Travelers Championship Par Scores

Friday
At TPC River Highlands
Cromwell, Conn.
Purse: $20 million
Yardage: 6,844; Par: 70
Second Round
|Scottie Scheffler
|64-60—124
|-16
|Viktor Hovland
|65-61—126
|-14
|Akshay Bhatia
|66-62—128
|-12
|Eric Cole
|63-65—128
|-12
|Bud Cauley
|64-66—130
|-10
|Matt Fitzpatrick
|64-66—130
|-10
|Ben Griffin
|64-66—130
|-10
|Brian Campbell
|68-63—131
|-9
|Patrick Cantlay
|65-66—131
|-9
|Tommy Fleetwood
|67-64—131
|-9
|Maverick McNealy
|67-64—131
|-9
|Justin Rose
|65-66—131
|-9
|J.J. Spaun
|66-65—131
|-9
|Keegan Bradley
|67-65—132
|-8
|Sam Burns
|66-66—132
|-8
|Wyndham Clark
|68-64—132
|-8
|Harris English
|66-66—132
|-8
|Benjamin James
|68-64—132
|-8
|Kurt Kitayama
|69-63—132
|-8
|Robert MacIntyre
|67-65—132
|-8
|Kristoffer Reitan
|64-68—132
|-8
|Corey Conners
|65-68—133
|-7
|Nicolas Echavarria
|64-69—133
|-7
|Si Woo Kim
|69-64—133
|-7
|Shane Lowry
|68-65—133
|-7
|Aaron Rai
|65-68—133
|-7
|Sungjae Im
|68-66—134
|-6
|Hideki Matsuyama
|67-67—134
|-6
|Taylor Pendrith
|67-67—134
|-6
|J.T. Poston
|67-67—134
|-6
|Brandt Snedeker
|65-69—134
|-6
|Justin Thomas
|68-66—134
|-6
|Jhonattan Vegas
|69-65—134
|-6
|Alex Fitzpatrick
|69-66—135
|-5
|Rickie Fowler
|69-66—135
|-5
|Michael Kim
|68-67—135
|-5
|Denny McCarthy
|67-68—135
|-5
|Keith Mitchell
|68-67—135
|-5
|Collin Morikawa
|69-66—135
|-5
|Alex Noren
|69-66—135
|-5
|Jackson Suber
|68-67—135
|-5
|Tony Finau
|70-66—136
|-4
|Ryan Gerard
|68-68—136
|-4
|Chris Gotterup
|71-65—136
|-4
|Brian Harman
|66-70—136
|-4
|Russell Henley
|66-70—136
|-4
|Mac Meissner
|70-66—136
|-4
|Xander Schauffele
|67-69—136
|-4
|Ludvig Aberg
|70-67—137
|-3
|Daniel Berger
|70-67—137
|-3
|Harry Hall
|67-70—137
|-3
|Tom Hoge
|67-70—137
|-3
|Nicolai Hojgaard
|71-66—137
|-3
|Alex Smalley
|71-66—137
|-3
|Jason Day
|70-68—138
|-2
|Ryo Hisatsune
|68-70—138
|-2
|Matthew McCarty
|69-70—139
|-1
|Andrew Novak
|67-72—139
|-1
|Sam Stevens
|68-71—139
|-1
|Nick Taylor
|68-71—139
|-1
|Gary Woodland
|69-70—139
|-1
|Jacob Bridgeman
|70-70—140
|E
|Mark Hubbard
|69-71—140
|E
|Jordan Spieth
|71-69—140
|E
|Jake Knapp
|74-67—141
|+1
|Min Woo Lee
|68-73—141
|+1
|Sahith Theegala
|74-67—141
|+1
|Ryan Fox
|71-71—142
|+2
|Adam Scott
|71-71—142
|+2
|Cameron Young
|72-71—143
|+3
|Lucas Glover
|75-69—144
|+4
|Sepp Straka
|73-72—145
|+5
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