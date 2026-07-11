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ISCO Championship Scores

The Associated Press

July 11, 2026, 7:05 PM

Saturday

At Championship Course

Louisville, Ky.

Purse: $4 million

Yardage: 7,056; Par: 70

Third Round

Lucas Glover, United States 63-64-68—195
Aaron Wise, United States 65-65-66—196
Steven Fisk, United States 63-66-68—197
Stephan Jaeger, Germany 63-69-65—197
Chan Kim, United States 64-65-68—197
Zac Blair, United States 69-65-64—198
Tom Hoge, United States 66-67-65—198
Rafael Campos, Puerto Rico 66-67-66—199
William Mouw, United States 68-63-68—199
Taylor Pendrith, Canada 70-63-66—199
Ben Silverman, Canada 67-68-64—199
Davis Chatfield, United States 68-64-68—200
Manuel Elvira, Spain 68-65-67—200
Mackenzie Hughes, Canada 66-68-66—200
Chandler Phillips, United States 67-66-67—200
Alejandro Tosti, Argentina 67-66-67—200
Kris Ventura, Norway 68-68-64—200
Sam Bairstow, England 67-70-64—201
Benjamin James, United States 65-69-67—201
Jeong-Weon Ko, France 65-65-71—201
Jackson Koivun, United States 67-68-66—201
Christo Lamprecht, South Africa 68-69-64—201
Danny Walker, United States 69-65-67—201
Joel Dahmen, United States 67-67-68—202
Adrien Dumont De Chassart, Belgium 69-66-67—202
Takumi Kanaya, Japan 66-68-68—202
Patton Kizzire, United States 65-69-68—202
David Lipsky, United States 71-66-65—202
Ben Martin, United States 67-69-66—202
Felix Mory, France 69-68-65—202
Jacob Skov Olesen, Denmark 67-70-65—202
Paul Peterson, United States 70-67-65—202
Chad Ramey, United States 67-67-68—202
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 72-65-66—203
Davis Bryant, United States 69-68-66—203
Wenyi Ding, China 67-69-67—203
Ben Kohles, United States 71-66-66—203
Romain Langasque, France 66-67-70—203
Niklas Lemke, Sweden 67-67-69—203
Denny McCarthy, United States 68-65-70—203
Thomas Rosenmueller, Germany 66-70-67—203
Preston Stout, United States 68-67-68—203
Kevin Streelman, United States 70-64-69—203
Dylan Wu, United States 68-68-67—203
Nick Hardy, United States 66-68-70—204
Luke List, United States 69-68-67—204
Hugo Townsend, Sweden 69-68-67—204
Jonathan Byrd, United States 71-64-70—205
Ugo Coussaud, France 69-67-69—205
A.J. Ewart, Canada 66-67-72—205
Rico Hoey, Philippines 71-66-68—205
Max Homa, United States 67-70-68—205
Beau Hossler, United States 69-68-68—205
Troy Merritt, United States 63-71-71—205
Fabian Gomez, Argentina 69-67-70—206
Marcel Schneider, Germany 69-68-69—206
Euan Walker, Scotland 67-70-69—206
Cameron Champ, United States 66-70-71—207
Joel Girrbach, Switzerland 67-69-71—207
Lanto Griffin, United States 70-67-70—207
Justin Lower, United States 68-65-74—207
Adam Svensson, Canada 65-72-70—207
Camilo Villegas, Colombia 69-67-71—207
Nick Dunlap, United States 72-65-71—208
Oihan Guillamoundeguy, France 67-69-72—208
Marcus Kinhult, Sweden 67-70-71—208
Pontus Nyholm, Sweden 64-73-71—208

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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