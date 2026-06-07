U.S. Women’s Open Champions

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a-amateur
x-won 18-hole playoff
y-won sudden-death playoff after 18-hole playoff
z-won three-hole playoff
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