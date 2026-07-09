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Kaulig Companies Championship Par Scores

The Associated Press

July 9, 2026, 4:18 PM

Thursday

At Firestone Country Club – South Course

Akron, Ohio

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,248; Par: 70

First Round

Jerry Kelly 34-31—65 -5
Darren Clarke 34-32—66 -4
Mike Weir 31-35—66 -4
Ernie Els 34-33—67 -3
Zach Johnson 32-35—67 -3
Soren Kjeldsen 33-34—67 -3
Cameron Percy 32-35—67 -3
Y.E. Yang 34-33—67 -3
Steve Allan 33-35—68 -2
Stuart Appleby 34-34—68 -2
Ryan Armour 36-32—68 -2
George McNeill 31-37—68 -2
Rory Sabbatini 34-34—68 -2
Boo Weekley 34-34—68 -2
Stephen Ames 34-35—69 -1
Angel Cabrera 35-34—69 -1
Greg Chalmers 36-33—69 -1
Stewart Cink 34-35—69 -1
David Duval 35-34—69 -1
Retief Goosen 35-34—69 -1
Justin Leonard 35-34—69 -1
Steven Alker 35-35—70 E
Jason Caron 36-34—70 E
Alex Cejka 34-36—70 E
K.J. Choi 34-36—70 E
Joe Durant 38-32—70 E
Paul Goydos 36-34—70 E
Mark Hensby 35-35—70 E
Bernhard Langer 35-35—70 E
Rocco Mediate 35-35—70 E
Brett Quigley 34-36—70 E
Tag Ridings 34-36—70 E
Michael Wright 34-36—70 E
Woody Austin 36-35—71 +1
Ben Crane 36-35—71 +1
John Daly 37-34—71 +1
Steve Flesch 36-35—71 +1
Brian Gay 37-34—71 +1
Matt Gogel 36-35—71 +1
Timothy O’Neal 37-34—71 +1
Rod Pampling 34-37—71 +1
Vijay Singh 35-36—71 +1
Paul Stankowski 36-35—71 +1
David Toms 36-35—71 +1
Kirk Triplett 36-35—71 +1
Charlie Wi 36-35—71 +1
Chad Campbell 36-36—72 +2
Miguel Angel Jimenez 35-37—72 +2
Billy Mayfair 37-35—72 +2
Kenny Perry 36-36—72 +2
Steve Stricker 36-36—72 +2
Ken Tanigawa 39-33—72 +2
Vaughn Taylor 36-36—72 +2
Mario Tiziani 35-37—72 +2
Doug Barron 37-36—73 +3
Tommy Gainey 38-35—73 +3
Ricardo Gonzalez 37-36—73 +3
Scott Hend 38-35—73 +3
Fredrik Jacobson 33-40—73 +3
Jeff Maggert 38-35—73 +3
Tim Petrovic 36-37—73 +3
Shane Bertsch 38-36—74 +4
Ken Duke 37-37—74 +4
Harrison Frazar 37-37—74 +4
Tom Pernice 37-37—74 +4
Kevin Sutherland 36-38—74 +4
Bo Van Pelt 35-39—74 +4
Chris DiMarco 38-37—75 +5
Stephen Dodd 37-38—75 +5
Bob Estes 38-38—76 +6
Richard Green 39-37—76 +6
Davis Love III 39-37—76 +6
Scott Parel 39-37—76 +6
Heath Slocum 36-40—76 +6
Robert Karlsson 38-39—77 +7
Thongchai Jaidee 42-37—79 +9
Dicky Pride 39-40—79 +9
Scott McCarron 42-38—80 +10

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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