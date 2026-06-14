Sports on TV for Monday, June 15

(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, June 15
COLLEGE BASEBALL
2 p.m.
ESPN — Men’s College World Series – Elimination Game: Alabama vs. Texas, Game 7, Omaha, Neb.
7 p.m.
ESPN — Men’s College World Series – Double Elimination Round: Georgia vs. Oklahoma, Game 8, Omaha, Neb.
MLB BASEBALL
7 p.m.
MLBN — N.Y. Mets at Cincinnati (7:10 p.m.)
10 p.m.
ESPN — Tampa Bay at L.A. Dodgers
RUGBY (MEN’S)
8 p.m.
ESPNU — MLR Playoffs: Old Glory DC at Chicago, Semifinal
SOCCER (MEN’S)
Noon
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Spain vs. Cape Verde, Group H, Atlanta
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Spain vs. Cape Verde, Group H, Atlanta
3 p.m.
FOX — FIFA World Cup Group Stage: Belgium vs. Egypt, Group G, Seattle
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Belgium vs. Egypt, Group G, Seattle
6 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Saudi Arabia vs. Uruguay, Group H, Miami Gardens, Fla.
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Saudi Arabia vs. Uruguay, Group H, Miami Gardens, Fla.
9 p.m.
FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Iran vs. New Zealand, Group G, Inglewood, Calif.
PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Iran vs. New Zealand, Group G, Inglewood, Calif.
SOFTBALL
7 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Volts at Blaze
9:30 p.m.
ESPN2 — Athletes Unlimited: Cascade at Talons
TENNIS
5 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds
6 a.m.
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds
5 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds
6 a.m. (Tuesday)
TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds
WNBA BASKETBALL
8 p.m.
USA — Las Vegas at Dallas
10 p.m.
NBCSN — Los Angeles at Golden State
PEACOCK — Los Angeles at Golden State
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