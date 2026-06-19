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United States 2, Australia 0

The Associated Press

June 19, 2026, 5:12 PM

Australia 0 0 0
United States 2 0 2

First Half_1, United States, Burgess, 11th minute; 2, United States, Freeman, 43rd+1.

Second Half_None.

Goalies_Australia, Patrick Beach, Mathew Ryan, Paul Izzo; United States, Matt Freese, Matt Turner, Chris Brady.

Yellow Cards_Bos, Australia, 16th; Circati, Australia, 32nd; Robinson, United States, 56th; Souttar, Australia, 89th; Balogun, United States, 89th; Italiano, Australia, 90th+1; Richards, United States, 90th+3.

Referee_Felix Zwayer. Assistant Referees_Robert Kempter, Christian Dietz, Bastian Dankert. 4th Official_Katia García.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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