jays, Cade Smith, Guardians, Aroldis Chapman, Red Sox, Bryan Baker, Rays, Jacob Latz, Rangers, i-Ranger Suarez, Red Sox, Michael Wacha, Royals, r-Nick Martinez, Rays

Reserves — C Dillon Dingler, Tigers, C Adley Rutschman, Orioles, i-1B Nick Kurtz, Athletics, 1B Ben Rice, Yankees, 2B Travis Bazzana, Guardians, 3B Miguel Vargas, White Sox, SS Kevin McGonigle, Tigers, OF Randy Arozarena, Mariners, OF Cody Bellinger, Yankees, OF Riley Greene, Tigers, DH Yandy Díaz, Rays, r-1B Munetaka Murakami, White Sox, r-OF Ceddanne Rafaela, Red Sox, r-1B Willson Contreras, Red Sox, r-Tristan Peters, White Sox

National League

Starters

Catcher: Drake Baldwin, Braves

First base: Freddie Freeman, Dodgers

Second base: Ozzie Albies, Braves

Third base: Max Muncy, Dodgers

Shortstop: CJ Abrams, Nationals

Outfield: Juan Soto, Mets, Andy Pages, Dodgers, Brandon Marsh, Phillies

Designated hitter: i-Shohei Otani, Dodgers

Pitchers: i-Jacob Misiorowski, Brewers, Cristopher Sánchez, Chris Sale, Braves, i-Chase Burns, Reds, i-Paul Skenes, Pirates, Mason Miller, Padres, Jhoan Duran, Phillies, Raisel Iglesias, Braves, i-Max Meyer, Marlins, Eduardo Rodriguez, Diamondbacks, Logan Webb, Giants, Yoshinobu Yamamoto, Dodgers, r-Riley O’Brien, Cardinals, r-Jesús Luzardo, Phillies, r-Braxton Ashcraft, Pirates, r-Justin Wrobleski, Dodgers

Reserves — C William Contreras, Brewers, C Hunter Goodman, Rockies, 1B Bryce Harper, Phillies, 1B Matt Olson, Braves, 2B Luis Arraez, Giants, 3B Sal Stewart, Reds, SS Otto Lopez, Marlins, OF Corbin Carroll, Diamondbacks, OF Pete Crow-Armstrong, Cubs, OF Jordan Walker, Cardinals, OF James Wood, Nationals, DH Kyle Schwarber, Phillies, r-DH Iván Herrera, Cardinals

r-named as replacement

i-not active for All-Star game

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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