Belgium 3, Senegal 2

|Senegal
|1
|1
|0
|—
|2
|Belgium
|0
|2
|1
|—
|3
First Half_1, Senegal, Diarra, 24th minute.
Second Half_2, Senegal, Sarr, (Niakhate), 51st; 3, Belgium, Lukaku, (Meunier), 86th; 4, Belgium, Tielemans, (Trossard), 89th.
First Overtime_None.
Second Overtime_5, Belgium, Tielemans, (penalty kick), 120th+5.
Goalies_Senegal, Mory Diaw, Yehvann Diouf; Belgium, Thibaut Courtois, Mike Penders, Senne Lammens.
Yellow Cards_Mechele, Belgium, 64th; Camara, Senegal, 67th.
Referee_Hector Said Martinez Sorto. Assistant Referees_Walter Enrique Lopez Ramos, Christian Jesus Ramirez Soto, Guillermo Pacheco Larios. 4th Official_Andres Rojas.
A_66,925.
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