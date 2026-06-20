U.S. Open Par Scores

Saturday
At Shinnecock Hills Golf Club
Southampton, N.Y.
Purse: $22.5 million
Yardage: 7,440; Par: 70
Third Round
|Wyndham Clark, United States
|64-69-70—203
|-7
|Tom Kim, South Korea
|70-67-72—209
|-1
|Scottie Scheffler, United States
|72-68-69—209
|-1
|Sam Stevens, United States
|68-69-72—209
|-1
|Sahith Theegala, United States
|72-67-70—209
|-1
|Sam Burns, United States
|71-68-71—210
|E
|Emiliano Grillo, Argentina
|73-70-67—210
|E
|Keith Mitchell, United States
|70-70-70—210
|E
|Xander Schauffele, United States
|71-66-73—210
|E
|Matt Fitzpatrick, England
|67-70-74—211
|+1
|Tommy Fleetwood, England
|70-71-70—211
|+1
|Collin Morikawa, United States
|73-65-73—211
|+1
|Keegan Bradley, United States
|70-71-71—212
|+2
|Corey Conners, Canada
|69-72-71—212
|+2
|Ryder Cowan, United States
|68-72-72—212
|+2
|Alex Fitzpatrick, England
|71-69-72—212
|+2
|Akshay Bhatia, United States
|70-70-73—213
|+3
|Zac Blair, United States
|71-70-72—213
|+3
|Brian Harman, United States
|69-71-73—213
|+3
|Ryo Hisatsune, Japan
|71-69-73—213
|+3
|Sungjae Im, South Korea
|74-68-71—213
|+3
|Michael Kim, United States
|71-72-70—213
|+3
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|69-71-73—213
|+3
|Maverick McNealy, United States
|72-68-73—213
|+3
|John Parry, England
|71-71-71—213
|+3
|J.T. Poston, United States
|71-71-71—213
|+3
|Aaron Rai, England
|74-67-72—213
|+3
|Gary Woodland, United States
|67-73-73—213
|+3
|Pierceson Coody, United States
|72-71-71—214
|+4
|Ben Griffin, United States
|72-70-72—214
|+4
|Tyrrell Hatton, England
|74-68-72—214
|+4
|Dustin Johnson, United States
|66-77-71—214
|+4
|Max McGreevy, United States
|68-73-73—214
|+4
|William Mouw, United States
|70-70-74—214
|+4
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|71-70-73—214
|+4
|Justin Rose, England
|71-70-73—214
|+4
|Justin Thomas, United States
|71-68-75—214
|+4
|Laurie Canter, England
|72-72-71—215
|+5
|Ben Kohles, United States
|70-71-74—215
|+5
|Joaquin Niemann, Chile
|78-65-72—215
|+5
|Cameron Young, United States
|72-70-73—215
|+5
|Michael Brennan, United States
|72-71-73—216
|+6
|Bud Cauley, United States
|72-72-72—216
|+6
|Harry Higgs, United States
|71-68-77—216
|+6
|Andrew Putnam, United States
|74-68-74—216
|+6
|Jordan Spieth, United States
|73-70-73—216
|+6
|Ludvig Aberg, Sweden
|69-72-76—217
|+7
|Ryan Fox, New Zealand
|70-73-74—217
|+7
|Chris Gotterup, United States
|75-69-73—217
|+7
|Angel Hidalgo, Spain
|69-74-74—217
|+7
|John Keefer, United States
|71-70-76—217
|+7
|Jackson Koivun, United States
|72-71-74—217
|+7
|Robert MacIntyre, Scotland
|70-74-73—217
|+7
|Miles Russell, United States
|72-71-74—217
|+7
|Jacob Bridgeman, United States
|73-71-74—218
|+8
|Marek Fleming, United States
|72-72-74—218
|+8
|Max Greyserman, United States
|69-73-76—218
|+8
|Benjamin James, United States
|69-72-77—218
|+8
|Kurt Kitayama, United States
|74-68-76—218
|+8
|Spencer Tibbits, United States
|68-74-76—218
|+8
|Jackson Van Paris, United States
|70-72-76—218
|+8
|Adrien Dumont De Chassart, Belgium
|71-71-77—219
|+9
|Nicolas Echavarria, Colombia
|71-73-75—219
|+9
|Caleb Surratt, United States
|75-69-75—219
|+9
|Hideki Matsuyama, Japan
|71-73-77—221
|+11
|Neal Shipley, United States
|71-73-77—221
|+11
|Eric Lee, United States
|74-70-78—222
|+12
|Russell Henley, United States
|70-73-80—223
|+13
|Patrick Rodgers, United States
|72-71-80—223
|+13
|Peter Uihlein, United States
|74-70-80—224
|+14
|James Nicholas, United States
|71-72-82—225
|+15
|Dylan Wu, United States
|73-71-82—226
|+16
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