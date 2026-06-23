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Sports on TV for Wednesday, June 24

The Associated Press

June 23, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Wednesday, June 24

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

5:30 a.m. (Thursday)

FS2 — AFL: Sydney at Brisbane

MLB BASEBALL

Noon

MLBN — Texas at Miami (12:10 p.m.)

3 p.m.

MLBN — Boston at Colorado (3:10 p.m.)

6:40 p.m.

PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Detroit

7 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Chicago Cubs at N.Y. Mets (7:10 p.m.) OR Milwaukee at Cincinnati (7:10 p.m.)

10 p.m.

MLBN — Athletics at San Francisco (joined in progress) (9:45 p.m.)

NBA BASKETBALL

8 p.m.

ESPN — 2026 NBA Draft: Second Round, New York

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Switzerland vs. Canada, Group B, Vancouver, British Columbia

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Bosnia-Herzegovina vs. Qatar, Group B, Seattle

6 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Scotland vs. Brazil, Group C, Miami Gardens, Fla.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Morocco vs. Haiti, Group C, Atlanta

8 p.m.

ESPN2 — USL Championship: San Antonio at Colorado Springs

9 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Czech Republic vs. Mexico, Group A, Mexico City

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: South Africa vs. South Korea, Group A, Guadalupe, Mexico

SOFTBALL

8 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Bandits at Volts

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds

5 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Quarterfinals

6 a.m. (Thursday)

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Quarterfinals

WNBA BASKETBALL

7:30 p.m.

USA — Phoenix at Indiana

10 p.m.

CNBC — Atlanta at Golden State

USA — Atlanta at Golden State

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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