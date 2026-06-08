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Sports on TV for Tuesday, June 9

The Associated Press

June 8, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, June 9

BOWLING

7 p.m.

CBSSN — PWBA Tour: 2026 U.S. Women’s Open, Indianapolis

MLB BASEBALL

6:30 p.m.

TBS — N.Y. Yankees at Cleveland (6:40 p.m.)

TRUTV — N.Y. Yankees at Cleveland (6:40 p.m.)

6:40 p.m.

PRIME VIDEO — N.Y. Yankees at Cleveland

10 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Milwaukee at Athletics (10:05 p.m.) OR Cincinnati at San Diego (joined in progress) (9:40 p.m.)

NHL HOCKEY

8 p.m.

ABC — Stanley Cup Final: Carolina at Vegas, Game 4

SOCCER (MEN’S)

12:50 p.m.

FS2 — International Friendly: Hungary vs. Kazakhstan, Debrecen, Hungary

9 p.m.

ESPN — International Friendly: Argentina vs. Iceland, Auburn, Ala.

SOCCER (WOMEN’S)

6:50 p.m.

FS2 — CONMEBOL Nations League: Paraguay vs. Colombia, Asunción, Paraguay

8:30 p.m.

TNT — International Friendly: Brazil vs. U.S., Fortaleza, Brazil

SOFTBALL

5 p.m.

CBSSN — Athletes Unlimited: Cascade at Blaze

7 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Volts at Spark

9 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Bandits at Talons

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Early Rounds

5 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Early Rounds

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — London-WTA, Stuttgart-ATP & s-Hertogenbosch-ATP/WTA Early Rounds

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

ESPN — Atlanta at Chicago

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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