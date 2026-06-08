Sports on TV for Tuesday, June 9

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, June 9
BOWLING
7 p.m.
CBSSN — PWBA Tour: 2026 U.S. Women’s Open, Indianapolis
MLB BASEBALL
6:30 p.m.
TBS — N.Y. Yankees at Cleveland (6:40 p.m.)
TRUTV — N.Y. Yankees at Cleveland (6:40 p.m.)
6:40 p.m.
PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Cleveland
10 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at Athletics (10:05 p.m.) OR Cincinnati at San Diego (joined in progress) (9:40 p.m.)
NHL HOCKEY
8 p.m.
ABC — Stanley Cup Final: Carolina at Vegas, Game 4
SOCCER (MEN’S)
12:50 p.m.
FS2 — International Friendly: Hungary vs. Kazakhstan, Debrecen, Hungary
9 p.m.
ESPN — International Friendly: Argentina vs. Iceland, Auburn, Ala.
SOCCER (WOMEN’S)
6:50 p.m.
FS2 — CONMEBOL Nations League: Paraguay vs. Colombia, Asunción, Paraguay
8:30 p.m.
TNT — International Friendly: Brazil vs. U.S., Fortaleza, Brazil
SOFTBALL
5 p.m.
CBSSN — Athletes Unlimited: Cascade at Blaze
7 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Volts at Spark
9 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Bandits at Talons
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Early Rounds
5 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Early Rounds
6 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Early Rounds
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
ESPN — Atlanta at Chicago
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