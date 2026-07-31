x-first half winner All Times EDT Wednesday’s Games Everett 9, Hillsboro 8 Eugene 4, Tri-City 0 Vancouver 5, Spokane 3…

x-first half winner

All Times EDT

Wednesday’s Games

Everett 9, Hillsboro 8

Eugene 4, Tri-City 0

Vancouver 5, Spokane 3

Thursday’s Games

Hillsboro 13, Everett 3

Eugene 13, Tri-City 2

Spokane 9, Vancouver 7

Friday’s Games

Spokane at Vancouver, 4:05 p.m.

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.

Saturday’s Games

Everett at Hillsboro, 8:03 p.m.

Tri-City at Eugene, 8:05 p.m.

Spokane at Vancouver, 8:05 p.m.

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