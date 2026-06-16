US Open starting times at Shinnecock Hills

SOUTHAMPTON, N.Y. (AP) — Starting times for the opening two rounds of the 126th U.S. Open, which starts Thursday at Shinnecock Hills. All times EDT (a-amateur):
Thursday-Friday
First Hole-10th Hole
6:35 a.m.-12:30 p.m. — James Nicholas, United States; Taylor Montgomery, United States; Caleb Surratt, United States.
6:46 a.m.-12:41 p.m. — a-Ethan Fang, United States; Jayden Schaper, South Africa; Jackson Suber, United States.
6:57 a.m.-12:52 p.m. — a-Chase Kyes, United States; Matthew Jordan, England; Alejandro Tosti, Argentina.
7:08 a.m.-1:03 p.m. — Carl Yuan, China; Brandon Wu, United States; Jimmy Stanger, United States.
7:19 a.m.-1:14 p.m. — Padraig Harrington, Ireland; a-Miles Russell, United States; Cameron Smith, Australia.
7:30 a.m.-1:25 p.m. — Brooks Koepka, United States; Cameron Young, United States; Chris Gotterup, United States.
7:41 a.m.-1:36 p.m. — Daniel Berger, United States; Keegan Bradley, United States; Rickie Fowler, United States.
7:52 a.m.-1:47 p.m. — Patrick Reed, United States; Andrew Novak, United States; Kurt Kitayama, United States.
8:03 a.m.-1:58 p.m. — Harris English, United States; Adam Scott, Australia; Nick Taylor, Canada.
8:14 a.m.-2:09 p.m. — a-Mason Howell, United States; Scottie Scheffler, United States; J.J. Spaun, United States.
8:25 a.m.-2:20 p.m. — Sahith Theegala, United States; a-Jackson Koivun, United States; Michael Kim, United States.
8:36 a.m.-2:31 p.m. — J.B. Holmes, United States; Filippo Celli, Italy; a-Jackson Ormond, United States.
8:47 a.m.-2:42 p.m. — Jake Peacock, United States; a-Vaughn Harber, United States; Kaito Onishi, Japan.
Thursday-Friday
10th Hole-First Hole
6:35 a.m.-12:30 p.m. — Chandler Phillips, United States; Harry Higgs, United States; a-Hamilton Coleman, United States.
6:46 a.m.-12:41 p.m. — Nathan Kimsey, England; a-Jackson Herrington, United States; Cooper Dossey, United States.
6:57 a.m.-12:52 p.m. — Peter Uihlein, United States; a-Eric Lee, United States; Sam Stevens, United States.
7:08 a.m.-1:03 p.m. — Adrien Dumont de Chassart, Belgium; Ben Silverman, Canada; Emiliano Grillo, Argentina.
7:19 a.m.-1:14 p.m. — Patrick Rodgers, United States; Keith Mitchell, United States; Graeme McDowell, Northern Ireland.
7:30 a.m.-1:25 p.m. — Sungjae Im, South Korea; Lucas Herbert, Australia; Kristoffer Reitan, Norway.
7:41 a.m.-1:36 p.m. — Sam Burns, United States; Tyrrell Hatton, England; Si Woo Kim, United States.
7:52 a.m.-1:47 p.m. — Rory McIlroy, Northern Ireland; Ludvig Aberg, Sweden; Tommy Fleetwood, England.
8:03 a.m.-1:58 p.m. — Alex Noren, Sweden; Maverick McNealy, United States; Sepp Straka, Austria.
8:14 a.m.-2:09 p.m. — Max Greyserman, United States; Brian Harman, United States; Jacob Bridgeman, United States.
8:25 a.m.-2:20 p.m. — Alex Fitzpatrick, England; Tom Kim, South Korea; Ben James, United States.
8:36 a.m.-2:31 p.m. — a-Brandon Holtz, United States; Ryuichi Oiwa, Japan; Dylan Wu, United States.
8:47 a.m.-2:42 p.m. — Greyson Leach, United States; a-Logan Reilly, United States; Robbie Higgins, United States.
Thursday-Friday
First Hole-10th Hole
12:30 p.m.-6:35 a.m. — Niklas Norgaard, Denmark; Rocco Repetto Taylor, Spain; Sudarshan Yellamaraju, Canada.
12:41 p.m.-6:46 a.m. — Laurie Canter, England; John Parry, England; a-Bryan Lee, United States.
12:52 p.m.-6:57 a.m. — Chris Kirk, United States; Max McGreevy, United States; Jake Knapp, United States.
1:03 p.m.-7:08 a.m.— Harry Hall, England; Michael Brennan, United States; Andrew Putnam, United States.
1:14 p.m.-7:19 a.m. — Davis Thompson, United States; a-Preston Stout, United States; David Puig, Spain.
1:25 p.m.-7:30 a.m. — Ryo Hisatsune, Japan; Corey Conners, Canada; Ryan Fox, New Zealand.
1:36 p.m.-7:41 a.m. — Ryan Gerard, United States; Russell Henley, United States; Ben Griffin, United States.
1:47 p.m.-7:52 a.m. — Justin Thomas, United States; Hideki Matsuyama, Japan; Xander Schauffele, United States.
1:58 p.m.-8:03 a.m. — Nicolai Hojgaard, Denmark; Nico Echavarria, Colombia; Robert MacIntyre, Scotland.
2:09 p.m.-8:14 a.m. — J.T. Poston, United States; Patrick Cantlay, United States; Billy Horschel, United States.
2:20 p.m.-8:25 a.m. — a-Arni Sveinsson, Iceland; Taihei Sato, Japan; Marcelo Rozo, Colombia.
2:31 p.m.-8:36 a.m. — Nick Hardy, United States; Cole Hammer, United States; Jack Schoenberger, United States.
2:42 p.m.-8:47 a.m. — a-Marek Fleming, United States; T.K. Kim, United States; a-Giuseppe Puebla, United States.
Thursday-Friday
10th Hole-First Hole
12:30 p.m.-6:35 a.m. — William Mouw, United States; a-Ryder Cowan, United States; Hennie du Plessis, South Africa.
12:41 p.m.-6:46 a.m. — Adrien Saddier, France; Jackson Van Paris, United States; Ugo Coussaud, France.
12:52 p.m.-6:57 a.m. — Neal Shipley, United States; Matti Schmid, Germany; Bud Cauley, United States.
1:03 p.m.-7:08 a.m.— Pierceson Coody, United States; Zac Blair, United States; Kevin Roy, United States.
1:14 p.m.-7:19 a.m. — Aaron Rai, England; Collin Morikawa, United States; Jason Day, Australia.
1:25 p.m.-7:30 a.m. — Bryson DeChambeau, United States; Viktor Hovland, Norway; Matt Fitzpatrick, England.
1:36 p.m.-7:41 a.m. — Dustin Johnson, United States; Wyndham Clark, United States; Gary Woodland, United States.
1:47 p.m.-7:52 a.m. — Joaquin Niemann, Chile; Alex Smalley, United States; Shane Lowry, Ireland.
1:58 p.m.-8:03 a.m. — Akshay Bhatia, United States; Carlos Ortiz, Mexico; Min Woo Lee, Australia.
2:09 p.m.-8:14 a.m. — Justin Rose, England; Jordan Spieth, United States; Jon Rahm, Spain.
2:20 p.m.-8:25 a.m. — Ben Kohles, United States; Johnny Keefer, United States; Matt McCarty, United States.
2:31 p.m.-8:36 a.m. — Angel Hidalgo, Spain; a-Mateo Pulcini, Argentina; Spencer Tibbits, United States.
2:42 p.m.-8:47 a.m. — a-Matthew Robles, United States; Jake Sollon, United States; Manav Shah, United States.
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