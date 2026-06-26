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Travelers Championship Par Scores

The Associated Press

June 26, 2026, 7:13 PM

Friday

At TPC River Highlands

Cromwell, Conn.

Purse: $20 million

Yardage: 6,844; Par: 70

Second Round

Scottie Scheffler 64-60—124 -16
Viktor Hovland 65-61—126 -14
Akshay Bhatia 66-62—128 -12
Eric Cole 63-65—128 -12
Bud Cauley 64-66—130 -10
Matt Fitzpatrick 64-66—130 -10
Ben Griffin 64-66—130 -10
Brian Campbell 68-63—131 -9
Patrick Cantlay 65-66—131 -9
Tommy Fleetwood 67-64—131 -9
Maverick McNealy 67-64—131 -9
Justin Rose 65-66—131 -9
J.J. Spaun 66-65—131 -9
Keegan Bradley 67-65—132 -8
Sam Burns 66-66—132 -8
Wyndham Clark 68-64—132 -8
Harris English 66-66—132 -8
Benjamin James 68-64—132 -8
Kurt Kitayama 69-63—132 -8
Robert MacIntyre 67-65—132 -8
Kristoffer Reitan 64-68—132 -8
Corey Conners 65-68—133 -7
Nicolas Echavarria 64-69—133 -7
Si Woo Kim 69-64—133 -7
Shane Lowry 68-65—133 -7
Aaron Rai 65-68—133 -7
Sungjae Im 68-66—134 -6
Hideki Matsuyama 67-67—134 -6
Taylor Pendrith 67-67—134 -6
J.T. Poston 67-67—134 -6
Brandt Snedeker 65-69—134 -6
Justin Thomas 68-66—134 -6
Jhonattan Vegas 69-65—134 -6
Alex Fitzpatrick 69-66—135 -5
Rickie Fowler 69-66—135 -5
Michael Kim 68-67—135 -5
Denny McCarthy 67-68—135 -5
Keith Mitchell 68-67—135 -5
Collin Morikawa 69-66—135 -5
Alex Noren 69-66—135 -5
Jackson Suber 68-67—135 -5
Tony Finau 70-66—136 -4
Ryan Gerard 68-68—136 -4
Chris Gotterup 71-65—136 -4
Brian Harman 66-70—136 -4
Russell Henley 66-70—136 -4
Mac Meissner 70-66—136 -4
Xander Schauffele 67-69—136 -4
Ludvig Aberg 70-67—137 -3
Daniel Berger 70-67—137 -3
Harry Hall 67-70—137 -3
Tom Hoge 67-70—137 -3
Nicolai Hojgaard 71-66—137 -3
Alex Smalley 71-66—137 -3
Jason Day 70-68—138 -2
Ryo Hisatsune 68-70—138 -2
Matthew McCarty 69-70—139 -1
Andrew Novak 67-72—139 -1
Sam Stevens 68-71—139 -1
Nick Taylor 68-71—139 -1
Gary Woodland 69-70—139 -1
Jacob Bridgeman 70-70—140 E
Mark Hubbard 69-71—140 E
Jordan Spieth 71-69—140 E
Jake Knapp 74-67—141 +1
Min Woo Lee 68-73—141 +1
Sahith Theegala 74-67—141 +1
Ryan Fox 71-71—142 +2
Adam Scott 71-71—142 +2
Cameron Young 72-71—143 +3
Lucas Glover 75-69—144 +4
Sepp Straka 73-72—145 +5

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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