U.S. Women’s Open presented by Ally Par Scores

Friday At Riviera Country Club Pacific Palisades, Calif. Purse: $12 million Yardage: 6,699; Par: 71 Second Round Alison Lee 70-68—138…
Friday
At Riviera Country Club
Pacific Palisades, Calif.
Purse: $12 million
Yardage: 6,699; Par: 71
Second Round
|Alison Lee
|70-68—138
|-4
|Ruoning Yin
|69-69—138
|-4
|In Gee Chun
|71-68—139
|-3
|Sei Young Kim
|67-72—139
|-3
|Jennifer Kupcho
|66-73—139
|-3
|Gaby Lopez
|68-71—139
|-3
|Hinako Shibuno
|68-71—139
|-3
|Hyunjo Yoo
|68-71—139
|-3
|Casandra Alexander
|70-70—140
|-2
|Lauren Coughlin
|72-68—140
|-2
|Sora Kamiya
|72-68—140
|-2
|Nelly Korda
|73-67—140
|-2
|Allisen Corpuz
|71-70—141
|-1
|Nasa Hataoka
|69-72—141
|-1
|Jiyai Shin
|69-72—141
|-1
|Patty Tavatanakit
|69-72—141
|-1
|Karis Davidson
|69-73—142
|E
|Brooke Henderson
|73-69—142
|E
|Somi Lee
|71-71—142
|E
|Xiyu Lin
|73-69—142
|E
|Jeeno Thitikul
|73-69—142
|E
|Pajaree Anannarukarn
|73-70—143
|+1
|Ana Belac
|70-73—143
|+1
|Hye Jin Choi
|70-73—143
|+1
|Aphrodite Deng
|70-73—143
|+1
|Hannah Green
|70-73—143
|+1
|Melanie Green
|72-71—143
|+1
|Akie Iwai
|72-71—143
|+1
|MinJi Kang
|68-75—143
|+1
|Shiho Kuwaki
|70-73—143
|+1
|Julia Lopez Ramirez
|72-71—143
|+1
|Maria Marin
|70-73—143
|+1
|Kiara Romero
|73-70—143
|+1
|Shuri Sakuma
|71-72—143
|+1
|Maja Stark
|71-72—143
|+1
|Miyu Yamashita
|72-71—143
|+1
|Ayaka Furue
|70-74—144
|+2
|Esther Henseleit
|73-71—144
|+2
|Ariya Jutanugarn
|73-71—144
|+2
|Grace Kim
|72-72—144
|+2
|Lucy Li
|71-73—144
|+2
|Bianca Pagdanganan
|70-74—144
|+2
|Amy Yang
|73-71—144
|+2
|Yuri Yoshida
|70-74—144
|+2
|Nataliya Guseva
|72-73—145
|+3
|Charley Hull
|73-72—145
|+3
|Gurleen Kaur
|72-73—145
|+3
|A Lim Kim
|71-74—145
|+3
|Da Yeon Lee
|71-74—145
|+3
|Minjee Lee
|69-76—145
|+3
|Anna Nordqvist
|74-71—145
|+3
|Farah O’Keefe
|74-71—145
|+3
|Kaleiya Romero
|71-74—145
|+3
|Rose Zhang
|70-75—145
|+3
|Celine Boutier
|74-72—146
|+4
|Jin Hee Im
|74-72—146
|+4
|Minsol Kim
|73-73—146
|+4
|Nanna Koerstz Madsen
|73-73—146
|+4
|Sakura Koiwai
|74-72—146
|+4
|Ingrid Lindblad
|73-73—146
|+4
|Yealimi Noh
|72-74—146
|+4
|Mao Saigo
|76-70—146
|+4
|Rio Takeda
|76-70—146
|+4
|Asterisk Talley
|71-75—146
|+4
|Lottie Woad
|73-73—146
|+4
|Chia Yen Wu
|72-74—146
|+4
|Liqi Zeng
|73-73—146
|+4
|Yue Zhang
|70-76—146
|+4
Missed Cut
|Brianna Do
|74-73—147
|+5
|Paula Francisco
|70-77—147
|+5
|Megha Ganne
|74-73—147
|+5
|Megan Khang
|75-72—147
|+5
|Lydia Ko
|74-73—147
|+5
|Andrea Lee
|72-75—147
|+5
|Meja Ortengren
|73-74—147
|+5
|Fuka Suga
|75-72—147
|+5
|Lilia Vu
|75-72—147
|+5
|Chanettee Wannasaen
|75-72—147
|+5
|Angel Yin
|73-74—147
|+5
|Ina Yoon
|68-79—147
|+5
|Yuna Araki
|72-76—148
|+6
|Peiyun Chien
|74-74—148
|+6
|Lindy Duncan
|71-77—148
|+6
|Anna Huang
|75-73—148
|+6
|You Min Hwang
|74-74—148
|+6
|Chloe Kovelesky
|73-75—148
|+6
|Stephanie Kyriacou
|70-78—148
|+6
|Jeongeun Lee6
|72-76—148
|+6
|Paula Martin Sampedro
|74-74—148
|+6
|Amiyu Ozeki
|74-74—148
|+6
|Mimi Rhodes
|73-75—148
|+6
|Laney Frye
|73-76—149
|+7
|Auston Kim
|74-75—149
|+7
|Napat Lertsadwattana
|73-76—149
|+7
|Yan Liu
|73-76—149
|+7
|Soomin Oh
|74-75—149
|+7
|Paula Reto
|77-72—149
|+7
|Sofia Rivera
|75-74—149
|+7
|Chiara Tamburlini
|71-78—149
|+7
|Yani Tseng
|73-76—149
|+7
|Dewi Weber
|75-74—149
|+7
|Michelle Wie West
|75-74—149
|+7
|Carlota Ciganda
|76-74—150
|+8
|Zoe Cusack
|74-76—150
|+8
|Ally Ewing
|73-77—150
|+8
|Minami Katsu
|76-74—150
|+8
|Lois Lau
|81-69—150
|+8
|Bronte Law
|73-77—150
|+8
|Sung Hyun Park
|75-75—150
|+8
|Catherine Park
|74-76—150
|+8
|Sayaka Takahashi
|71-79—150
|+8
|Weiwei Zhang
|78-72—150
|+8
|Jenny Bae
|77-74—151
|+9
|Jaravee Boonchant
|77-74—151
|+9
|Chisato Iwai
|77-74—151
|+9
|Veronika Kedronova
|77-74—151
|+9
|Hyo Joo Kim
|74-77—151
|+9
|Brittany Lang
|75-76—151
|+9
|Mi Hyang Lee
|76-75—151
|+9
|Anita Lumpongpoung
|74-77—151
|+9
|Leona Maguire
|76-75—151
|+9
|Yuka Saso
|77-74—151
|+9
|Jasmine Suwannapura
|73-78—151
|+9
|Carla Bernat Escuder
|73-79—152
|+10
|Ashleigh Buhai
|77-75—152
|+10
|Linn Grant
|77-75—152
|+10
|Yui Kawamoto
|75-77—152
|+10
|Thanana Kotchasanmanee
|78-74—152
|+10
|Athena Singh
|78-74—152
|+10
|Muni He
|76-77—153
|+11
|Jung Min Hong
|80-73—153
|+11
|Lauren Kim
|76-77—153
|+11
|Gina Kim
|75-78—153
|+11
|Olivia Mehaffey
|75-78—153
|+11
|Nellie Ong
|73-80—153
|+11
|Madelene Sagstrom
|77-76—153
|+11
|Ai Suzuki
|79-74—153
|+11
|Siuue Wu
|73-80—153
|+11
|Addie Dobson
|77-77—154
|+12
|Miyu Goto
|74-80—154
|+12
|Jin Young Ko
|75-79—154
|+12
|Pauline del Rosario
|78-76—154
|+12
|Danielle Kang
|80-75—155
|+13
|Amy Seung Hyun Lee
|78-77—155
|+13
|Jie-En Lin
|77-78—155
|+13
|Kaylyn Noh
|79-76—155
|+13
|Natsumi Hayakawa
|77-79—156
|+14
|Sarah Hammett
|80-77—157
|+15
|Johanna Sjursen
|78-80—158
|+16
|Ina Kim-Schaad
|78-81—159
|+17
|Katelyn Kong
|78-82—160
|+18
|Katherine Muzi
|83-77—160
|+18
|Jiwon Ko
|77-84—161
|+19
|Becky Morgan
|81-80—161
|+19
|Miranda Wang
|81-81—162
|+20
|Hailee Cooper
|76-87—163
|+21
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