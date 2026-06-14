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Sports on TV for Monday, June 15

The Associated Press

June 14, 2026, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, June 15

COLLEGE BASEBALL

2 p.m.

ESPN — Men’s College World Series – Elimination Game: Alabama vs. Texas, Game 7, Omaha, Neb.

7 p.m.

ESPN — Men’s College World Series – Double Elimination Round: Georgia vs. Oklahoma, Game 8, Omaha, Neb.

MLB BASEBALL

7 p.m.

MLBN — N.Y. Mets at Cincinnati (7:10 p.m.)

10 p.m.

ESPN — Tampa Bay at L.A. Dodgers

RUGBY (MEN’S)

8 p.m.

ESPNU — MLR Playoffs: Old Glory DC at Chicago, Semifinal

SOCCER (MEN’S)

Noon

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Spain vs. Cape Verde, Group H, Atlanta

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Spain vs. Cape Verde, Group H, Atlanta

3 p.m.

FOX — FIFA World Cup Group Stage: Belgium vs. Egypt, Group G, Seattle

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Belgium vs. Egypt, Group G, Seattle

6 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Saudi Arabia vs. Uruguay, Group H, Miami Gardens, Fla.

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Saudi Arabia vs. Uruguay, Group H, Miami Gardens, Fla.

9 p.m.

FS1 — FIFA World Cup Group Stage: Iran vs. New Zealand, Group G, Inglewood, Calif.

PEACOCK — FIFA World Cup Group Stage: Iran vs. New Zealand, Group G, Inglewood, Calif.

SOFTBALL

7 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Volts at Blaze

9:30 p.m.

ESPN2 — Athletes Unlimited: Cascade at Talons

TENNIS

5 a.m.

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds

6 a.m.

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds

5 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds

6 a.m. (Tuesday)

TENNIS CHANNEL — London-ATP, Halle-ATP, Berlin-WTA, & Nottingham-WTA Early Rounds

WNBA BASKETBALL

8 p.m.

USA — Las Vegas at Dallas

10 p.m.

NBCSN — Los Angeles at Golden State

PEACOCK — Los Angeles at Golden State

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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