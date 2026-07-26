x-first half winner All Times EDT Friday’s Games Hillsboro 8, Vancouver 4 Tri-City 9, Spokane 5 Eugene 5, Everett 3…

x-first half winner

All Times EDT

Friday’s Games

Hillsboro 8, Vancouver 4

Tri-City 9, Spokane 5

Eugene 5, Everett 3

Saturday’s Games

Vancouver 7, Hillsboro 0

Tri-City 12, Spokane 2

Everett 6, Eugene 2

Sunday’s Games

Vancouver at Hillsboro, 4:05 p.m.

Tri-City at Spokane, 4:05 p.m.

Eugene at Everett, 7:05 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.

Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.

Spokane at Vancouver, 10:05 p.m.

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