x-first half winner
All Times EDT
Tuesday’s Games
Spokane 12, Eugene 4
Vancouver 10, Everett 7
Hillsboro 7, Tri-City 3
Wednesday’s Games
Eugene 10, Spokane 2
Everett 7, Vancouver 1
Tri-City 11, Hillsboro 2
Thursday’s Games
Spokane at Eugene, 9:35 p.m.
Everett at Vancouver, 10:05 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.
Friday’s Games
Everett at Vancouver, 4:05 p.m.
Spokane at Eugene, 9:35 p.m.
Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.
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