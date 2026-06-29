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Wimbledon Results

The Associated Press

June 29, 2026, 8:07 AM

Monday

At All England Lawn Tennis and Croquet Club

London

Purse: £30,060,000

Surface: Grass

LONDON (AP) _ Results Monday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Marton Fucsovics, Hungary, def. Luca Van Assche, France, 6-3, 4-0, ret.

Shintaro Mochizuki, Japan, def. Max Basing, Britain, 6-3, 6-0, 6-0.

Jenson Brooksby, United States, def. Aleksandar Vukic, Australia, 7-6 (7), 6-1, 6-1.

Rafael Jodar (23), Spain, def. Felix Gill, Britain, 6-3, 6-3, 7-5.

Women’s Singles

First Round

Belinda Bencic (11), Switzerland, def. Mika Stojsavljevic, Britain, 6-2, 6-1.

Jessica Pegula (4), United States, def. Darja Vidmanova, Czechia, 7-5, 6-3.

Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Victoria Jimenez Kasintseva, Andorra, 6-2, 6-3.

Iva Jovic (16), United States, def. Jaqueline Cristian, Romania, 7-6 (1), 6-0.

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