United States 2, Australia 0

|Australia
|0
|0
|—
|0
|United States
|2
|0
|—
|2
First Half_1, United States, Burgess, 11th minute; 2, United States, Freeman, 43rd+1.
Second Half_None.
Goalies_Australia, Patrick Beach, Mathew Ryan, Paul Izzo; United States, Matt Freese, Matt Turner, Chris Brady.
Yellow Cards_Bos, Australia, 16th; Circati, Australia, 32nd; Robinson, United States, 56th; Souttar, Australia, 89th; Balogun, United States, 89th; Italiano, Australia, 90th+1; Richards, United States, 90th+3.
Referee_Felix Zwayer. Assistant Referees_Robert Kempter, Christian Dietz, Bastian Dankert. 4th Official_Katia García.
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