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U.S. Open Par Scores

The Associated Press

June 19, 2026, 11:10 AM

Thursday

At Shinnecock Hills Golf Club

Southampton, N.Y.

Purse: $22.5 million

Yardage: 7,440; Par: 70

First Round

Wyndham Clark, United States 32-32—64 -6
Dustin Johnson, United States 31-35—66 -4
Matt Fitzpatrick, England 32-35—67 -3
Gary Woodland, United States 32-35—67 -3
Sam Stevens, United States 32-36—68 -2
Jon Rahm, Spain 35-33—68 -2
Ryder Cowan, United States 36-32—68 -2
Max McGreevy, United States 35-33—68 -2
Spencer Tibbits, United States 32-36—68 -2
Corey Conners, Canada 35-34—69 -1
Ludvig Aberg, Sweden 35-34—69 -1
Max Greyserman, United States 34-35—69 -1
Brian Harman, United States 34-35—69 -1
Benjamin James, United States 35-34—69 -1
Rory McIlroy, Northern Ireland 34-35—69 -1
Angel Hidalgo, Spain 34-35—69 -1
William Mouw, United States 34-36—70 E
Akshay Bhatia, United States 33-37—70 E
Keegan Bradley, United States 35-35—70 E
Tommy Fleetwood, England 35-35—70 E
Tom Kim, South Korea 33-37—70 E
Keith Mitchell, United States 29-41—70 E
Kristoffer Reitan, Norway 35-35—70 E
Ben Kohles, United States 36-34—70 E
Robert MacIntyre, Scotland 37-33—70 E
Jackson Van Paris, United States 35-35—70 E
Russell Henley, United States 34-36—70 E
Bryson DeChambeau, United States 35-35—70 E
Ryan Fox, New Zealand 34-36—70 E
Xander Schauffele, United States 35-36—71 +1
Niklas Norgaard Moller, Denmark 35-36—71 +1
Justin Rose, England 34-37—71 +1
Justin Thomas, United States 37-34—71 +1
Ryo Hisatsune, Japan 34-37—71 +1
Sam Burns, United States 37-34—71 +1
Adrien Dumont De Chassart, Belgium 35-36—71 +1
Alex Fitzpatrick, England 35-36—71 +1
Rickie Fowler, United States 36-35—71 +1
Harry Higgs, United States 34-37—71 +1
Michael Kim, United States 37-34—71 +1
James Nicholas, United States 35-36—71 +1
J.T. Poston, United States 37-34—71 +1
John Keefer, United States 34-37—71 +1
Hideki Matsuyama, Japan 37-34—71 +1
John Parry, England 36-35—71 +1
Zac Blair, United States 35-36—71 +1
Nicolas Echavarria, Colombia 37-34—71 +1
Neal Shipley, United States 35-36—71 +1
Ben Griffin, United States 36-36—72 +2
Bud Cauley, United States 36-36—72 +2
Pierceson Coody, United States 36-36—72 +2
Harris English, United States 38-34—72 +2
Matthew Jordan, England 36-36—72 +2
Jackson Koivun, United States 37-35—72 +2
Maverick McNealy, United States 37-35—72 +2
Patrick Reed, United States 34-38—72 +2
Patrick Rodgers, United States 34-38—72 +2
Miles Russell, United States 36-36—72 +2
Scottie Scheffler, United States 38-34—72 +2
Sepp Straka, Austria 33-39—72 +2
Sahith Theegala, United States 36-36—72 +2
Cameron Young, United States 37-35—72 +2
Michael Brennan, United States 36-36—72 +2
Marek Fleming, United States 36-36—72 +2
Carlos Ortiz, Mexico 35-37—72 +2
Laurie Canter, England 37-35—72 +2
Matthew McCarty, United States 35-37—72 +2
Adrien Saddier, France 37-35—72 +2
Kevin Roy, United States 35-37—72 +2
Preston Stout, United States 33-39—72 +2
Collin Morikawa, United States 38-35—73 +3
Shane Lowry, Ireland 36-37—73 +3
Jacob Bridgeman, United States 36-37—73 +3
Emiliano Grillo, Argentina 38-35—73 +3
Brooks Koepka, United States 35-38—73 +3
Andrew Novak, United States 38-35—73 +3
Adam Scott, Australia 37-36—73 +3
Dylan Wu, United States 37-36—73 +3
Sudarshan Yellamaraju, Canada 37-36—73 +3
Jack Schoenberger, United States 37-36—73 +3
Jordan Spieth, United States 37-36—73 +3
Ryan Gerard, United States 37-36—73 +3
Cole Hammer, United States 37-36—73 +3
Manav Shah, United States 36-37—73 +3
Billy Horschel, United States 39-34—73 +3
Bryan Lee, United States 38-35—73 +3
Aaron Rai, England 40-34—74 +4
Min Woo Lee, Australia 35-39—74 +4
Andrew Putnam, United States 36-38—74 +4
Patrick Cantlay, United States 38-36—74 +4
Ethan Fang, United States 39-35—74 +4
Tyrrell Hatton, England 37-37—74 +4
Lucas Herbert, Australia 36-38—74 +4
Sungjae Im, South Korea 36-38—74 +4
Kurt Kitayama, United States 38-36—74 +4
Eric Lee, United States 34-40—74 +4
Alex Noren, Sweden 36-38—74 +4
Chandler Phillips, United States 35-39—74 +4
Giuseppe Puebla, United States 37-37—74 +4
Ben Silverman, Canada 34-40—74 +4
Jimmy Stanger, United States 37-37—74 +4
Jackson Suber, United States 36-38—74 +4
Nick Taylor, Canada 38-36—74 +4
Peter Uihlein, United States 38-36—74 +4
Nicolai Hojgaard, Denmark 37-37—74 +4
Marcelo Rozo, Colombia 35-39—74 +4
Mateo Pulcini, Argentina 35-39—74 +4
Davis Thompson, United States 39-35—74 +4
Harry Hall, England 38-36—74 +4
Filippo Celli, Italy 37-38—75 +5
Chris Gotterup, United States 38-37—75 +5
Vaughn Harber, United States 40-35—75 +5
Jackson Herrington, United States 39-36—75 +5
J.B. Holmes, United States 37-38—75 +5
Chase Kyes, United States 36-39—75 +5
Jayden Trey Schaper, South Africa 37-38—75 +5
Cameron Smith, Australia 41-34—75 +5
Caleb Surratt, United States 38-37—75 +5
Taihei Sato, Japan 36-39—75 +5
Viktor Hovland, Norway 37-39—76 +6
Brandon Holtz, United States 37-39—76 +6
Nathan Kimsey, England 36-40—76 +6
Graeme McDowell, Northern Ireland 40-36—76 +6
Jake Peacock, United States 37-39—76 +6
Ugo Coussaud, France 40-36—76 +6
Alex Smalley, United States 38-38—76 +6
Hennie Du Plessis, South Africa 36-40—76 +6
Daniel Berger, United States 40-37—77 +7
Padraig Harrington, Ireland 41-36—77 +7
Si Woo Kim, South Korea 35-42—77 +7
Taylor Montgomery, United States 38-39—77 +7
Kaito Onishi, Japan 37-40—77 +7
J.J. Spaun, United States 38-39—77 +7
Carl Yuan, China 39-38—77 +7
Jake Knapp, United States 38-39—77 +7
David Puig, Spain 39-38—77 +7
Matthew Robles, United States 38-39—77 +7
Matti Schmid, Germany 36-41—77 +7
Joaquin Niemann, Chile 41-37—78 +8
Mason Howell, United States 38-40—78 +8
Ryuichi Oiwa, Japan 37-41—78 +8
Alejandro Tosti, Argentina 40-38—78 +8
Brandon Wu, United States 39-39—78 +8
Chris Kirk, United States 41-37—78 +8
Cooper Dossey, United States 40-39—79 +9
Greyson Leach, United States 37-42—79 +9
Logan Reilly, United States 42-37—79 +9
T.K. Kim, United States 37-42—79 +9
Nick Hardy, United States 39-40—79 +9
Jackson Ormond, United States 40-40—80 +10
Hamilton Coleman, United States 38-43—81 +11
Rocco Repetto Taylor, Spain 41-40—81 +11
Robbie Higgins, United States 39-43—82 +12
Jake Sollon, United States 39-43—82 +12
Arni Sveinsson, Iceland 43-41—84 +14
Jason Day, Australia WD

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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