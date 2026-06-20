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Sports on TV for Sunday, June 21

The Associated Press

June 20, 2026, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Sunday, June 21

AUTO RACING

7:30 a.m.

FS1 — FIM MotoGP: Czechia Grand Prix, Ostrovačice, Czechia

10 a.m.

CBSSN — FIM Motocross World Championship: MX2, Montevarchi, Italy

11 a.m.

CBSSN — FIM Motocross World Championship: MXGP, Montevarchi, Italy

FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Road America, Elkhart Lake, Wis.

Noon

FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix at Road America – Race 2, Road America, Elkhart Lake, Wis.

2 p.m.

FOX — NTT IndyCar Series: Xpel Grand Prix at Road America, Road America, Elkhart Lake, Wis.

4 p.m.

PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Anduril 250, Naval Base Coronado, San Diego

BOWLING

Noon

CBSSN — PBA Tour: Norm Duke Open, Semifinal, Bethlehem, Pa.

2 p.m.

CBSSN — PBA Tour: Norm Duke Open, Semifinal, Bethlehem, Pa.

4 p.m.

CBSSN — PBA Tour: Norm Duke Open, Final, Bethlehem, Pa.

COLLEGE BASEBALL

2:30 p.m.

ABC — Men’s College World Series – Finals: North Carolina vs. Oklahoma, Game 2, Omaha, Neb.

ESPNU — Men’s College World Series – Finals: North Carolina vs. Oklahoma, Game 2, Omaha, Neb. (Altcast)

FOOTBALL (WOMEN’S)

4 p.m.

ESPN2 — 2026 WNFC IX Cup: Texas vs. San Diego, Championship, Frisco, Texas

GOLF

9 a.m.

USA — PGA Tour: U.S. Open, Final Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.

11 a.m.

GOLF — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Final Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.

Noon

NBC — PGA Tour: U.S. Open, Final Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.

1 p.m.

CBS — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Final Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.

HORSE RACING

12:30 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

1 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

2 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

MLB BASEBALL

1:30 p.m.

MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at Detroit (1:40 p.m.) OR Washington at Tampa Bay (1:40 p.m.)

3 p.m.

NBCSN — Minnesota at Arizona (3:15 p.m.)

PEACOCK — Minnesota at Arizona (3:15 p.m.)

7 p.m.

NBC — N.Y. Mets at Philadelphia (7:20 p.m.)

PEACOCK — N.Y. Mets at Philadelphia (7:20 p.m.)

RUGBY (MEN’S)

8 p.m.

ESPN2 — MLR Playoffs: California at Chicago, Championship

SAILING

5 p.m.

CBSSN — SailGP: Event 07 – Day 2, Halifax, Nova Scotia (taped)

SOCCER (MEN’S)

Noon

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Spain vs. Saudi Arabia, Group H, Atlanta

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Spain vs. Saudi Arabia, Group H, Atlanta

3 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Belgium vs. Iran, Group G, Inglewood, Calif.

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Belgium vs. Iran, Group G, Inglewood, Calif.

6 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Uruguay vs. Cape Verde, Group H, Miami Gardens, Fla.

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Uruguay vs. Cape Verde, Group H, Miami Gardens, Fla.

9 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: New Zealand vs. Egypt, Group G, Vancouver, British Columbia

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: New Zealand vs. Egypt, Group G, Vancouver, British Columbia

SOFTBALL

12:30 p.m.

ESPN — Athletes Unlimited: Spark at Cascade

8 p.m.

MLBN — Athletes Unlimited: Blaze at Bandits

SPECIAL OLYMPICS

Noon

ABC — 2026 Special Olympics Opening Ceremony Recap: From Minneapolis

TENNIS

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Finals

Noon

TENNIS CHANNEL — Bad Homburg-WTA Early Rounds

5 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds

6 a.m. (Monday)

TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds

WNBA BASKETBALL

4 p.m.

CBS — Golden State at Las Vegas

6 p.m.

NBATV — Washington at Minnesota

8 p.m.

ESPN — New York at Los Angeles

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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