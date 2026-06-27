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Travelers Championship Scores

The Associated Press

June 27, 2026, 6:01 PM

Saturday

At TPC River Highlands

Cromwell, Conn.

Purse: $20 million

Yardage: 6,844; Par: 70

Third Round

Viktor Hovland 65-61-64—190
Scottie Scheffler 64-60-67—191
Akshay Bhatia 66-62-67—195
Patrick Cantlay 65-66-64—195
Wyndham Clark 68-64-65—197
Eric Cole 63-65-69—197
Matt Fitzpatrick 64-66-67—197
Ben Griffin 64-66-67—197
Shane Lowry 68-65-64—197
Sam Burns 66-66-66—198
Si Woo Kim 69-64-65—198
Keith Mitchell 68-67-63—198
Justin Rose 65-66-67—198
Alex Fitzpatrick 69-66-64—199
Chris Gotterup 71-65-63—199
Brian Harman 66-70-63—199
Robert MacIntyre 67-65-67—199
Collin Morikawa 69-66-64—199
J.J. Spaun 66-65-68—199
Jackson Suber 68-67-64—199
Justin Thomas 68-66-65—199
Bud Cauley 64-66-70—200
Corey Conners 65-68-67—200
Sungjae Im 68-66-66—200
Hideki Matsuyama 67-67-66—200
Aaron Rai 65-68-67—200
Kristoffer Reitan 64-68-68—200
Nicolas Echavarria 64-69-68—201
Tommy Fleetwood 67-64-70—201
Russell Henley 66-70-65—201
Kurt Kitayama 69-63-69—201
Denny McCarthy 67-68-66—201
Daniel Berger 70-67-65—202
Keegan Bradley 67-65-70—202
Harris English 66-66-70—202
Ryo Hisatsune 68-70-64—202
Tom Hoge 67-70-65—202
Matthew McCarty 69-70-63—202
Maverick McNealy 67-64-71—202
Brian Campbell 68-63-72—203
Rickie Fowler 69-66-68—203
Benjamin James 68-64-71—203
Michael Kim 68-67-68—203
Mac Meissner 70-66-67—203
Nick Taylor 68-71-64—203
Tony Finau 70-66-68—204
Nicolai Hojgaard 71-66-67—204
Xander Schauffele 67-69-68—204
Brandt Snedeker 65-69-70—204
Jason Day 70-68-67—205
Harry Hall 67-70-68—205
Jake Knapp 74-67-64—205
Alex Noren 69-66-70—205
J.T. Poston 67-67-71—205
Ludvig Aberg 70-67-69—206
Jacob Bridgeman 70-70-66—206
Ryan Gerard 68-68-70—206
Andrew Novak 67-72-67—206
Taylor Pendrith 67-67-72—206
Adam Scott 71-71-64—206
Jhonattan Vegas 69-65-72—206
Alex Smalley 71-66-71—208
Sam Stevens 68-71-69—208
Sahith Theegala 74-67-67—208
Cameron Young 72-71-66—209
Min Woo Lee 68-73-69—210
Lucas Glover 75-69-68—212
Mark Hubbard 69-71-72—212
Ryan Fox 71-71-71—213
Jordan Spieth 71-69-73—213
Gary Woodland 69-70-74—213
Sepp Straka 73-72-73—218

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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