Sports on TV for Wednesday, June 24

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Wednesday, June 24
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)
5:30 a.m. (Thursday)
FS2 — AFL: Sydney at Brisbane
MLB BASEBALL
Noon
MLBN — Texas at Miami (12:10 p.m.)
3 p.m.
MLBN — Boston at Colorado (3:10 p.m.)
6:40 p.m.
PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Detroit
7 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Chicago Cubs at N.Y. Mets (7:10 p.m.) OR Milwaukee at Cincinnati (7:10 p.m.)
10 p.m.
MLBN — Athletics at San Francisco (joined in progress) (9:45 p.m.)
NBA BASKETBALL
8 p.m.
ESPN — 2026 NBA Draft: Second Round, New York
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Switzerland vs. Canada, Group B, Vancouver, British Columbia
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Bosnia-Herzegovina vs. Qatar, Group B, Seattle
6 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Scotland vs. Brazil, Group C, Miami Gardens, Fla.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Morocco vs. Haiti, Group C, Atlanta
8 p.m.
ESPN2 — USL Championship: San Antonio at Colorado Springs
9 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Czech Republic vs. Mexico, Group A, Mexico City
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: South Africa vs. South Korea, Group A, Guadalupe, Mexico
SOFTBALL
8 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Bandits at Volts
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds
5 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Quarterfinals
6 a.m. (Thursday)
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Quarterfinals
WNBA BASKETBALL
7:30 p.m.
USA — Phoenix at Indiana
10 p.m.
CNBC — Atlanta at Golden State
USA — Atlanta at Golden State
_____
Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.