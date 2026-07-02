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Baseball Glance

The Associated Press

July 2, 2026, 10:05 AM

All Times EDT

East Division

W L Pct GB
Tampa Bay 50 33 .602
New York 48 38 .558
Toronto 41 46 .471 11
Baltimore 40 48 .455 12½
Boston 37 48 .435 14

Central Division

W L Pct GB
Chicago 45 40 .529
Cleveland 45 42 .517 1
Minnesota 42 46 .477
Detroit 38 49 .437 8
Kansas City 35 52 .402 11

West Division

W L Pct GB
Seattle 44 43 .506
Texas 44 43 .506
Houston 43 46 .483 2
Athletics 41 46 .471 3
Los Angeles 36 51 .414 8

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East Division

W L Pct GB
Atlanta 50 34 .595
Philadelphia 49 38 .563
Miami 46 41 .529
Washington 45 43 .511 7
New York 36 51 .414 15½

Central Division

W L Pct GB
Milwaukee 53 31 .631
Chicago 49 38 .563
St. Louis 44 39 .530
Pittsburgh 43 44 .494 11½
Cincinnati 39 46 .459 14½

West Division

W L Pct GB
Los Angeles 56 31 .644
San Diego 43 42 .506 12
Arizona 43 43 .500 12½
San Francisco 36 50 .419 19½
Colorado 34 53 .391 22

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AMERICAN LEAGUE

Wednesday’s Games

Baltimore 6, Chicago White Sox 1

Cleveland 9, Texas 4

Detroit 6, N.Y. Yankees 2, 11 innings

Washington 10, Boston 2

Toronto 9, N.Y. Mets 3

Tampa Bay 4, Kansas City 0

Minnesota 8, Houston 3

Athletics 7, L.A. Dodgers 1

Thursday’s Games

Chicago White Sox at Cleveland, 6:40 p.m.

Tampa Bay at Kansas City, 7:40 p.m.

Detroit at Texas, 8:05 p.m.

L.A. Angels at Seattle, 9:40 p.m.

Friday’s Games

L.A. Angels (Ureña 5-6) at Seattle (Miller 3-2), 9:40 p.m.

Minnesota (Paredes 0-1) at N.Y. Yankees (Cole 2-3), 7:05 p.m.

Baltimore (Rogers 5-7) at Cincinnati (Singer 3-7), 7:10 p.m.

Chicago White Sox (Kay 6-3) at Cleveland (Williams 9-4), 7:10 p.m.

Tampa Bay (Martinez 7-2) at Houston (Arrighetti 7-4), 8:15 p.m.

Boston (Bennett 2-3) at L.A. Angels (Detmers 3-5), 9:38 p.m.

Miami (Phillips 1-3) at Athletics (Perkins 2-3), 9:40 p.m.

Toronto (Cease 4-4) at Seattle (TBD), 10:10 p.m.

Saturday’s Games

Minnesota at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.

Detroit at Texas, 4:05 p.m.

Toronto at Seattle, 4:10 p.m.

Baltimore at Cincinnati, 7:10 p.m.

Chicago White Sox at Cleveland, 7:10 p.m.

Tampa Bay at Houston, 7:10 p.m.

Philadelphia at Kansas City, 8:10 p.m.

Boston at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Miami at Athletics, 9:40 p.m.

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NATIONAL LEAGUE

Wednesday’s Games

Washington 10, Boston 2

Chicago Cubs 23, San Diego 3

Toronto 9, N.Y. Mets 3

Atlanta 5, St. Louis 1

Philadelphia 10, Pittsburgh 6

Colorado 6, Miami 3

Milwaukee 4, Cincinnati 2

Athletics 7, L.A. Dodgers 1

San Francisco 6, Arizona 4

Thursday’s Games

Pittsburgh at Philadelphia, 12:35 p.m.

Cincinnati at Milwaukee, 2:10 p.m.

Miami at Colorado, 3:10 p.m.

St. Louis at Atlanta, 7:15 p.m.

San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Friday’s Games

St. Louis (Pallante 9-5) at Chicago Cubs (Peterson 4-6), 4:05 p.m.

Pittsburgh (Keller 6-5) at Washington (Griffin 8-2), 6:45 p.m.

Baltimore (Rogers 5-7) at Cincinnati (Singer 3-7), 7:10 p.m.

N.Y. Mets (Scott 2-0) at Atlanta (Holmes 4-4), 7:15 p.m.

San Francisco (Webb 5-5) at Colorado (TBD), 8:10 p.m.

Miami (Phillips 1-3) at Athletics (Perkins 2-3), 9:40 p.m.

Milwaukee (Harrison 8-1) at Arizona (Cabrera 0-1), 9:45 p.m.

San Diego (King 5-7) at L.A. Dodgers (Ohtani 8-2), 10:10 p.m.

Saturday’s Games

Pittsburgh at Washington, 11:05 a.m.

Baltimore at Cincinnati, 7:10 p.m.

N.Y. Mets at Atlanta, 8:08 p.m.

St. Louis at Chicago Cubs, 8:08 p.m.

Philadelphia at Kansas City, 8:10 p.m.

San Francisco at Colorado, 8:10 p.m.

Miami at Athletics, 9:40 p.m.

Milwaukee at Arizona, 9:40 p.m.

San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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