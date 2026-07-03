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Egypt 1, Australia 1

The Associated Press

July 3, 2026, 4:59 PM

Egypt 1 0 0 1
Australia 0 1 0 1

First Half_1, Egypt, Ashour, (Hafez), 13th minute.

Second Half_2, Australia, Hany, 55th.

First Overtime_None.

Second Overtime_None.

Penalty kicks — Australia, Harry Souttar, NG; Jackson Irvine, G; Awer Mabil, G; Lucas Herrington, NG. Egypt, Mahmoud Saber, G; Ramy Rabia, G; Mohamed Salah, G; Hossam Abdelmaguid, G.

Goalies_Egypt, Mostafa Shoubir, Mohamed Elshenawy, Mahdy Soliman, Mohamed Alaa; Australia, Patrick Beach, Mathew Ryan, Paul Izzo.

Yellow Cards_Hassan, Egypt, 105th; Ibrahim, Egypt, 120th.

Referee_Gustavo Tejera. Assistant Referees_Carlos Javier Barreiro Jara, Nicolas Alfredo Taran Mendez, Leodan Frankin Gonzalez Cabrera. 4th Official_Sandro Scharer.

A_70,244.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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