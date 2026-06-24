Switzerland 2, Canada 1

|Canada
|0
|1
|—
|1
|Switzerland
|0
|2
|—
|2
First Half_None.
Second Half_1, Switzerland, Vargas, (Manzambi), 46th minute; 2, Switzerland, Manzambi, (Embolo), 57th; 3, Canada, David, (Saliba), 76th.
Goalies_Canada, Maxime Crepeau, Dayne St. Clair, Owen Goodman; Switzerland, Gregor Kobel, Yvon Mvogo, Marvin Keller.
Yellow Cards_Larin, Canada, 32nd; Xhaka, Switzerland, 32nd; Millar, Canada, 87th.
Referee_Ramon Abatti Abel. Assistant Referees_Danilo Ricardo Simon Manis, Rafael Da Silva Alves, Juan Ernesto Soto. 4th Official_Kevin Ortega Pimentel.
A_52,497.
___
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.