Sports on TV for Sunday, June 21

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Sunday, June 21
AUTO RACING
7:30 a.m.
FS1 — FIM MotoGP: Czechia Grand Prix, Ostrovačice, Czechia
10 a.m.
CBSSN — FIM Motocross World Championship: MX2, Montevarchi, Italy
11 a.m.
CBSSN — FIM Motocross World Championship: MXGP, Montevarchi, Italy
FS1 — NTT IndyCar Series: Warmup, Road America, Elkhart Lake, Wis.
Noon
FS1 — Indy NXT Series: Grand Prix at Road America – Race 2, Road America, Elkhart Lake, Wis.
2 p.m.
FOX — NTT IndyCar Series: Xpel Grand Prix at Road America, Road America, Elkhart Lake, Wis.
4 p.m.
PRIME VIDEO — NASCAR Cup Series: Anduril 250, Naval Base Coronado, San Diego
BOWLING
Noon
CBSSN — PBA Tour: Norm Duke Open, Semifinal, Bethlehem, Pa.
2 p.m.
CBSSN — PBA Tour: Norm Duke Open, Semifinal, Bethlehem, Pa.
4 p.m.
CBSSN — PBA Tour: Norm Duke Open, Final, Bethlehem, Pa.
COLLEGE BASEBALL
2:30 p.m.
ABC — Men’s College World Series – Finals: North Carolina vs. Oklahoma, Game 2, Omaha, Neb.
ESPNU — Men’s College World Series – Finals: North Carolina vs. Oklahoma, Game 2, Omaha, Neb. (Altcast)
FOOTBALL (WOMEN’S)
4 p.m.
ESPN2 — 2026 WNFC IX Cup: Texas vs. San Diego, Championship, Frisco, Texas
GOLF
9 a.m.
USA — PGA Tour: U.S. Open, Final Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
11 a.m.
GOLF — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Final Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.
Noon
NBC — PGA Tour: U.S. Open, Final Round, Shinnecock Hills Golf Club, Southampton, N.Y.
1 p.m.
CBS — LPGA Tour: Meijer LPGA Classic for Simply Give, Final Round, Blythefield Country Club, Belmont, Mich.
HORSE RACING
12:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
1 p.m.
FS1 — NYRA: America’s Day at the Races
2 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
MLB BASEBALL
1:30 p.m.
MLBN — Regional Coverage: Chicago White Sox at Detroit (1:40 p.m.) OR Washington at Tampa Bay (1:40 p.m.)
3 p.m.
NBCSN — Minnesota at Arizona (3:15 p.m.)
PEACOCK — Minnesota at Arizona (3:15 p.m.)
7 p.m.
NBC — N.Y. Mets at Philadelphia (7:20 p.m.)
PEACOCK — N.Y. Mets at Philadelphia (7:20 p.m.)
RUGBY (MEN’S)
8 p.m.
ESPN2 — MLR Playoffs: California at Chicago, Championship
SAILING
5 p.m.
CBSSN — SailGP: Event 07 – Day 2, Halifax, Nova Scotia (taped)
SOCCER (MEN’S)
Noon
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Spain vs. Saudi Arabia, Group H, Atlanta
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Spain vs. Saudi Arabia, Group H, Atlanta
3 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Belgium vs. Iran, Group G, Inglewood, Calif.
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Belgium vs. Iran, Group G, Inglewood, Calif.
6 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Uruguay vs. Cape Verde, Group H, Miami Gardens, Fla.
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Uruguay vs. Cape Verde, Group H, Miami Gardens, Fla.
9 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: New Zealand vs. Egypt, Group G, Vancouver, British Columbia
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: New Zealand vs. Egypt, Group G, Vancouver, British Columbia
SOFTBALL
12:30 p.m.
ESPN — Athletes Unlimited: Spark at Cascade
8 p.m.
MLBN — Athletes Unlimited: Blaze at Bandits
SPECIAL OLYMPICS
Noon
ABC — 2026 Special Olympics Opening Ceremony Recap: From Minneapolis
TENNIS
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Finals
Noon
TENNIS CHANNEL — Bad Homburg-WTA Early Rounds
5 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds
6 a.m. (Monday)
TENNIS CHANNEL — Eastbourne-ATP/WTA, Bad Homburg-WTA & Mallorca-ATP Early Rounds
WNBA BASKETBALL
4 p.m.
CBS — Golden State at Las Vegas
6 p.m.
NBATV — Washington at Minnesota
8 p.m.
ESPN — New York at Los Angeles
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