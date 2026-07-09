x-first half winner All Times EDT Tuesday’s Games Spokane 12, Eugene 4 Vancouver 10, Everett 7 Hillsboro 7, Tri-City 3…

x-first half winner

All Times EDT

Tuesday’s Games

Spokane 12, Eugene 4

Vancouver 10, Everett 7

Hillsboro 7, Tri-City 3

Wednesday’s Games

Eugene 10, Spokane 2

Everett 7, Vancouver 1

Tri-City 11, Hillsboro 2

Thursday’s Games

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Everett at Vancouver, 10:05 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

Friday’s Games

Everett at Vancouver, 4:05 p.m.

Spokane at Eugene, 9:35 p.m.

Hillsboro at Tri-City, 10:05 p.m.

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