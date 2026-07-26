x-first half winner
All Times EDT
Friday’s Games
Hillsboro 8, Vancouver 4
Tri-City 9, Spokane 5
Eugene 5, Everett 3
Saturday’s Games
Vancouver 7, Hillsboro 0
Tri-City 12, Spokane 2
Everett 6, Eugene 2
Sunday’s Games
Vancouver at Hillsboro, 4:05 p.m.
Tri-City at Spokane, 4:05 p.m.
Eugene at Everett, 7:05 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
Tuesday’s Games
Everett at Hillsboro, 9:35 p.m.
Tri-City at Eugene, 9:35 p.m.
Spokane at Vancouver, 10:05 p.m.
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