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U.S. Women’s Open presented by Ally Par Scores

The Associated Press

June 5, 2026, 11:32 PM

Friday

At Riviera Country Club

Pacific Palisades, Calif.

Purse: $12 million

Yardage: 6,699; Par: 71

Second Round

Alison Lee 70-68—138 -4
Ruoning Yin 69-69—138 -4
In Gee Chun 71-68—139 -3
Sei Young Kim 67-72—139 -3
Jennifer Kupcho 66-73—139 -3
Gaby Lopez 68-71—139 -3
Hinako Shibuno 68-71—139 -3
Hyunjo Yoo 68-71—139 -3
Casandra Alexander 70-70—140 -2
Lauren Coughlin 72-68—140 -2
Sora Kamiya 72-68—140 -2
Nelly Korda 73-67—140 -2
Allisen Corpuz 71-70—141 -1
Nasa Hataoka 69-72—141 -1
Jiyai Shin 69-72—141 -1
Patty Tavatanakit 69-72—141 -1
Karis Davidson 69-73—142 E
Brooke Henderson 73-69—142 E
Somi Lee 71-71—142 E
Xiyu Lin 73-69—142 E
Jeeno Thitikul 73-69—142 E
Pajaree Anannarukarn 73-70—143 +1
Ana Belac 70-73—143 +1
Hye Jin Choi 70-73—143 +1
Aphrodite Deng 70-73—143 +1
Hannah Green 70-73—143 +1
Melanie Green 72-71—143 +1
Akie Iwai 72-71—143 +1
MinJi Kang 68-75—143 +1
Shiho Kuwaki 70-73—143 +1
Julia Lopez Ramirez 72-71—143 +1
Maria Marin 70-73—143 +1
Kiara Romero 73-70—143 +1
Shuri Sakuma 71-72—143 +1
Maja Stark 71-72—143 +1
Miyu Yamashita 72-71—143 +1
Ayaka Furue 70-74—144 +2
Esther Henseleit 73-71—144 +2
Ariya Jutanugarn 73-71—144 +2
Grace Kim 72-72—144 +2
Lucy Li 71-73—144 +2
Bianca Pagdanganan 70-74—144 +2
Amy Yang 73-71—144 +2
Yuri Yoshida 70-74—144 +2
Nataliya Guseva 72-73—145 +3
Charley Hull 73-72—145 +3
Gurleen Kaur 72-73—145 +3
A Lim Kim 71-74—145 +3
Da Yeon Lee 71-74—145 +3
Minjee Lee 69-76—145 +3
Anna Nordqvist 74-71—145 +3
Farah O’Keefe 74-71—145 +3
Kaleiya Romero 71-74—145 +3
Rose Zhang 70-75—145 +3
Celine Boutier 74-72—146 +4
Jin Hee Im 74-72—146 +4
Minsol Kim 73-73—146 +4
Nanna Koerstz Madsen 73-73—146 +4
Sakura Koiwai 74-72—146 +4
Ingrid Lindblad 73-73—146 +4
Yealimi Noh 72-74—146 +4
Mao Saigo 76-70—146 +4
Rio Takeda 76-70—146 +4
Asterisk Talley 71-75—146 +4
Lottie Woad 73-73—146 +4
Chia Yen Wu 72-74—146 +4
Liqi Zeng 73-73—146 +4
Yue Zhang 70-76—146 +4

Missed Cut

Brianna Do 74-73—147 +5
Paula Francisco 70-77—147 +5
Megha Ganne 74-73—147 +5
Megan Khang 75-72—147 +5
Lydia Ko 74-73—147 +5
Andrea Lee 72-75—147 +5
Meja Ortengren 73-74—147 +5
Fuka Suga 75-72—147 +5
Lilia Vu 75-72—147 +5
Chanettee Wannasaen 75-72—147 +5
Angel Yin 73-74—147 +5
Ina Yoon 68-79—147 +5
Yuna Araki 72-76—148 +6
Peiyun Chien 74-74—148 +6
Lindy Duncan 71-77—148 +6
Anna Huang 75-73—148 +6
You Min Hwang 74-74—148 +6
Chloe Kovelesky 73-75—148 +6
Stephanie Kyriacou 70-78—148 +6
Jeongeun Lee6 72-76—148 +6
Paula Martin Sampedro 74-74—148 +6
Amiyu Ozeki 74-74—148 +6
Mimi Rhodes 73-75—148 +6
Laney Frye 73-76—149 +7
Auston Kim 74-75—149 +7
Napat Lertsadwattana 73-76—149 +7
Yan Liu 73-76—149 +7
Soomin Oh 74-75—149 +7
Paula Reto 77-72—149 +7
Sofia Rivera 75-74—149 +7
Chiara Tamburlini 71-78—149 +7
Yani Tseng 73-76—149 +7
Dewi Weber 75-74—149 +7
Michelle Wie West 75-74—149 +7
Carlota Ciganda 76-74—150 +8
Zoe Cusack 74-76—150 +8
Ally Ewing 73-77—150 +8
Minami Katsu 76-74—150 +8
Lois Lau 81-69—150 +8
Bronte Law 73-77—150 +8
Sung Hyun Park 75-75—150 +8
Catherine Park 74-76—150 +8
Sayaka Takahashi 71-79—150 +8
Weiwei Zhang 78-72—150 +8
Jenny Bae 77-74—151 +9
Jaravee Boonchant 77-74—151 +9
Chisato Iwai 77-74—151 +9
Veronika Kedronova 77-74—151 +9
Hyo Joo Kim 74-77—151 +9
Brittany Lang 75-76—151 +9
Mi Hyang Lee 76-75—151 +9
Anita Lumpongpoung 74-77—151 +9
Leona Maguire 76-75—151 +9
Yuka Saso 77-74—151 +9
Jasmine Suwannapura 73-78—151 +9
Carla Bernat Escuder 73-79—152 +10
Ashleigh Buhai 77-75—152 +10
Linn Grant 77-75—152 +10
Yui Kawamoto 75-77—152 +10
Thanana Kotchasanmanee 78-74—152 +10
Athena Singh 78-74—152 +10
Muni He 76-77—153 +11
Jung Min Hong 80-73—153 +11
Lauren Kim 76-77—153 +11
Gina Kim 75-78—153 +11
Olivia Mehaffey 75-78—153 +11
Nellie Ong 73-80—153 +11
Madelene Sagstrom 77-76—153 +11
Ai Suzuki 79-74—153 +11
Siuue Wu 73-80—153 +11
Addie Dobson 77-77—154 +12
Miyu Goto 74-80—154 +12
Jin Young Ko 75-79—154 +12
Pauline del Rosario 78-76—154 +12
Danielle Kang 80-75—155 +13
Amy Seung Hyun Lee 78-77—155 +13
Jie-En Lin 77-78—155 +13
Kaylyn Noh 79-76—155 +13
Natsumi Hayakawa 77-79—156 +14
Sarah Hammett 80-77—157 +15
Johanna Sjursen 78-80—158 +16
Ina Kim-Schaad 78-81—159 +17
Katelyn Kong 78-82—160 +18
Katherine Muzi 83-77—160 +18
Jiwon Ko 77-84—161 +19
Becky Morgan 81-80—161 +19
Miranda Wang 81-81—162 +20
Hailee Cooper 76-87—163 +21

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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