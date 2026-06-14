Troy 12, Ole Miss 8

|Troy
|
|
|
|
|
|Ole Miss
|
|
|
|
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|
|ab
|r
|h
|bi
|
|Piasecki ss
|6
|0
|2
|0
|
|Decker 2b
|4
|1
|0
|0
|
|Pyne 3b
|5
|1
|1
|0
|
|Utermark 3b
|5
|0
|1
|1
|
|Cavill 1b
|6
|1
|1
|1
|
|Furniss 1b
|3
|1
|1
|1
|
|Janicki c
|5
|2
|2
|1
|
|Bissetta rf/lf
|4
|1
|1
|0
|
|Diaz lf-c
|2
|0
|0
|0
|
|Federico cf
|4
|1
|3
|1
|
|Nelson lf/cf
|3
|3
|1
|0
|
|Paino ss
|5
|0
|0
|0
|
|Darnell 2b
|3
|3
|3
|4
|
|Fawley c
|5
|1
|2
|1
|
|Boroff dh
|4
|1
|2
|2
|
|Randle lf/rf
|5
|2
|2
|2
|
|Markham rf
|5
|0
|2
|1
|
|Reuter dh
|4
|1
|2
|2
|
|Meier cf
|3
|1
|0
|0
|
|
|
|
|
|
|
|Totals
|42
|12
|14
|9
|
|Totals
|39
|8
|12
|8
|
E_Paino, Cavill. 2B_Federico (9), Piasecki (17), Boroff (5). HR_Furniss (9), Randle (4), Reuter (8), Cavill (14), Janicki (21), Darnell (5). RBI_Utermark (55), Furniss (57), Federico (29), Fawley (40), Randle 2 (23), Reuter 2 (40), Cavill (51), Janicki (87), Darnell 4 (50), Boroff 2 (35), Markham (13).
|Troy
|020
|030
|430
|—
|12
|Ole Miss
|220
|200
|110
|—
|8
|Troy
|
|
|
|
|
|
|
|Crotchfelt
|1
|
|0
|0
|0
|0
|2
|Thigpen W
|5
|
|6
|2
|2
|1
|5
|Egan
|2
|
|4
|4
|2
|2
|2
|Smith
|1
|
|2
|2
|2
|2
|2
|Ole Miss
|
|
|
|
|
|
|
|Waters
|1
|
|1
|0
|0
|1
|1
|Libbert
|1
|
|1
|2
|0
|1
|0
|Robertson L
|1
|2/3
|2
|2
|2
|0
|1
|Hooks
|0
|2/3
|3
|3
|3
|1
|1
|Elliott
|4
|2/3
|7
|5
|5
|4
|9
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