Wimbledon Results

Monday
At All England Lawn Tennis and Croquet Club
London
Purse: £30,060,000
Surface: Grass
LONDON (AP) _ Results Monday from the Championships at All England Lawn Tennis and Croquet Club (seedings in parentheses):
Men’s Singles
First Round
Marton Fucsovics, Hungary, def. Luca Van Assche, France, 6-3, 4-0, ret.
Shintaro Mochizuki, Japan, def. Max Basing, Britain, 6-3, 6-0, 6-0.
Jenson Brooksby, United States, def. Aleksandar Vukic, Australia, 7-6 (7), 6-1, 6-1.
Rafael Jodar (23), Spain, def. Felix Gill, Britain, 6-3, 6-3, 7-5.
Women’s Singles
First Round
Belinda Bencic (11), Switzerland, def. Mika Stojsavljevic, Britain, 6-2, 6-1.
Jessica Pegula (4), United States, def. Darja Vidmanova, Czechia, 7-5, 6-3.
Sara Sorribes Tormo, Spain, def. Victoria Jimenez Kasintseva, Andorra, 6-2, 6-3.
Iva Jovic (16), United States, def. Jaqueline Cristian, Romania, 7-6 (1), 6-0.
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