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Sports on TV for Sunday, June 28

The Associated Press

June 27, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, June 28

AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (MEN’S)

3 a.m.

FS2 — AFL: Gold Coast at Fremantle

AUTO RACING

7:30 a.m.

FS1 — FIM MotoGP: Netherlands GP, TT Circuit Assen, Assen, Netherlands

9 a.m.

APPLE TV — Formula 1: Lenova Austrian Grand Prix, Red Bull Ring, Spielberg, Austria

11 a.m.

CBSSN — FIM Motocross Championship: MX2, Agueda, Portugal

Noon

CBSSN — FIM Motocross Championship: MXGP, Agueda, Portugal

FS1 — NHRA: Qualifying, Summit Racing Equipment Motorsports Park, Norwalk, Ohio (taped)

3 p.m.

FS2 — NHRA: Qualifying, Summit Racing Equipment Motorsports Park, Norwalk, Ohio (taped)

3:30 p.m.

TNT — NASCAR Cup Series: Toyota / Save Mart 350, In-Season Challenge – Round 1, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif.

TRUTV — NASCAR Cup Series: Toyota / Save Mart 350, In-Season Challenge – Round 1, Sonoma Raceway, Sonoma, Calif.

5:30 p.m.

FOX — NHRA: Summit Racing Equipment NHRA Nationals, Summit Racing Equipment Motorsports Park, Norwalk, Ohio (taped)

CFL FOOTBALL

7 p.m.

CBSSN — Ottawa at Montreal

GOLF

6 a.m.

GOLF — DP World Tour: DS Automobiles 83° Open d’Italia, Final Round, Circolo Golf Torino, Fiano, Torino, Italy

9 a.m.

NBCSN — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Final Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.

1 p.m.

NBC — LPGA Tour: KPMG Women’s PGA Championship, Final Round, Hazeltine National Golf Club, Chaska, Minn.

2 p.m.

GOLF — PGA Tour: Travelers Championship, Final Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.

4 p.m.

GOLF — PGA Tour Champions: DICK’S Open, Final Round, En-Joie Golf Course, Endicott, N.Y.

NBC — PGA Tour: Travelers Championship, Final Round, TPC River Highlands, Cromwell, Conn.

HORSE RACING

12:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

2 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Cincinnati at Pittsburgh (1:35 p.m.) OR Arizona at Tampa Bay (1:40 p.m.)

3 p.m.

NBCSN — Athletics at L.A. Angels (3:15 p.m.)

PEACOCK — Athletics at L.A. Angels (3:15 p.m.)

7 p.m.

NBC — N.Y. Yankees at Boston (7:20 p.m.)

PEACOCK — N.Y. Yankees at Boston (7:20 p.m.)

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Knockout Stage: South Africa vs. Canada, Round of 32, Inglewood, Calif.

7 p.m.

FS2 — Canadian Premier League: FC Supra du Québec at Cavalry FC

SOFTBALL

1 p.m.

ESPN — Athletes Unlimited: Cascade at Volts

8 p.m.

MLBN — Athletes Unlimited: Bandits at Spark

TENNIS

6 a.m. (Monday)

ESPN — ATP/WTA: Wimbledon, First Round, London

WNBA BASKETBALL

2 p.m.

CBS — Minnesota at Dallas

4 p.m.

CBS — Las Vegas at Chicago

7 p.m.

ESPN — New York at Golden State

X GAMES

2 p.m.

ABC — MoonPay X Games Sacramento 2026: Day 3, Sacramento, Calif.

9 p.m.

ESPN — MoonPay X Games Sacramento 2026: Day 3, Sacramento, Calif.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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