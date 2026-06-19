U.S. Open Par Scores

Thursday
At Shinnecock Hills Golf Club
Southampton, N.Y.
Purse: $22.5 million
Yardage: 7,440; Par: 70
First Round
|Wyndham Clark, United States
|32-32—64
|-6
|Dustin Johnson, United States
|31-35—66
|-4
|Matt Fitzpatrick, England
|32-35—67
|-3
|Gary Woodland, United States
|32-35—67
|-3
|Sam Stevens, United States
|32-36—68
|-2
|Jon Rahm, Spain
|35-33—68
|-2
|Ryder Cowan, United States
|36-32—68
|-2
|Max McGreevy, United States
|35-33—68
|-2
|Spencer Tibbits, United States
|32-36—68
|-2
|Corey Conners, Canada
|35-34—69
|-1
|Ludvig Aberg, Sweden
|35-34—69
|-1
|Max Greyserman, United States
|34-35—69
|-1
|Brian Harman, United States
|34-35—69
|-1
|Benjamin James, United States
|35-34—69
|-1
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|34-35—69
|-1
|Angel Hidalgo, Spain
|34-35—69
|-1
|William Mouw, United States
|34-36—70
|E
|Akshay Bhatia, United States
|33-37—70
|E
|Keegan Bradley, United States
|35-35—70
|E
|Tommy Fleetwood, England
|35-35—70
|E
|Tom Kim, South Korea
|33-37—70
|E
|Keith Mitchell, United States
|29-41—70
|E
|Kristoffer Reitan, Norway
|35-35—70
|E
|Ben Kohles, United States
|36-34—70
|E
|Robert MacIntyre, Scotland
|37-33—70
|E
|Jackson Van Paris, United States
|35-35—70
|E
|Russell Henley, United States
|34-36—70
|E
|Bryson DeChambeau, United States
|35-35—70
|E
|Ryan Fox, New Zealand
|34-36—70
|E
|Xander Schauffele, United States
|35-36—71
|+1
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|35-36—71
|+1
|Justin Rose, England
|34-37—71
|+1
|Justin Thomas, United States
|37-34—71
|+1
|Ryo Hisatsune, Japan
|34-37—71
|+1
|Sam Burns, United States
|37-34—71
|+1
|Adrien Dumont De Chassart, Belgium
|35-36—71
|+1
|Alex Fitzpatrick, England
|35-36—71
|+1
|Rickie Fowler, United States
|36-35—71
|+1
|Harry Higgs, United States
|34-37—71
|+1
|Michael Kim, United States
|37-34—71
|+1
|James Nicholas, United States
|35-36—71
|+1
|J.T. Poston, United States
|37-34—71
|+1
|John Keefer, United States
|34-37—71
|+1
|Hideki Matsuyama, Japan
|37-34—71
|+1
|John Parry, England
|36-35—71
|+1
|Zac Blair, United States
|35-36—71
|+1
|Nicolas Echavarria, Colombia
|37-34—71
|+1
|Neal Shipley, United States
|35-36—71
|+1
|Ben Griffin, United States
|36-36—72
|+2
|Bud Cauley, United States
|36-36—72
|+2
|Pierceson Coody, United States
|36-36—72
|+2
|Harris English, United States
|38-34—72
|+2
|Matthew Jordan, England
|36-36—72
|+2
|Jackson Koivun, United States
|37-35—72
|+2
|Maverick McNealy, United States
|37-35—72
|+2
|Patrick Reed, United States
|34-38—72
|+2
|Patrick Rodgers, United States
|34-38—72
|+2
|Miles Russell, United States
|36-36—72
|+2
|Scottie Scheffler, United States
|38-34—72
|+2
|Sepp Straka, Austria
|33-39—72
|+2
|Sahith Theegala, United States
|36-36—72
|+2
|Cameron Young, United States
|37-35—72
|+2
|Michael Brennan, United States
|36-36—72
|+2
|Marek Fleming, United States
|36-36—72
|+2
|Carlos Ortiz, Mexico
|35-37—72
|+2
|Laurie Canter, England
|37-35—72
|+2
|Matthew McCarty, United States
|35-37—72
|+2
|Adrien Saddier, France
|37-35—72
|+2
|Kevin Roy, United States
|35-37—72
|+2
|Preston Stout, United States
|33-39—72
|+2
|Collin Morikawa, United States
|38-35—73
|+3
|Shane Lowry, Ireland
|36-37—73
|+3
|Jacob Bridgeman, United States
|36-37—73
|+3
|Emiliano Grillo, Argentina
|38-35—73
|+3
|Brooks Koepka, United States
|35-38—73
|+3
|Andrew Novak, United States
|38-35—73
|+3
|Adam Scott, Australia
|37-36—73
|+3
|Dylan Wu, United States
|37-36—73
|+3
|Sudarshan Yellamaraju, Canada
|37-36—73
|+3
|Jack Schoenberger, United States
|37-36—73
|+3
|Jordan Spieth, United States
|37-36—73
|+3
|Ryan Gerard, United States
|37-36—73
|+3
|Cole Hammer, United States
|37-36—73
|+3
|Manav Shah, United States
|36-37—73
|+3
|Billy Horschel, United States
|39-34—73
|+3
|Bryan Lee, United States
|38-35—73
|+3
|Aaron Rai, England
|40-34—74
|+4
|Min Woo Lee, Australia
|35-39—74
|+4
|Andrew Putnam, United States
|36-38—74
|+4
|Patrick Cantlay, United States
|38-36—74
|+4
|Ethan Fang, United States
|39-35—74
|+4
|Tyrrell Hatton, England
|37-37—74
|+4
|Lucas Herbert, Australia
|36-38—74
|+4
|Sungjae Im, South Korea
|36-38—74
|+4
|Kurt Kitayama, United States
|38-36—74
|+4
|Eric Lee, United States
|34-40—74
|+4
|Alex Noren, Sweden
|36-38—74
|+4
|Chandler Phillips, United States
|35-39—74
|+4
|Giuseppe Puebla, United States
|37-37—74
|+4
|Ben Silverman, Canada
|34-40—74
|+4
|Jimmy Stanger, United States
|37-37—74
|+4
|Jackson Suber, United States
|36-38—74
|+4
|Nick Taylor, Canada
|38-36—74
|+4
|Peter Uihlein, United States
|38-36—74
|+4
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|37-37—74
|+4
|Marcelo Rozo, Colombia
|35-39—74
|+4
|Mateo Pulcini, Argentina
|35-39—74
|+4
|Davis Thompson, United States
|39-35—74
|+4
|Harry Hall, England
|38-36—74
|+4
|Filippo Celli, Italy
|37-38—75
|+5
|Chris Gotterup, United States
|38-37—75
|+5
|Vaughn Harber, United States
|40-35—75
|+5
|Jackson Herrington, United States
|39-36—75
|+5
|J.B. Holmes, United States
|37-38—75
|+5
|Chase Kyes, United States
|36-39—75
|+5
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|37-38—75
|+5
|Cameron Smith, Australia
|41-34—75
|+5
|Caleb Surratt, United States
|38-37—75
|+5
|Taihei Sato, Japan
|36-39—75
|+5
|Viktor Hovland, Norway
|37-39—76
|+6
|Brandon Holtz, United States
|37-39—76
|+6
|Nathan Kimsey, England
|36-40—76
|+6
|Graeme McDowell, Northern Ireland
|40-36—76
|+6
|Jake Peacock, United States
|37-39—76
|+6
|Ugo Coussaud, France
|40-36—76
|+6
|Alex Smalley, United States
|38-38—76
|+6
|Hennie Du Plessis, South Africa
|36-40—76
|+6
|Daniel Berger, United States
|40-37—77
|+7
|Padraig Harrington, Ireland
|41-36—77
|+7
|Si Woo Kim, South Korea
|35-42—77
|+7
|Taylor Montgomery, United States
|38-39—77
|+7
|Kaito Onishi, Japan
|37-40—77
|+7
|J.J. Spaun, United States
|38-39—77
|+7
|Carl Yuan, China
|39-38—77
|+7
|Jake Knapp, United States
|38-39—77
|+7
|David Puig, Spain
|39-38—77
|+7
|Matthew Robles, United States
|38-39—77
|+7
|Matti Schmid, Germany
|36-41—77
|+7
|Joaquin Niemann, Chile
|41-37—78
|+8
|Mason Howell, United States
|38-40—78
|+8
|Ryuichi Oiwa, Japan
|37-41—78
|+8
|Alejandro Tosti, Argentina
|40-38—78
|+8
|Brandon Wu, United States
|39-39—78
|+8
|Chris Kirk, United States
|41-37—78
|+8
|Cooper Dossey, United States
|40-39—79
|+9
|Greyson Leach, United States
|37-42—79
|+9
|Logan Reilly, United States
|42-37—79
|+9
|T.K. Kim, United States
|37-42—79
|+9
|Nick Hardy, United States
|39-40—79
|+9
|Jackson Ormond, United States
|40-40—80
|+10
|Hamilton Coleman, United States
|38-43—81
|+11
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|41-40—81
|+11
|Robbie Higgins, United States
|39-43—82
|+12
|Jake Sollon, United States
|39-43—82
|+12
|Arni Sveinsson, Iceland
|43-41—84
|+14
|Jason Day, Australia
|WD
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