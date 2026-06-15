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Sports on TV for Tuesday, June 16

The Associated Press

June 15, 2026, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, June 16

BOWLING

7 p.m.

CBSSN — PWBA: Go Bowling U.S. Women’s Open, Indianapolis

COLLEGE BASEBALL

2 p.m.

ESPN — Men’s College World Series – Elimination Game: West Virginia vs. Troy, Game 9, Omaha, Neb.

8 p.m.

ESPN — Men’s College World Series – Elimination Game: TBD, Game 10, Omaha, Neb.

MLB BASEBALL

7:30 p.m.

TBS — San Diego at St. Louis (7:45 p.m.)

TRUTV — San Diego at St. Louis (7:45 p.m.)

9:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Baltimore at Seattle (9:40 p.m.) OR Pittsburgh at Athletics (9:40 p.m.)

RUGBY (MEN’S)

6:05 a.m. (Wednesday)

FS2 — State of Origin: New South Wales vs. Queensland, Final, Sydney

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: France vs. Senegal, Group I, East Rutherford, N.J.

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: France vs. Senegal, Group I, East Rutherford, N.J.

6 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Iraq vs. Norway, Group I, Foxborough, Mass.

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Iraq vs. Norway, Group I, Foxborough, Mass.

9 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Argentina vs. Algeria, Group J, Kansas City, Mo.

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Argentina vs. Algeria, Group J, Kansas City, Mo.

Midnight

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Austria vs. Jordan, Group J, Santa Clara, Calif.

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Austria vs. Jordan, Group J, Santa Clara, Calif.

SOFTBALL

7 p.m.

ESPNU — Athletes Unlimited: Spark at Bandits

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds

5 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds

WNBA BASKETBALL

7 p.m.

USA — Toronto at Indiana

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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