Egypt 1, Australia 1

|Egypt
|1
|0
|0
|—
|1
|Australia
|0
|1
|0
|—
|1
First Half_1, Egypt, Ashour, (Hafez), 13th minute.
Second Half_2, Australia, Hany, 55th.
First Overtime_None.
Second Overtime_None.
Penalty kicks — Australia, Harry Souttar, NG; Jackson Irvine, G; Awer Mabil, G; Lucas Herrington, NG. Egypt, Mahmoud Saber, G; Ramy Rabia, G; Mohamed Salah, G; Hossam Abdelmaguid, G.
Goalies_Egypt, Mostafa Shoubir, Mohamed Elshenawy, Mahdy Soliman, Mohamed Alaa; Australia, Patrick Beach, Mathew Ryan, Paul Izzo.
Yellow Cards_Hassan, Egypt, 105th; Ibrahim, Egypt, 120th.
Referee_Gustavo Tejera. Assistant Referees_Carlos Javier Barreiro Jara, Nicolas Alfredo Taran Mendez, Leodan Frankin Gonzalez Cabrera. 4th Official_Sandro Scharer.
A_70,244.
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.