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Belgium 3, Senegal 2

The Associated Press

July 1, 2026, 6:58 PM

Senegal 1 1 0 2
Belgium 0 2 1 3

First Half_1, Senegal, Diarra, 24th minute.

Second Half_2, Senegal, Sarr, (Niakhate), 51st; 3, Belgium, Lukaku, (Meunier), 86th; 4, Belgium, Tielemans, (Trossard), 89th.

First Overtime_None.

Second Overtime_5, Belgium, Tielemans, (penalty kick), 120th+5.

Goalies_Senegal, Mory Diaw, Yehvann Diouf; Belgium, Thibaut Courtois, Mike Penders, Senne Lammens.

Yellow Cards_Mechele, Belgium, 64th; Camara, Senegal, 67th.

Referee_Hector Said Martinez Sorto. Assistant Referees_Walter Enrique Lopez Ramos, Christian Jesus Ramirez Soto, Guillermo Pacheco Larios. 4th Official_Andres Rojas.

A_66,925.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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