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Switzerland 2, Canada 1

The Associated Press

June 24, 2026, 5:04 PM

Canada 0 1 1
Switzerland 0 2 2

First Half_None.

Second Half_1, Switzerland, Vargas, (Manzambi), 46th minute; 2, Switzerland, Manzambi, (Embolo), 57th; 3, Canada, David, (Saliba), 76th.

Goalies_Canada, Maxime Crepeau, Dayne St. Clair, Owen Goodman; Switzerland, Gregor Kobel, Yvon Mvogo, Marvin Keller.

Yellow Cards_Larin, Canada, 32nd; Xhaka, Switzerland, 32nd; Millar, Canada, 87th.

Referee_Ramon Abatti Abel. Assistant Referees_Danilo Ricardo Simon Manis, Rafael Da Silva Alves, Juan Ernesto Soto. 4th Official_Kevin Ortega Pimentel.

A_52,497.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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