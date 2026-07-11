ISCO Championship Par Scores

Saturday
At Championship Course
Louisville, Ky.
Purse: $4 million
Yardage: 7,056; Par: 70
Third Round
|Lucas Glover, United States
|63-64-68—195
|-15
|Aaron Wise, United States
|65-65-66—196
|-14
|Steven Fisk, United States
|63-66-68—197
|-13
|Stephan Jaeger, Germany
|63-69-65—197
|-13
|Chan Kim, United States
|64-65-68—197
|-13
|Zac Blair, United States
|69-65-64—198
|-12
|Tom Hoge, United States
|66-67-65—198
|-12
|Rafael Campos, Puerto Rico
|66-67-66—199
|-11
|William Mouw, United States
|68-63-68—199
|-11
|Taylor Pendrith, Canada
|70-63-66—199
|-11
|Ben Silverman, Canada
|67-68-64—199
|-11
|Davis Chatfield, United States
|68-64-68—200
|-10
|Manuel Elvira, Spain
|68-65-67—200
|-10
|Mackenzie Hughes, Canada
|66-68-66—200
|-10
|Chandler Phillips, United States
|67-66-67—200
|-10
|Alejandro Tosti, Argentina
|67-66-67—200
|-10
|Kris Ventura, Norway
|68-68-64—200
|-10
|Sam Bairstow, England
|67-70-64—201
|-9
|Benjamin James, United States
|65-69-67—201
|-9
|Jeong-Weon Ko, France
|65-65-71—201
|-9
|Jackson Koivun, United States
|67-68-66—201
|-9
|Christo Lamprecht, South Africa
|68-69-64—201
|-9
|Danny Walker, United States
|69-65-67—201
|-9
|Joel Dahmen, United States
|67-67-68—202
|-8
|Adrien Dumont De Chassart, Belgium
|69-66-67—202
|-8
|Takumi Kanaya, Japan
|66-68-68—202
|-8
|Patton Kizzire, United States
|65-69-68—202
|-8
|David Lipsky, United States
|71-66-65—202
|-8
|Ben Martin, United States
|67-69-66—202
|-8
|Felix Mory, France
|69-68-65—202
|-8
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|67-70-65—202
|-8
|Paul Peterson, United States
|70-67-65—202
|-8
|Chad Ramey, United States
|67-67-68—202
|-8
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|72-65-66—203
|-7
|Davis Bryant, United States
|69-68-66—203
|-7
|Wenyi Ding, China
|67-69-67—203
|-7
|Ben Kohles, United States
|71-66-66—203
|-7
|Romain Langasque, France
|66-67-70—203
|-7
|Niklas Lemke, Sweden
|67-67-69—203
|-7
|Denny McCarthy, United States
|68-65-70—203
|-7
|Thomas Rosenmueller, Germany
|66-70-67—203
|-7
|Preston Stout, United States
|68-67-68—203
|-7
|Kevin Streelman, United States
|70-64-69—203
|-7
|Dylan Wu, United States
|68-68-67—203
|-7
|Nick Hardy, United States
|66-68-70—204
|-6
|Luke List, United States
|69-68-67—204
|-6
|Hugo Townsend, Sweden
|69-68-67—204
|-6
|Jonathan Byrd, United States
|71-64-70—205
|-5
|Ugo Coussaud, France
|69-67-69—205
|-5
|A.J. Ewart, Canada
|66-67-72—205
|-5
|Rico Hoey, Philippines
|71-66-68—205
|-5
|Max Homa, United States
|67-70-68—205
|-5
|Beau Hossler, United States
|69-68-68—205
|-5
|Troy Merritt, United States
|63-71-71—205
|-5
|Fabian Gomez, Argentina
|69-67-70—206
|-4
|Marcel Schneider, Germany
|69-68-69—206
|-4
|Euan Walker, Scotland
|67-70-69—206
|-4
|Cameron Champ, United States
|66-70-71—207
|-3
|Joel Girrbach, Switzerland
|67-69-71—207
|-3
|Lanto Griffin, United States
|70-67-70—207
|-3
|Justin Lower, United States
|68-65-74—207
|-3
|Adam Svensson, Canada
|65-72-70—207
|-3
|Camilo Villegas, Colombia
|69-67-71—207
|-3
|Nick Dunlap, United States
|72-65-71—208
|-2
|Oihan Guillamoundeguy, France
|67-69-72—208
|-2
|Marcus Kinhult, Sweden
|67-70-71—208
|-2
|Pontus Nyholm, Sweden
|64-73-71—208
|-2
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