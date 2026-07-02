All Times EDT
East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Tampa Bay
|50
|33
|.602
|—
|New York
|48
|38
|.558
|3½
|Toronto
|41
|46
|.471
|11
|Baltimore
|40
|48
|.455
|12½
|Boston
|37
|48
|.435
|14
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Chicago
|45
|40
|.529
|—
|Cleveland
|45
|42
|.517
|1
|Minnesota
|42
|46
|.477
|4½
|Detroit
|38
|49
|.437
|8
|Kansas City
|35
|52
|.402
|11
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Seattle
|44
|43
|.506
|—
|Texas
|44
|43
|.506
|—
|Houston
|43
|46
|.483
|2
|Athletics
|41
|46
|.471
|3
|Los Angeles
|36
|51
|.414
|8
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East Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Atlanta
|50
|34
|.595
|—
|Philadelphia
|49
|38
|.563
|2½
|Miami
|46
|41
|.529
|5½
|Washington
|45
|43
|.511
|7
|New York
|36
|51
|.414
|15½
Central Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Milwaukee
|53
|31
|.631
|—
|Chicago
|49
|38
|.563
|5½
|St. Louis
|44
|39
|.530
|8½
|Pittsburgh
|43
|44
|.494
|11½
|Cincinnati
|39
|46
|.459
|14½
West Division
|W
|L
|Pct
|GB
|Los Angeles
|56
|31
|.644
|—
|San Diego
|43
|42
|.506
|12
|Arizona
|43
|43
|.500
|12½
|San Francisco
|36
|50
|.419
|19½
|Colorado
|34
|53
|.391
|22
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AMERICAN LEAGUE
Wednesday’s Games
Baltimore 6, Chicago White Sox 1
Cleveland 9, Texas 4
Detroit 6, N.Y. Yankees 2, 11 innings
Washington 10, Boston 2
Toronto 9, N.Y. Mets 3
Tampa Bay 4, Kansas City 0
Minnesota 8, Houston 3
Athletics 7, L.A. Dodgers 1
Thursday’s Games
Chicago White Sox at Cleveland, 6:40 p.m.
Tampa Bay at Kansas City, 7:40 p.m.
Detroit at Texas, 8:05 p.m.
L.A. Angels at Seattle, 9:40 p.m.
Friday’s Games
L.A. Angels (Ureña 5-6) at Seattle (Miller 3-2), 9:40 p.m.
Minnesota (Paredes 0-1) at N.Y. Yankees (Cole 2-3), 7:05 p.m.
Baltimore (Rogers 5-7) at Cincinnati (Singer 3-7), 7:10 p.m.
Chicago White Sox (Kay 6-3) at Cleveland (Williams 9-4), 7:10 p.m.
Tampa Bay (Martinez 7-2) at Houston (Arrighetti 7-4), 8:15 p.m.
Boston (Bennett 2-3) at L.A. Angels (Detmers 3-5), 9:38 p.m.
Miami (Phillips 1-3) at Athletics (Perkins 2-3), 9:40 p.m.
Toronto (Cease 4-4) at Seattle (TBD), 10:10 p.m.
Saturday’s Games
Minnesota at N.Y. Yankees, 1:35 p.m.
Detroit at Texas, 4:05 p.m.
Toronto at Seattle, 4:10 p.m.
Baltimore at Cincinnati, 7:10 p.m.
Chicago White Sox at Cleveland, 7:10 p.m.
Tampa Bay at Houston, 7:10 p.m.
Philadelphia at Kansas City, 8:10 p.m.
Boston at L.A. Angels, 9:38 p.m.
Miami at Athletics, 9:40 p.m.
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NATIONAL LEAGUE
Wednesday’s Games
Washington 10, Boston 2
Chicago Cubs 23, San Diego 3
Toronto 9, N.Y. Mets 3
Atlanta 5, St. Louis 1
Philadelphia 10, Pittsburgh 6
Colorado 6, Miami 3
Milwaukee 4, Cincinnati 2
Athletics 7, L.A. Dodgers 1
San Francisco 6, Arizona 4
Thursday’s Games
Pittsburgh at Philadelphia, 12:35 p.m.
Cincinnati at Milwaukee, 2:10 p.m.
Miami at Colorado, 3:10 p.m.
St. Louis at Atlanta, 7:15 p.m.
San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
Friday’s Games
St. Louis (Pallante 9-5) at Chicago Cubs (Peterson 4-6), 4:05 p.m.
Pittsburgh (Keller 6-5) at Washington (Griffin 8-2), 6:45 p.m.
Baltimore (Rogers 5-7) at Cincinnati (Singer 3-7), 7:10 p.m.
N.Y. Mets (Scott 2-0) at Atlanta (Holmes 4-4), 7:15 p.m.
San Francisco (Webb 5-5) at Colorado (TBD), 8:10 p.m.
Miami (Phillips 1-3) at Athletics (Perkins 2-3), 9:40 p.m.
Milwaukee (Harrison 8-1) at Arizona (Cabrera 0-1), 9:45 p.m.
San Diego (King 5-7) at L.A. Dodgers (Ohtani 8-2), 10:10 p.m.
Saturday’s Games
Pittsburgh at Washington, 11:05 a.m.
Baltimore at Cincinnati, 7:10 p.m.
N.Y. Mets at Atlanta, 8:08 p.m.
St. Louis at Chicago Cubs, 8:08 p.m.
Philadelphia at Kansas City, 8:10 p.m.
San Francisco at Colorado, 8:10 p.m.
Miami at Athletics, 9:40 p.m.
Milwaukee at Arizona, 9:40 p.m.
San Diego at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.
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