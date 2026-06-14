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Troy 12, Ole Miss 8

The Associated Press

June 14, 2026, 8:12 PM

Troy Ole Miss
ab r h bi ab r h bi
Piasecki ss 6 0 2 0 Decker 2b 4 1 0 0
Pyne 3b 5 1 1 0 Utermark 3b 5 0 1 1
Cavill 1b 6 1 1 1 Furniss 1b 3 1 1 1
Janicki c 5 2 2 1 Bissetta rf/lf 4 1 1 0
Diaz lf-c 2 0 0 0 Federico cf 4 1 3 1
Nelson lf/cf 3 3 1 0 Paino ss 5 0 0 0
Darnell 2b 3 3 3 4 Fawley c 5 1 2 1
Boroff dh 4 1 2 2 Randle lf/rf 5 2 2 2
Markham rf 5 0 2 1 Reuter dh 4 1 2 2
Meier cf 3 1 0 0
Totals 42 12 14 9 Totals 39 8 12 8

E_Paino, Cavill. 2B_Federico (9), Piasecki (17), Boroff (5). HR_Furniss (9), Randle (4), Reuter (8), Cavill (14), Janicki (21), Darnell (5). RBI_Utermark (55), Furniss (57), Federico (29), Fawley (40), Randle 2 (23), Reuter 2 (40), Cavill (51), Janicki (87), Darnell 4 (50), Boroff 2 (35), Markham (13).

Troy 020 030 430 12
Ole Miss 220 200 110 8
IP H R ER BB SO
Troy
Crotchfelt 1 0 0 0 0 2
Thigpen W 5 6 2 2 1 5
Egan 2 4 4 2 2 2
Smith 1 2 2 2 2 2
Ole Miss
Waters 1 1 0 0 1 1
Libbert 1 1 2 0 1 0
Robertson L 1 2/3 2 2 2 0 1
Hooks 0 2/3 3 3 3 1 1
Elliott 4 2/3 7 5 5 4 9

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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