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the Memorial Tournament presented by Workday Scores

The Associated Press

June 7, 2026, 11:05 AM

Saturday

At Muirfield Village Golf Club

Dublin, Ohio

Purse: $20 million

Yardage: 7,569; Par: 72

Third Round

J.T. Poston 70-65-69—204
Ryan Gerard 67-69-72—208
Sam Burns 69-69-71—209
Wyndham Clark 67-75-68—210
Tommy Fleetwood 67-73-70—210
Eric Cole 72-69-70—211
Maverick McNealy 71-73-68—212
Alex Noren 71-74-67—212
J.J. Spaun 67-77-68—212
Keegan Bradley 71-73-69—213
Justin Rose 69-76-68—213
Scottie Scheffler 73-72-68—213
Shane Lowry 70-73-71—214
Alex Fitzpatrick 72-71-72—215
Harry Hall 73-71-71—215
Kurt Kitayama 72-72-71—215
Kristoffer Reitan 75-70-70—215
Harris English 71-76-69—216
Rory McIlroy 71-74-71—216
Aaron Rai 73-70-73—216
Xander Schauffele 72-70-74—216
Tony Finau 70-74-73—217
Sungjae Im 73-72-72—217
Si Woo Kim 72-76-69—217
Sahith Theegala 74-71-72—217
Ludvig Aberg 71-78-69—218
Patrick Cantlay 70-72-76—218
Bud Cauley 73-74-71—218
Ryan Fox 70-77-71—218
Chris Gotterup 74-74-70—218
Matt Kuchar 75-71-72—218
Adam Scott 72-74-72—218
Matt Fitzpatrick 75-71-73—219
Russell Henley 72-76-71—219
Nick Taylor 68-78-73—219
Taylor Pendrith 71-73-77—221
Sepp Straka 74-75-72—221
Justin Thomas 74-75-72—221
Jacob Bridgeman 76-69-77—222
Lucas Glover 73-76-73—222
Denny McCarthy 73-75-74—222
Patrick Rodgers 74-74-74—222
Gary Woodland 72-74-76—222
Sudarshan Yellamaraju 73-75-74—222
Nicolas Echavarria 73-75-75—223
Hideki Matsuyama 72-73-78—223
Brandt Snedeker 76-72-75—223
Cameron Young 73-74-76—223
Tom Hoge 77-72-75—224
Mac Meissner 75-74-75—224
Ryo Hisatsune 71-76-78—225
Michael Kim 76-72-77—225
Corey Conners 74-75-79—228

Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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