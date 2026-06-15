Sports on TV for Tuesday, June 16

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Tuesday, June 16
BOWLING
7 p.m.
CBSSN — PWBA: Go Bowling U.S. Women’s Open, Indianapolis
COLLEGE BASEBALL
2 p.m.
ESPN — Men’s College World Series – Elimination Game: West Virginia vs. Troy, Game 9, Omaha, Neb.
8 p.m.
ESPN — Men’s College World Series – Elimination Game: TBD, Game 10, Omaha, Neb.
HORSE RACING
8:30 a.m.
NBCSN — Breeders’ Cup Challenge Series: Royal Ascot, Ascot Racecourse, Berkshire, England
MLB BASEBALL
7:30 p.m.
TBS — San Diego at St. Louis (7:45 p.m.)
TRUTV — San Diego at St. Louis (7:45 p.m.)
9:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Baltimore at Seattle (9:40 p.m.) OR Pittsburgh at Athletics (9:40 p.m.)
RUGBY (MEN’S)
6:05 a.m. (Wednesday)
FS2 — State of Origin: New South Wales vs. Queensland, Final, Sydney
SOCCER (MEN’S)
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: France vs. Senegal, Group I, East Rutherford, N.J.
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: France vs. Senegal, Group I, East Rutherford, N.J.
6 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Iraq vs. Norway, Group I, Foxborough, Mass.
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Iraq vs. Norway, Group I, Foxborough, Mass.
9 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Argentina vs. Algeria, Group J, Kansas City, Mo.
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Argentina vs. Algeria, Group J, Kansas City, Mo.
Midnight
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Austria vs. Jordan, Group J, Santa Clara, Calif.
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Austria vs. Jordan, Group J, Santa Clara, Calif.
SOFTBALL
7 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Spark at Bandits
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds
5 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds
6 a.m. (Wednesday)
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds
WNBA BASKETBALL
7 p.m.
USA — Toronto at Indiana
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