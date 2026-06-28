Summit Racing Equipment NHRA Nationals Results

Sunday At Summit Racing Equipment Motorsports Park Norwalk, Ohio Sunday’s Results Top Fuel
1. Maddi Gordon; 2. Antron Brown; 3. Shawn Langdon; 4. Clay Millican; 5. Tony Schumacher; 6. Doug Kalitta; 7. Josh Hart; 8. Tony Stewart; 9. Leah Pruett; 10. Billy Torrence; 11. Will Smith; 12. Scott Farley; 13. Justin Ashley; 14. Spencer Massey; 15. Shawn Reed.
Funny Car
1. Ron Capps; 2. Jack Beckman; 3. Austin Prock; 4. Alexis DeJoria; 5. J.R. Todd; 6. Daniel Wilkerson; 7. Chad Green; 8. Del Worsham; 9. Spencer Hyde; 10. Jordan Vandergriff; 11. Cruz Pedregon; 12. Jeff Arend; 13. Dave Richards; 14. Matt Hagan; 15. Bobby Bode; 16. Blake Alexander.
Pro Stock
1. Aaron Stanfield; 2. Matt Hartford; 3. Kenny Delco; 4. Dallas Glenn; 5. Jeg Coughlin; 6. Cody Anderson; 7. Matt Latino; 8. Erica Enders; 9. Greg Anderson; 10. Troy Coughlin Jr.; 11. Stephen Bell; 12. Greg Stanfield; 13. Eric Latino; 14. Deric Kramer.
PRO STOCK MOTORCYCLE
1. Richard Gadson; 2. Gaige Herrera; 3. Joey Gladstone; 4. Angie Smith; 5. Jianna Evaristo; 6. Brayden Davis; 7. John Hall; 8. Chase Van Sant; 9. Steve Johnson; 10. Geno Scali; 11. Marc Ingwersen; 12. Ryan Oehler; 13. Wesley Wells; 14. Bud Yoder II; 15. Odolph Daniels.
Final Results
Top Fuel — Maddi Gordon, 3.786 seconds, 333.16 mph def. Antron Brown, 3.840 seconds, 328.14 mph.
Funny Car — Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.969, 328.54 def. Jack Beckman, Chevy Camaro, 4.011, 323.43.
Pro Stock — Aaron Stanfield, Chevy Camaro, 6.626, 208.75 def. Matt Hartford, Camaro, 6.597, 207.98.
Pro Stock Motorcycle — Richard Gadson, Suzuki, 6.849, 197.36 def. Gaige Herrera, Suzuki, Foul – Red Light.
Top Alcohol Dragster — Matthew Cummings, 5.283, 273.39 def. Jamie Noonan, 5.337, 268.81.
Top Alcohol Funny Car — Doug Gordon, Chevy Camaro, 5.510, 266.06 def. Sean Bellemeur, Camaro, 6.589, 218.83.
Competition Eliminator — Peter D`Agnolo, Chevy Cobalt, 8.485, 142.39 def. Al Ackerman, Dragster, Foul – Red Light.
Super Stock — Brenda Grubbs, Chevy Camaro, 9.385, 140.17 def. Ron Richards, Chevy Cobalt, Foul – Red Light.
Stock Eliminator — Matt Antrobius, Chevy Camaro, 11.288, 113.43 def. Timothy Fletcher, Camaro, 11.139, 114.10.
Super Comp — Phil Unruh, Dragster, 8.888, 183.49 def. Howie Smith, Dragster, 8.887, 181.64.
Super Gas — Phil Unruh, Chevy Camaro, 9.936, 161.40 def. Raymond Miller, Chevy 210, 10.017, 119.46.
Super Street — Victor Marqua, Plymouth Duster, 10.907, 128.24 def. Phil Smida, Cheevy Cavalier, 10.957, 138.86.
Top Sportsman — Alex Miller, Olds Cutlass, 7.957, 141.76 def. Glenn Butcher, Chevy Camaro, Broke – No Show.
Top Dragster — Sadie Glenn, Dragster, 9.470, 87.70 def. Kenny Carson, Dragster, Foul – Red Light.
Pro Modified — Kevin Rivenbark, Ford Mustang, 5.714, 251.53 def. Billy Banaka, Chevy Camaro, 5.716, 252.33.
Factory Stock Showdown — Taylor Dietsch, Ford Mustang, 7.711, 178.10 def. Jonathan Allegrucci, Mustang, 10.836, 85.11.
Junior Dragster Shootout — Brandon Dupont, Halfscale, 8.028, 78.52 def. Samuel Wilson, Halfscale, 12.322, 53.87.
Final round-by-round results Top Fuel:
ROUND ONE — Doug Kalitta, 3.745, 333.00 def. Billy Torrence, 3.804, 333.58; Tony Stewart, 3.758, 328.86 def. Justin Ashley, 5.435, 130.10; Josh Hart, 3.962, 275.39 def. Scott Farley, 5.396, 135.54; Shawn Langdon, 3.736, 337.07 was unopposed; Antron Brown, 3.763, 333.16 def. Leah Pruett, 3.781, 332.26; Maddi Gordon, 3.854, 325.14 def. Spencer Massey, 5.592, 119.15; Tony Schumacher, 4.350, 208.81 def. Will Smith, 4.648, 208.88; Clay Millican, 3.842, 324.75 def. Shawn Reed, Foul – Centerline;
QUARTERFINALS — Millican, 4.290, 213.67 def. Hart, 5.290, 144.72; Brown, 3.806, 329.34 def.
Schumacher, 3.891, 268.92; Gordon, 3.788, 334.40 def. Stewart, 10.253, 71.85; Langdon, 3.772, 335.40 def. Kalitta, 3.939, 279.21;
SEMIFINALS — Brown, 4.587, 287.11 def. Millican, 8.340, 81.64; Gordon, 4.250, 251.25 def. Langdon, 5.871, 156.17;
FINAL — Gordon, 3.786, 333.16 def. Brown, 3.840, 328.14.
Funny Car:
ROUND ONE — J.R. Todd, Toyota GR Supra, 3.951, 329.42 def. Jordan Vandergriff, Chevy Camaro, 3.946, 329.83; Daniel Wilkerson, Ford Mustang, 3.935, 327.59 def. Matt Hagan, Dodge Charger, 4.308, 213.40; Jack Beckman, Camaro, 3.917, 330.23 def. Spencer Hyde, Mustang, 3.936, 327.19; Austin Prock, Mustang, 4.031, 318.84 def. Jeff Arend, Charger, 4.071, 308.43; Alexis DeJoria, Camaro, 3.918, 333.41 def. Blake Alexander, Charger, 6.726, 105.09; Ron Capps, GR Supra, 3.927, 333.00 def. Bobby Bode, Mustang, 5.125, 146.80; Chad Green, Mustang, 3.938, 326.32 def. Cruz Pedregon, Charger, 3.993, 320.28; Del Worsham, Toyota Supra, 3.963, 331.53 def. Dave Richards, Mustang, 4.207, 243.33;
QUARTERFINALS — Capps, 3.943, 329.91 def. Todd, 5.560, 133.61; Beckman, 3.981, 323.19 def. Wilkerson, 11.550, 76.39; DeJoria, 3.958, 329.18 def. Green, 14.588, 62.04; Prock, 3.948, 326.95 def. Worsham, Foul – Centerline;
SEMIFINALS — Beckman, 3.982, 322.73 def. Prock, 4.698, 243.46; Capps, 4.051, 310.13 def. DeJoria, 4.905, 160.81;
FINAL — Capps, 3.969, 328.54 def. Beckman, 4.011, 323.43.
Pro Stock:
ROUND ONE — Matt Latino, Chevy Camaro, 6.620, 206.45 def. Deric Kramer, Camaro, 6.691, 205.47; Jeg Coughlin, Camaro, 6.616, 207.59 def. Greg Stanfield, Camaro, 6.614, 207.82; Aaron Stanfield, Camaro, 6.600, 208.04 def. Erica Enders, Camaro, 6.591, 208.97; Cody Anderson, Camaro, 6.590, 207.02 def. Troy Coughlin Jr., Camaro, Foul – Red Light; Matt Hartford, Camaro, 6.678, 201.67 def. Eric Latino, Camaro, 6.638, 206.04; Dallas Glenn, Camaro, 6.599, 205.98 def. Stephen Bell, Camaro, 6.606, 207.02; Kenny Delco, Camaro, 6.632, 206.32 def. Greg Anderson, Camaro, 6.591, 206.95;
QUARTERFINALS — Delco, 11.845, 96.49 was unopposed; Hartford, 6.608, 207.66 def. Coughlin, 6.649, 207.27; Glenn, 6.627, 205.94 def. M. Latino, 6.732, 206.76; A. Stanfield, 6.630, 207.53 def. C. Anderson, Foul – Red Light;
SEMIFINALS — A. Stanfield, 7.017, 206.39 def. Delco, 8.510, 117.02; Hartford, 6.618, 207.75 def. Glenn, Broke;
FINAL — A. Stanfield, 6.626, 208.75 def. Hartford, 6.597, 207.98.
PRO STOCK MOTORCYCLE
ROUND ONE — Jianna Evaristo, Buell, 6.890, 195.45 def. Steve Johnson, Suzuki, 6.927, 176.07; Angie Smith, Buell, 6.853, 198.32 def. Wesley Wells, Suzuki, 7.065, 188.46; John Hall, 6.878, 198.00 def. Geno Scali, Suzuki, 6.950, 194.63; Chase Van Sant, Suzuki, 7.007, 192.49 def. Ryan Oehler, 6.970, 191.97; Brayden Davis, Buell, 6.859, 197.31 def. Marc Ingwersen, 6.969, 191.57; Joey Gladstone, Buell, 6.888, 195.05 def. Bud Yoder II, Buell, Broke – No Show; Richard Gadson, Suzuki, 6.811, 198.15 def. Odolph Daniels, Suzuki, Broke; Gaige Herrera, Suzuki, 6.795, 198.82 was unopposed;
QUARTERFINALS — Gladstone, 6.893, 194.10 def. Hall, 6.934, 195.59; Smith, 6.865, 197.48 def. Davis, Foul – Red Light; Gadson, 6.836, 197.54 def. Van Sant, 7.030, 191.21; Herrera, 6.816, 198.35 def. Evaristo, 6.906, 196.42;
SEMIFINALS — Gadson, 6.857, 196.82 def. Gladstone, Foul – Red Light; Herrera, 6.843, 197.68 def. Smith, 6.875, 197.10;
FINAL — Gadson, 6.849, 197.36 def. Herrera, Foul – Red Light.
Point standings
Top Fuel
1. Shawn Langdon, 1,010; 2. Doug Kalitta, 860; 3. Leah Pruett, 731; 4. Maddi Gordon, 614; 5.
Antron Brown, 608; 6. Tony Stewart, 592; 7. Josh Hart, 559; 8. Billy Torrence, 498; 9. Justin Ashley, 450; 10. Clay Millican, 439.
Funny Car
1. Ron Capps, 812; 2. Matt Hagan, 691; 3. J.R. Todd, 689; 4. Jack Beckman, 684; 5. Jordan Vandergriff, 651; 6. Chad Green, 633; 7. Alexis DeJoria, 608; 8. Austin Prock, 526; 9. Spencer Hyde, 490; 10. Daniel Wilkerson, 443.
Pro Stock
1. Dallas Glenn, 888; 2. Greg Anderson, 865; 3. Matt Hartford, 727; 4. Greg Stanfield, 648; 5.
Aaron Stanfield, 617; 6. Matt Latino, 571; 7. Erica Enders, 526; 8. Jeg Coughlin, 476; 9. Troy Coughlin Jr., 419; 10. Eric Latino, 412.
Pro Stock Motorcycle
1. Richard Gadson, 677; 2. Gaige Herrera, 594; 3. Angie Smith, 566; 4. Matt Smith, 541; 5. John Hall, 406; 6. Chase Van Sant, 366; 7. Ryan Oehler, 344; 8. Jianna Evaristo, 328; 9. Brayden Davis, 322; 10. Clayton Howey, 310.
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