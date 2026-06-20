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U.S. Open Par Scores

The Associated Press

June 20, 2026, 8:24 PM

Saturday

At Shinnecock Hills Golf Club

Southampton, N.Y.

Purse: $22.5 million

Yardage: 7,440; Par: 70

Third Round

Wyndham Clark, United States 64-69-70—203 -7
Tom Kim, South Korea 70-67-72—209 -1
Scottie Scheffler, United States 72-68-69—209 -1
Sam Stevens, United States 68-69-72—209 -1
Sahith Theegala, United States 72-67-70—209 -1
Sam Burns, United States 71-68-71—210 E
Emiliano Grillo, Argentina 73-70-67—210 E
Keith Mitchell, United States 70-70-70—210 E
Xander Schauffele, United States 71-66-73—210 E
Matt Fitzpatrick, England 67-70-74—211 +1
Tommy Fleetwood, England 70-71-70—211 +1
Collin Morikawa, United States 73-65-73—211 +1
Keegan Bradley, United States 70-71-71—212 +2
Corey Conners, Canada 69-72-71—212 +2
Ryder Cowan, United States 68-72-72—212 +2
Alex Fitzpatrick, England 71-69-72—212 +2
Akshay Bhatia, United States 70-70-73—213 +3
Zac Blair, United States 71-70-72—213 +3
Brian Harman, United States 69-71-73—213 +3
Ryo Hisatsune, Japan 71-69-73—213 +3
Sungjae Im, South Korea 74-68-71—213 +3
Michael Kim, United States 71-72-70—213 +3
Rory McIlroy, Northern Ireland 69-71-73—213 +3
Maverick McNealy, United States 72-68-73—213 +3
John Parry, England 71-71-71—213 +3
J.T. Poston, United States 71-71-71—213 +3
Aaron Rai, England 74-67-72—213 +3
Gary Woodland, United States 67-73-73—213 +3
Pierceson Coody, United States 72-71-71—214 +4
Ben Griffin, United States 72-70-72—214 +4
Tyrrell Hatton, England 74-68-72—214 +4
Dustin Johnson, United States 66-77-71—214 +4
Max McGreevy, United States 68-73-73—214 +4
William Mouw, United States 70-70-74—214 +4
Niklas Norgaard Moller, Denmark 71-70-73—214 +4
Justin Rose, England 71-70-73—214 +4
Justin Thomas, United States 71-68-75—214 +4
Laurie Canter, England 72-72-71—215 +5
Ben Kohles, United States 70-71-74—215 +5
Joaquin Niemann, Chile 78-65-72—215 +5
Cameron Young, United States 72-70-73—215 +5
Michael Brennan, United States 72-71-73—216 +6
Bud Cauley, United States 72-72-72—216 +6
Harry Higgs, United States 71-68-77—216 +6
Andrew Putnam, United States 74-68-74—216 +6
Jordan Spieth, United States 73-70-73—216 +6
Ludvig Aberg, Sweden 69-72-76—217 +7
Ryan Fox, New Zealand 70-73-74—217 +7
Chris Gotterup, United States 75-69-73—217 +7
Angel Hidalgo, Spain 69-74-74—217 +7
John Keefer, United States 71-70-76—217 +7
Jackson Koivun, United States 72-71-74—217 +7
Robert MacIntyre, Scotland 70-74-73—217 +7
Miles Russell, United States 72-71-74—217 +7
Jacob Bridgeman, United States 73-71-74—218 +8
Marek Fleming, United States 72-72-74—218 +8
Max Greyserman, United States 69-73-76—218 +8
Benjamin James, United States 69-72-77—218 +8
Kurt Kitayama, United States 74-68-76—218 +8
Spencer Tibbits, United States 68-74-76—218 +8
Jackson Van Paris, United States 70-72-76—218 +8
Adrien Dumont De Chassart, Belgium 71-71-77—219 +9
Nicolas Echavarria, Colombia 71-73-75—219 +9
Caleb Surratt, United States 75-69-75—219 +9
Hideki Matsuyama, Japan 71-73-77—221 +11
Neal Shipley, United States 71-73-77—221 +11
Eric Lee, United States 74-70-78—222 +12
Russell Henley, United States 70-73-80—223 +13
Patrick Rodgers, United States 72-71-80—223 +13
Peter Uihlein, United States 74-70-80—224 +14
James Nicholas, United States 71-72-82—225 +15
Dylan Wu, United States 73-71-82—226 +16

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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